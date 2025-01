Unternehmen, die zu einer rigiden Return-to-Office-Policy (RTO) zurückkehren, riskieren dadurch, ihre besten Talente zu verlieren. Sie verprellen damit insbesondere Frauen, langjährig Beschäftigte und höher Qualifizierte. Zu diesem Ergebnis kommt eine im November 2024 veröffentlichte Studie (PDF) der Universität Pittsburg und anderer Hochschulen.

Die Forscher hatten bereits Anfang 2024 in einer Untersuchung festgestellt, dass Bürozwang nicht nur der MitarbeiterzufriedenheitMitarbeiterzufriedenheit schadet, sondern auch nicht zu höheren Gewinnen führt. Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass "Manager RTO nutzen, um Macht zu demonstrieren und Mitarbeiter für schlechte Leistungen verantwortlich zu machen".

Das Gegenteil von Win-Win

In der neuen Studie verfolgte das Forschungsteam die Beschäftigungshistorie von mehr als drei Millionen Arbeitnehmern aus dem Technologie- und Finanzsektor auf Linkedin, um die Auswirkungen von RTO-Policies in S&P-500-Unternehmen zu analysieren. Anhand der von Revelio Labs bereitgestellten Informationen aus Linkedin-Profilen identifizierten die Forscher Mitarbeiter, die ein Unternehmen in jedem Zeitraum verlassen haben, und berechneten auf dieser Grundlage die Fluktuationsrate.

Zusätzlich werteten sie auch Informationen wie das Geschlecht der Mitarbeiter, die Dauer der Betriebszugehörigkeit und die Anzahl der in den individuellen Linkedin-Profilen aufgeführten Fähigkeiten aus, die als Indikator für das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter dienen.

Das Resultat: Die Forscher stellten fest, dass die Kündigungsrate nach Einführung einer Return-to-Office-Policy im Schnitt um 14 Prozent anstieg. Dabei verließen fast dreimal so viele Frauen wie Männer das Unternehmen. Außerdem zeigte die Auswertung einen höheren Anteil der Kündigungen bei Mitarbeitern mit längerer Betriebszugehörigkeit und Angestellten aus dem mittleren und höheren Management.

Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung

Neben der hohen Fluktuation stellten die Forscher fest, dass auch die Einstellungsquoten nach RTO-Mandaten deutlich zurückgingen - offensichtlich, weil die Unternehmen Schwierigkeiten haben, zu diesen Konditionen neue Mitarbeiter zu finden. Wie die Auswertung von zwei Millionen Stellenanzeigen ergab, verlängerte sich die Zeit bis zur Besetzung offener Stellen im Durchschnitt um 23 Prozent, und die Einstellungsquote sank um 17 Prozent.

Die Forscher stellten auch "signifikant höhere Einstellungskosten durch RTO-Mandate" fest, was sie zu der Schlussfolgerung veranlasste, "dass Unternehmen ihre besten Talente nach RTO-Mandaten verlieren und erhebliche Schwierigkeiten haben, sie zu ersetzen".

Allerdings ist der Verdacht nicht unbegründet, dass Unternehmen häufig gar keinen Ersatz für Abgänge suchen. Vielmehr wird die Büropflicht als Instrument genutzt, um den Headcount zu reduzieren ohne teure Abfindungen für betriebsbedingte Kündigungen zahlen zu müssen.

In Anlehnung an diesen Trend in der Privatwirtschaft haben erst kürzlich Elon Musk und Vivek Ramaswamy RTO-Mandate für die Regierungsbehörden vorgeschlagen, um "freiwillige Kündigungen" zu erreichen. Wenn die Bundesbedienstete nicht kommen wollen, sollten die amerikanischen Steuerzahler sie nicht für das Privileg der Covid-Ära, zu Hause zu bleiben, bezahlen, erklärten die künftigen Leiter des vorgeschlagenen Ministeriums für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency - DOGE) im Rahmen eines Gastbeitrags für das Wall Street Journal.