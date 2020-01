Mehr als 6.000 Besucher, 60 Aussteller und gut 60 Fachvorträge - solche Zahlen würden so mancher Fachmesse gut zu Gesicht stehen. Die Organisatoren der jährlichen IT-Messe der BMWBMW Group IT in München, die im Oktober 2019 zum siebzehnten Mal ihre Tore öffnete, zeigten sich zufrieden. Die Besucher kämen längst nicht mehr nur aus der gut 5.500 Mann starken IT-Organisation, sondern auch aus diversen Fachbereichen. Experten aus der Fahrzeugentwicklung und -produktion gehörten ebenso dazu wie Mitarbeiter aus Bereichen wie Personal, Marketing und Vertrieb.

IT-Verantwortliche des bayerischen Automobilbauers nutzten die Leistungsschau, um die IT-Strategie 2.0 zu erläutern, die auf der bereits 2016 formulierten IT-Strategie des Konzerns aufsetzt. Kundenorientierung und mehr Agilität ständen dabei im Mittelpunkt, berichteten René Wies, der die IT für Sales und Marketing verantwortet, und Ralf Waltram, Vice President IT Delivery. Der neue CIO Alexander Buresch, der die Nachfolge von Klaus Straub antritt, hatte sich zu Beginn der Veranstaltung nur kurz vorgestellt. Wies sagte, die unter Straub entwickelte IT-Strategie 2.0 werde auch unter dem neuen Chef weiterverfolgt. Sie stützt sich auf vier Säulen:

Tech-driven Products, Processes and Services,

Data and Technology-based Business InnovationInnovation,

Stable and Performant Platforms and IT Products

sowie Empowered People and AgileAgile Platforms.

Die BMW-Strategen haben dazu fünf Game Changer identifiziert, auf die sich die IT in den kommenden Jahren konzentrieren soll. Neben der Data Driven Com­pany gehören dazu BizDevOps-Strukturen, Cloud-basierte Plattformen, IT-Security sowie interne Software-Skills. Letztere sind den IT-Chefs besonders wichtig. BMW will damit die "Kerneigenleistung" der IT stärken, also vor allem wieder mehr Know-how in Sachen Softwareentwicklung im Konzern aufbauen. Straub hatte zu diesem Zweck die Initiative Back2Code angestoßen und damit beim Wettbewerb CIO des Jahres 2018 den Innovation Award gewonnen.