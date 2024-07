Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) fordert Tempo von den Bundesländern bei der Umstellung auf ein vollständig digitales Bafög. Es sei gut, dass mit Sachsen-Anhalt das erste Bundesland die E-Akte für Bafög-Anträge von Studierenden landesweit umgesetzt habe, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die übrigen Länder müssen jetzt zügig nachziehen, damit das Bafög voll digital wird. Das Ausdrucken und Abheften von Anträgen muss endlich der Vergangenheit angehören."

Studentinnen und Studenten können den Bafög-Antrag zwar längst online stellen, in den Bafög-Ämtern wird aber noch ausgedruckt. Das Wissenschaftsministerium in Magdeburg hatte am Dienstag gemeldet, dass die Anträge in Sachsen-Anhalt künftig vollständig digital bearbeitet würden. Das aufwendige Ausdrucken und Abheften entfalle damit. Sachsen-Anhalt sei damit das erste Bundesland, das die E-Akte landesweit umsetze. Ein Pilotprojekt läuft laut Bundesbildungsministerium auch in Hessen, wo das Studentenwerk Darmstadt im Februar auf die E-Akte umgestellt hat. (dpa/ad)