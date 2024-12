Das "Automatisierte Fahren im Werksumfeld" (AFW) testet das Automobilunternehmen seit 2022 in Dingolfing, dem größten Werk in Europa. Nun hat BMWBMW das Pilotprojekt in den Serienbetrieb überführt. Die Technik wird außerdem derzeit in Leipzig eingeführt. Weitere Produktionsstandorte sollen folgen.

"Das automatisierte Fahren im Werksumfeld optimiert unseren Produktionsprozess und bringt deutliche Effizienzgewinne in unserer Logistik mit sich", sagt Milan Nedeljkovic, Produktionsvorstand der BMW AG. "Deshalb werden wir diese Technologie zügig im Produktionsnetzwerk ausrollen."

Ein Kilometer ohne Fahrer

In Dingolfing legen BMWs der 5er und 7er Reihe mehr als einen Kilometer ohne Chauffeur über eine "Kurzprüfstrecke" zurück. In Leipzig sind es Fahrzeuge der Linie Mini Countryman und weitere BMW-Modelle.

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr Praxisberichte, Einblicke und Hintergründe aus der CIO-Community.

Um dies zu ermöglichen, hat BMW entlang der Route 3D-Sensoren und die größte Lidar-Infrastruktur in Europa installiert. Lidar (Light Detection and Ranging) funktioniert ähnlich wie Radar, allerdings mit Laserstrahlen statt Funksignalen. Weitere Komponenten des Systems sind ein extern erzeugtes Modell der Umgebung und ebenfalls externer Bewegungsplaner.

Technik aus der Schweiz

Eine wichtige Rolle bei dem Projekt spielt das Automated-Vehicle-Marshalling-System (AVM) des schweizerischen Start-ups Embotech. Ein Vorteil ist, dass AVM keine aufwendigen Anpassungen am Auto erfordert. Daher lässt sich fast jedes Serienfahrzeug autonom über ein Firmengelände steuern.

In Leipzig sollen etwa 90 Prozent der Mini und BMW, die dort hergestellt werden, vollautomatisch zu anderen Bearbeitungs- und Teststationen fahren. Die Werke in Regensburg und Oxford werden 2025 mit der Technik ausgestattet. Der neue Standort in Debrecen (Ungarn) nutzt AFW ab dem Serienstart.

Weitere Bereiche werden eingebunden

Die BMW Group plant, das "Automatisierte Fahren im Werksumfeld in weiteren Bereichen einzusetzen. Dazu gehören Fahrten durch die Prüfzone und auf Distributionsflächen im Außenbereich. Außerdem sollen Fachleute aus Produktion und Entwicklung die Technologie weiterentwickeln. Ein Ansatzpunkt ist die Anbindung der Onboard-Technik im Fahrzeug. Sie kann die externe Sensorik unterstützen.

"In den nächsten zehn Jahren fahren wir mit AFW allein in unserem Produktionsnetzwerk mehrere Millionen Testkilometer", so Milan Nedeljkovic. "Damit setzt die BMW Group erneut Maßstäbe in der Automatisierung und DigitalisierungDigitalisierung ihrer Produktionsprozesse und bereitet gleichzeitig den Weg für zukünftige Anwendungen im Bereich des autonomen Fahrens."

BMW Group | Automatisierte Fabrik

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Digitalisierung von Produktionsabläufen mit autonomem Fahren

Lösungen: 3D-Sensoren und Lidar; Modelle der Umgebung; Software für Bewegungsplanung

Partner: Embotech AG