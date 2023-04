Aufräumen ist ein unbeliebter Job. Außer, man macht sich bewusst, wie viele Server tatsächlich nutzlos am Netz hängen. Das Beratungshaus PwC Deutschland hat bei Kundenprojekten eine Quote von 15 bis 20 Prozent an ungenutzen Servern festgestellt, welche mit Hilfe eines kontrollierten Ansatzes ausgeschaltet werden können - ohne Auswirkungen auf das Tagesgeschäft. Weltweit sollen rund 10 Millionen Server unnötig in Betrieb sein.

Es liegt nahe, dass sich hier Einsparpotenziale eröffnen und Aufräumen auch der Nachhaltigkeitsbilanz zugute kommt. Immerhin liegt dem Digitalverband Bitkom zufolge der jährliche Strombedarf von deutschen Rechenzentren bei 16 Milliarden Kilowattstunden - Tendenz steigend.

Auch bei Migrationsprojekten kann es für Überraschungen sorgen, werden Altlasten ungeprüft in die Cloud verschoben. Die Hosting-Kosten fallen höher aus, als erwartet, das Migrationsprojekt zahlt sich nicht mehr aus. Umgekehrt: Wer vorher aufräumt, erhält eine höhere Transparenz, dank derer sich Migrationsprojekte zuverlässiger und kalkulierbarer planen lassen.

Vier Punkte: So verschlanken Sie Ihre Server-Landschaft

Wenn Sie also beschließen, aufzuräumen, können Sie auf einen bewährten Prozess zurückgreifen. Im Kern geht es darum, ungenutzte Ressourcen zu identifizieren und dann gut dokumentiert vorzugehen, um bei der Stilllegung das Risiko zu minimieren, den Geschäftsbetrieb zu stören. Nutzen Sie diese vier Schritte, die sich bei der sogenannten Server-Dekommissionierung bewährt haben.

Schritt 1: Altlasten im eigenen Unternehmen identifizieren

Zunächst sollten Unternehmen die grundsätzlichen Risiken klassifizieren. Hierzu gilt es, Klarheit zu schaffen über die Zusammenhänge von Servern und geschäftskritischen Anwendungen oder Datenbanken.

Hierzu hilft es, die Erkenntnisse aus der vorhandenen Dokumentation in der Configuration Management Database (CMDB) auf aktuellem Stand bringen. Die Datenbank kann Aufschluss geben über Chancen und Risiken bei der Dekommissionierung. CMDBs sind verbreitete Tools, aber sie sind nur so gut, wie ihre Daten gepflegt werden.

Ist eine Blacklist geschäftskritischer Server und interner Datenbanken vorhanden, sollte auch der Abgleich mit ihr erfolgen.

Sind keine klaren Anzeichen einer Nutzung erkennbar, lässt sich das Feld mit Hilfsmitteln weiter eingrenzen. Zum Beispiel mit Monitoring-Tools, welche die CPU- oder RAM-Auslastungen von Servern überwachen. Auch Netzwerkprotokolle können helfen, Rückschlüsse auf die Nutzung von Servern zu ziehen.

Schritt 2: Nachforschen mit Scream-Tests

Lassen sich im Vorfeld keine Applikations oder System Owner identifizieren, eignen sich spezielle Trial-and-Error-Verfahren - auch Scream-Tests genannt. Hierbei unterscheiden sich zwei Ansätze. Hat man genügend Zeit, eignet sich ein Soft Approach. Dabei geht man behutsam vor, startet Server zu passenden Betriebszeiten inkrementell neu oder friert sie ein.

Unter Zeitdruck kann ein Hard Approach die bessere Wahl sein. Dabei schaltet man die Server für einen festgelegten Zeitraum ganz ab. Das erhöht das Risiko für Betriebsunterbrechungen, führt aber schneller zu Ergebnissen.

Schritt 3: Dokumentation sicherstellen

Beide Ansätze für einen Scream-Test folgen einem strukturierten Ansatz und die Systeme werden akribisch überwacht, um sie im Falle des "Screams" schnell wieder einsatzfähig machen zu können.

Auch der Umgang mit personenbezogenen Daten erfordert ein achtsames Vorgehen. Kommt es zu Verstößen gegen interne oder externe Richtlinien, müssen diese anhand der Dokumentation klar aufgearbeitet werden können.

Daher ist es wichtig, alle Schritte prüfsicher und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Schritt 4: Server abschalten

Wurden alle ungenutzten Infrastrukturen sicher identifiziert, geht es an den eigentlichen Abschaltungsprozess. Dabei unterscheidet sich der Vorgang noch einmal danach, ob virtuelle Maschinen gelöscht oder auch Hardware-Komponenten aus dem Verkehr gezogen werden sollen.

Lohnt es sich, die Stilllegung auszulagern?

Mit diesem Vorgehen erhalten Sie sicher gute Ergebnisse. Allerdings geht mit Scream-Tests oft ein hoher manueller Aufwand einher. Es erfordert Zeit und entsprechende Fachleute - zwei Ressourcen, die in Transformationsprojekten oft rar sind.

Angesichts dessen, kann es sich für Unternehmen lohnen, einen externen Spezialisten zu beauftragen, der auch entsprechende Tools mitbringt. PwC setzt zum Beispiel dezidierte Dekommissionierungs-Lösungen ein. Solche Tools analysieren Monitoring-Daten automatisiert auf Basis von KI-Algorithmen und schlüsseln die Serverstrukturen transparent auf.

Wie PwC dieses KI-gestütztes Discovery & Assessment genau umsetzt, erfahren Sie in diesem Whitepaper.

Jetzt herunterladen