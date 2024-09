BoschBosch setzt Procon weltweit in 90 seiner insgesamt 240 Fertigungsstätten ein. Die Plattform für die Produktionsplanung verknüpft ERP-SystemeERP-Systeme wie etwa SAP mit den Manufacturing-Execution-Systemen (MES) auf dem Shop Floor. Dadurch ist es möglich, Produktionspläne in Echtzeit zu überwachen und anzupassen.

Vor der Verlagerung in die CloudCloud liefen die Procon-Anwendungen auf Clustern in regionalen Rechenzentren. Dieses Setup war zwar funktional, brachte jedoch Herausforderungen mit sich, etwa hinsichtlich der Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Performance. Deshalb nahm das Unternehmen die Migration in die Bosch Private Cloud (BPC) in Angriff. Deren Fundament ist die Applikationsplattform Red Hat Openshift, die auf Openshift aufsetzt.

Die Umstellung erfolgte in zwei Etappen, die jeweils sechs Monate dauerten: einer Planungs- und Entwicklungsphase sowie der eigentlichen Migration.

Zeitplan wurde unterschritten

"Es war einfach, Red Hat Openshift für unsere Anwendungsfälle anzupassen. Wir waren in der Lage, die ersten Cluster sehr schnell in Betrieb zu nehmen und Procon-Anwendungen darauf laufen zu lassen", erläutert Richard Pohl, Lead Procon Architect bei Bosch. Alle 93 Werksinstallationen wurden in etwas mehr als fünf Monaten migriert. Damit lag Bosch deutlich vor dem engen Zeitplan, der ursprünglich vorgesehen war.

Die Migration bracht Bosch zahlreiche Vorteile. Ein wichtiges Ergebnis ist die erhöhte Ausfallsicherheit durch die Automatisierung, die eine Wiederherstellung von Procon innerhalb von 30 Minuten gewährleistet. "Unser Betriebsteam muss nichts tun, da die Wiederherstellung vollständig automatisiert ist. Die Technologie von Red Hat gibt uns viel Vertrauen und erspart uns in kritischen Zeiten eine Menge Arbeit", betont Richard Pohl.

Schnellere Bereitstellung von Anwendungen und Patches

Durch die Migration wurden auch die Roll-out-Prozesse für Anwendungen erheblich gestrafft. Die Zeit für die Bereitstellung von Patches konnte beispielsweise von 50 Stunden auf rund 1,5 Stunden verkürzt werden. An den Standorten, welche die Plattform für die Produktionsplanung einsetzen, treten somit fast keine Ausfallzeiten mehr auf.

Nach der erfolgreichen Migration von Procon auf Red Hat Openshift konzentriert sich Bosch nun auf Erweiterungen. Zu den geplanten Verbesserungen gehört vor allem eine stärkere Automatisierung, um die Bereitstellung größerer Releases zu beschleunigen und Prozesse weiter zu optimieren. Dies fördert letztlich eine fortlaufende Innovation und effiziente Prozesse bei Bosch.

Bosch | Private Cloud

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Verlagerung des Produktionsplanungssystems in die Bosch Private Cloud

Lösung: Cloud auf Basis von Red Hat Openshift und Openstack

Partner: Red Hat