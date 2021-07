Dokumente wie Arztbriefe, Röntgenbefunde oder Laborwerte lassen sich künftig direkt elektronisch zwischen den Kliniken der Betreiber CharitéCharité und VivantesVivantes austauschen. Die InformationenInformationen könnten so unmittelbar in Diagnose und Therapie einbezogen werden, teilen die Unternehmen mit. Sie sehen darin einen entscheidenden Schritt zur Steigerung der Behandlungsqualität.

In einer Pilotphase könnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen KlinikenKliniken Behandlungsdaten wie Befundberichte, Arztbriefe, Laborergebnisse und Medikationspläne im jeweils erforderlichen Umfang und "unter Sicherstellung der Datenschutzanforderungen" digital einsehen. Ziel sei es unter anderem, überflüssige Doppeluntersuchungen und langwierige Dokumentanforderungen zu vermeiden. Zudem soll das die Wartezeit für Patientinnen und Patienten verkürzen. Voraussetzung, um Daten digital auszutauschen, ist den Klinikbetreibern zufolge das ausdrückliche schriftliche Einverständnis der Patienten, das zunächst für drei Jahre gelte und jederzeit widerrufbar sei.

"Gerade die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Vernetzung ist und wie wesentlich es ist, ad hoc auf Ergebnisberichte und Behandlungsdokumente digital zugreifen zu können, auch wenn sie in anderen Einrichtungen erhoben wurden", erklärte Charité-Vorstandschef Heyo K. Kroemer dazu. "Mit der innovativen Kooperation der beiden größten Leistungserbringer in Berlin haben wir einen ersten großen Schritt zur digitalen Behandlungsakte gemacht und sind sicher, dass sich zeitnah auch weitere Häuser anschließen werden." So könne für die Patienten schrittweise eine übergreifende, digital vernetzte und damit auch zukunftsorientierte Versorgung in Berlin entstehen.

Medizinische Versorgungsqualität steigern

Auch Eibo Krahmer, Geschäftsführer für Finanzmanagement, Infrastruktur und Digitalisierung der Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH, betont die Vorteile des Projekts: "Lückenlose Versorgungsketten, smarte Prozesse - innovative Gesundheitsversorgung stellt die Patientinnen und Patienten sowie deren Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt. Mit der Einführung der digitalen Behandlungsakte leisten wir einen Beitrag dazu, die Versorgungsqualität in der Hauptstadtregion weiterzuentwickeln und zukunftsfähig aufzustellen."

Die dazu entstandene neue IT-Infrastruktur nutzen zunächst die Klinken für Orthopädie/ Traumatologie, Neurochirurgie und die Onkologie der Charité sowie die Klinik für Geriatrie des Vivantes Klinikums im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Seit dem Start der Pilotphase Mitte März 2021 steige die Zahl der Patienten, die in den digitalen Datenaustausch einwilligen, kontinuierlich, so die Betreiber. Nachdem das Projekt evaluiert ist, wollen sie weitere Klinikbereiche in die Infrastruktur einbinden. Das Beratungsunternehmen eHealth.Business sowie die IT-Dienstleister März und Nexus Marabu halfen dabei, die Infrastruktur für die digitale Behandlungsakte aufzubauen.

Charité und Vivantes - E-Health

Branche: Gesundheit

Projekt: digitale Behandlungsakte

Dienstleister: eHealth.Business, März, Nexus Marabu

Einsatzort: Berlin