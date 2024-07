Nimesh Mehta betrachtet sich als Influencer: Der Senior Vice President und Chief Information and Strategy Officer der National Life Group hat über Jahre eine Technologie-Roadmap umgesetzt, um die Versicherung zu modernisieren. In jüngster Zeit wurde sein Aufgabenbereich erweitert. Er soll nun auch dabei unterstützen, eine Geschäftsstrategie zu formulieren und Change-Management-Maßnahmen leiten, um National Life als digitalen Vorreiter neu zu erfinden.

Für IT-Führungskräfte wie Mehta geht es nicht nur darum, IT-Projekte richtig durchzuführen, sondern vielmehr darum, die richtigen Projekte im Unternehmen zu starten. Anstatt nur die vom Business entwickelten Anforderungen umzusetzen, sind einige CIOs heute in der Lage, ihre Organisationen in den vielversprechendsten strategischen Initiativen zu leiten.

Für mehr spannende Hintergründe, Deep Dives und News aus der CIO-Community, abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter.

Das hat zur Folge, dass IT-Führungskräfte 2024 einen breiteren Blickwinkel und einen größeren Einfluss haben. So wie Mehta, dem die Verantwortung für die Entwicklung der Unternehmensstrategie von National Life für die kommenden drei Jahre übertragen wurde.

"Anstatt zu beraten, was möglich ist, und die Entscheidung am Ende des Tages dem Business zu überlassen, sind CIOs jetzt Influencer, die den Wandel anführen", erklärt Mehta. "Jetzt wird von uns erwartet, dass wir das Geschäft verändern und nicht nur die Technologie."

IT goes Business

Die aktuelle Foundry-Studie "2024 State of the CIO" zeigt deutlich, dass die Rolle der IT-Führung stärker auf das Geschäft ausgerichtet ist. Die Umfrage, an der 875 IT-Führungskräfte und 251 Manager aus Fachabteilungen teilnahmen, ergab, dass die üblichen funktionalen und transformativen Aufgaben die CIO-Agenda zwar immer noch dominieren. Jedoch sind die Geschäftsstrategie und die Leitung des Wandels zu einem klaren Auftrag geworden. Schließlich bereiten sich Unternehmen auf das nächste Kapitel vor, in dem die Konvergenz von Daten, AnalyticsAnalytics und KI-Technologien das Geschäft vollständig umgestalten wird.