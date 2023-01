Die Welt des Einkaufens ist eine Welt voller Optionen. Kundinnen und Kunden können alles zu jeder Zeit und überall kaufen. Mit unserem Aldi-Discount-Prinzip setzen wir bewusst auf Einfachheit und fokussieren uns auf das Wesentliche - für unsere Kunden und in der Art, wie wir die Dinge angehen.

Gerade für uns als Discounter ist Technologie ein essenzieller Bestandteil unserer Wertschöpfungskette. Technologien treiben den Wandel und damit auch den HandelHandel voran. Sie helfen uns dabei, das Einkaufen so einfach wie möglich zu machen, die Prozessexzellenz zu verbessern und damit Prozesskosten so niedrig wie möglich zu halten. Nur so können wir die beste Qualität zum niedrigsten Preis anbieten.

Potenziale ausschöpfen

Daran sieht man, wie notwendig das Zusammenspiel von Technologie und Business bei der Weiterentwicklung unserer Kernstrategie ist. Nur so schöpfen wir vorhandenes Potenzial aus und schaffen neue Möglichkeiten. Eine enge Verzahnung wird unausweichlich und tief im Operating Model der Unternehmen verankert werden. Wir hören auf, in Fachdisziplinen zu denken und arbeiten in E2E-Prozessen, die die Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellen.

Zusammenarbeit als Schlüsselfaktor

Heute schauen wir in der Regel bei jedem Unternehmen auf zwei unterschiedliche Bereiche. Auf der einen Seite das Business, in dem zum Beispiel Sales oder Supply ChainSupply Chain verankert sind, auf der anderen Seite der Technologiebereich.

Beide Bereiche haben unterschiedliche Schwerpunkte und Themen. Das Discount-Business ist ein Experte in allen Facetten - von Laufwegen über das Sortiment bis hin zu Kundenwünschen. Der Technologiebereich hingegen steht bislang beispielsweise für die Bereitstellung von Systemen und das technische Know-how. Zwar arbeiten beide Bereiche grund­sätzlich zusammen, aber oftmals sprechen sie doch "aneinander vorbei".

Damit das volle Potenzial entfaltet werden kann, müssen diese Bereiche zusammenarbeiten und in Zukunft eins werden. Wir verfolgen bei Aldi NordAldi Nord genau dieses Ziel und setzen deshalb Schritt für Schritt auf eine E2E-Transformation.

Im Jahr 2021 haben wir bereits in der Technologie-Organisation sogenannte Solution Lines etabliert. Die Solution Lines spiegelten die Business Be­reiche. Ein Partnerkonzept definierte klare Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner. Das Business trug hierbei die Verantwortung für E2E-Prozesse, zum Beispiel "Sell stock to cash". Die Erwartungen und Anforderungen des Business wurden in die Technologie getragen. Die Interaktion der Teams erfolgte in agilen Ansätzen, um schnell und flexibel reagieren zu können.

Dieses Setup trug Früchte: Die Fachbereiche dachten immer stärker in Prozessen und weniger in Fachdisziplinen. Das Verständnis auf beiden Seiten stieg stetig. Dieser Erfolg ermutigte uns, weiter und radikaler zu denken: Eine Organisa­tion, ausgerichtet nach E2E-Prozessen, in Solution Lines aus Technologie und Business. Wir sind überzeugt davon, dass dies ein wesentlicher Faktor für die Bildung von High-Performance Teams ist, mit denen wir die Zukunft des Discounts entwickeln können.

Das richtige Mindset zählt

Was heute gilt, mag morgen schon wieder anders sein - das gilt auch für die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Der Wandel erhöht den Druck, schneller Wertbeiträge zuzuliefern, die die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichern. AgileAgile Teams, schnelle Entwicklungs­zyklen - diese Arbeitsweisen werden sich zum Standard entwickeln. Dabei zählt letztendlich aber nur eins: Das richtige Mindset. Nur wenn ein Unternehmen es schafft, aus Fehlern zu lernen und eine Atmosphäre zu schaffen, die Möglichkeiten zum Austesten gibt, wird es diesen Weg erfolgreich gehen. Eine lernende Organisation ist somit die Voraussetzung.

Bei diesem Wandel ist es wichtig, die Mitarbeitenden von Beginn an einzubeziehen und durch Change-Maßnahmen sowie Capability Management zu begleiten. Nur gemeinsam schaffen wir es, die neue Welt voller Optionen, in der wir gemeinsam lernen, auszuschöpfen.

Technologie wird Teil des Geschäfts

Daher bin ich überzeugt, dass die Unternehmen, die in fünf Jahren nicht mehr zwischen Business und IT unterscheiden, am erfolgreichsten sein werden. Kundinnen und Kunden sowie die Mitarbeitenden rücken in den Mittelpunkt, wir denken nur noch in E2E-Prozessen und nicht mehr in Abteilungen und Fachdisziplinen. Das ist meine Wette für die Zukunft: Die Technologie wird integraler Bestandteil des Kerngeschäfts.