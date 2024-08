Seit 12. Juni 2024 leitet Christian von Grone die IT der Südwestfalen-IT (SIT) als Interim-CIO. Der kommunale IT-Dienstleister in Nordrheinwestfalen hat die Stelle neu geschaffen, nachdem er 2023 Opfer einer Ransomware-Attacke geworden war. (Lesen Sie dazu auch "Südwestfalen-IT kehrt langsam zur Normalität zurück")

Der Manager soll SIT beim Übergang vom Wiederanlauf nach der Cyberattacke zum Regelbetrieb unterstützen. Zudem gehört zu seinen Aufgaben, bereichsübergreifend Prozesse und SecuritySecurity zu verbessern, sowie die Governance zu stärken.

Sie haben Informationen zu Jobwechseln in der CIO-Community? Dann schreiben Sie uns an via: info@cio.de

"Ich kann bei der Südwestfalen-IT meine Erfahrung aus der Handels-IT einbringen, die ständig bei knappen Budgets unter einem hohen Innovationsdruck vom Markt steht," skizziert von Grone gegenüber CIO.de, was ihn an seiner neuen Aufgabe reizt.

Das zwinge zu schlankem, einfachem und pragmatischem Arbeiten. Er begrüße die Herausforderung, mit einem solchen Mindset in einem völlig anderen Umfeld die IT und das Gesamtunternehmen in einer Umbruchphase voranzubringen und zu stabilisieren.

Dazu bringt von Grone rund 25 Jahre IT-Führungserfahrung mit. Sein Fokus lag auf großen internationalen Handelsunternehmen, zuletzt war er bei Takko, New Yorker, CBR Fashion Group und Gerry Weber tätig. Seit 2023 bietet er als Interim-Manager Unternehmen Hilfe auf Zeit, wenn diese kurzfristig zusätzliche Management-Kapazitäten brauchen.

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr News, Personalien und Hintergründe aus der CIO-Community.

"Wir freuen uns, mit Herrn von Grone einen erfahrenen IT-Manager aus dem Handel bei uns zu haben, der uns mit seiner starken Kundenorientierung hilft, die Südwestfalen IT in Zeiten des Umbruchs und der Neuorientierung der kommunalen IT in NRW modern und zukunftssicher aufzustellen," kommentiert Geschäftsführer Mirco Pinske von Grones Ernennung.

Die Südwestfalen IT ist als kommunaler Zweckverband ein IT-Dienstleister für insgesamt fünf Landkreise und 67 Kommunen in NRW. Der Serviceanbieter beschäftigt etwa 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen zwei Standorten in Hemer und Siegen, davon arbeiten 65 in der IT-Abteilung. Das Haus ist als Ganzes für den Betrieb der IT und das Vorantreiben von Kundenprojekten verantwortlich. Auf Bereichsleitungsebene sind Demand (Bereiche Service und Business) und Support (Bereich Operations) angesiedelt.