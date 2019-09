Elmar Pritsch, bisher Chief Information Officer der Robert Bosch GmbHRobert Bosch GmbH, übernahm zum 1. September die Leitung des Geschäftsbereichs Bosch Connected Mobility Solutions. Die Einheit soll "neue skalierende Geschäftsfelder rund um die Mobilität von morgen" erschließen, erklärt Pritsch in einer Mitteilung. In seiner neuen Funktion berichtet er an Markus Heyn, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH. Sein Nachfolger als CIO heißt Vijay Ratnaparkhe.

Pritsch übernahm die Rolle des Chief Information Officer der Robert Bosch GmbH im Jahr 2015. In dieser Zeit entwickelte er die Bosch IoT Cloud, die im konzerneigenenkonzerneigenen Rechenzentrum gehostet wird und das IoT-Ökosystem des Konzerns im Hintergrund unterstützt. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung den Kunden, IoT-Projekte nach Baukastenprinzip zu erstellen. Für diese Leistung wurde er im Jahr 2017 beim Wettbewerb "CIO des Jahres" mit dem ersten Platz in der Kategorie Großunternehmen ausgezeichnet. Als President der Bosch Connected Mobility Solutions will er nun unter anderem wesentliche Produkte und Dienstleistungen, die auf der Bosch IoT Cloud basieren, in enger Zusammenarbeit mit Nachfolger Ratnaparkhe weiterentwickeln.

Der Geschäftsbereich Connected Mobility Solutions wurde Anfang 2018 in der Robert Bosch GmbH gegründet. Ziel sei, digitale Mobilitätsdienstleistungen wie Sharing-Angebote, Mitfahrservices und auf Vernetzung basierende Service-Angebote für Autofahrer zu entwickeln und zu vertreiben.