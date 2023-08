Am 1. August 2023 stieg Christian GrodauChristian Grodau vom IT-Chef der Messe München zum Chief Operating Officer auf. Er nimmt zugleich weiterhin die CIO-Rolle wahr und berichtet an CEO Stefan Rummel. Die Stelle wurde im Zuge einer Reorganisation neu geschaffen.

Das Unternehmen bündelte die bisher getrennten Bereiche IT und Messeservice im neuen Ressort "Operations" unter der Ägide von Grodau. Er soll sich insbesondere um das operative Geschäft der Messe kümmern.

Der Messervice-Bereich umfasst vor allem Dienstleistungen für Kunden. Dazu gehören unter anderem der reibungslose Auf- und Abbau bei Messen und Kongressen sowie Sicherheit, Logistik und die technische Bereitstellung der Infrastruktur.

Mit der Neuaufstellung reagiert die Messe auf die veränderten Anforderungen von Kunden und Ausstellern, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Kunde solle stärker in den Fokus gerückt werden; IT und Betrieb ließen sich stärker auf strategische Ziele ausrichten.

Grodau stieg Anfang 2016 als IT-Leiter bei der Messe München ein. Nach einem Studium der Elektro- und Informationstechnik an der TU München startete der Manager 2002 seine berufliche Laufbahn beim regionalen Telekommunikationsunternehmen M-net. Dort arbeitete er sich vom Planungsingenieur über mehrere leitende IT-Positionen zum Bereichsleiter IT hinauf. Diesen Posten hatte Grodau fünf Jahre inne, bevor er zu seinem jetzigen Arbeitgeber wechselte.

2022 richtete die Messe München 38 Eigenveranstaltungen im In- und Ausland aus und partizipierte an 88 Gastveranstaltungen. Knapp 29.000 Aussteller und 1,4 Millionen Besucher nahmen an den Events teil. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Veranstalter 413,4 Millionen Euro und beschäftigte 971 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit liegt das finanzielle Ergebnis der Messe München knapp über dem Niveau vor der Coronapandemie. Dennoch hat das Unternehmen seit 2019 rund ein Fünftel der Belegschaft abgebaut.