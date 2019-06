Die Investment-Gesellschaft LHI Group verfolgt das Ziel, Anleger digital besser zu betreuen. Sie sollen ein eigenes Portal samt Produkt-­Dashboard bekommen und zum Beispiel bei Gesellschafterversammlungen online abstimmen. Webcams und Animationen sprechen die emotionale Seite der Kunden an, ein Asset-Block sorgt für schnelle Interaktion.

Head of Innovation & Digital bei der LHI Gruppe ist Adrian MorkischAdrian Morkisch. Er hat die Vorarbeit für das Projekt "Digitale Investorenbetreuung" geleistet, die nicht zuletzt in der Entscheidung bestand, die DigitalisierungDigitalisierung der Konzerngruppe in die Hände der Ausgründung Capfino GmbH zu legen - und zwar bereits im August 2016. "Digitalisierung aus einer bestehenden Struktur heraus zu betreiben ist schwierig", sagt Morkisch. Daher ließ die LHI der neuen Firma jede Freiheit: Beteiligung an Startups, Ausgründungen - everything is possible.

Um dennoch eine maximale Nähe zwischen beiden Unternehmen zu erreichen, wurden LHI-Senior-Manager in das Expertengremium von Capfino berufen. Von 2017 an arbeiteten zudem Kollegen aus beiden Firmen im Joint Venture Trade4Com zusammen.

"Schrittweise schlich sich Entrepreneurial Spirit in die Normalität der Mitarbeiter ein", so Morkisch. Auf einem Informationstag stellte sich die Capfino dann der gesamten Belegschaft vor. Ein neuer Bereich namens Innovation & Digital Strategy transportiert seitdem das gewonnene Wissen in die LHI.

Aktuell entwickeln interdisziplinäre Teams unter der Leitung dieses neuen Bereichs eigenständig Digitalisierungsprojekte wie eben die digitale Investorenbetreuung. Morkisch hält den ganzheitlichen Ansatz für entscheidend: "Die Digitalisierung betrifft die gesamte Wertschöpfungskette."