Christoph Grewe-FranzeChristoph Grewe-Franze ist seit 1. Juli der erste Chief Information Officer von Mercer InternationalMercer International, einem kanadisch-amerikanischem Konzern in der Holzverarbeitung. Die Position wurde neu geschaffen, Grewe-Franze sitzt in Stendal und berichtet an den Chief Financial Officer Dave Ure in Vancouver.

Zuvor war Grewe-Franze Leiter des Informationsmanagements bei der Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG sowie gleichzeitig Interim- Manager und Partner der Beratungsagentur Acent AG.

Als CIO war er bereits bis 2013 vier Jahre lang bei Weleda in Basel tätig, ebenfalls als Pionier auf dieser Stelle im Unternehmen. Für den Naturkosmetik-Hersteller entwickelte er eine einheitliche IT-Strategie und konsolidierte die ERP-Systeme. 2012 wurde er für diese Leistung mit einer Platzierung beim Wettbewerb "CIO des Jahres" in der Kategorie Mittelstand ausgezeichnet. Danach wechselte der Diplom-Ökonom zur ABLE Management Services GmbH in Gummersbach, wo er knappe drei Jahre lang die Stelle des CIO besetzte.

Als CIO von Mercer International liegt sein aktueller Schwerpunkt laut eigener Auskunft im "Aufbau einer effizienten, global agierenden IT- und Prozess-Organisation." Mercer International ist ein weltweiter Hersteller von Zellstoff für den Markt und Massivholzprodukten. Das Unternehmen produziert in Deutschland in den drei Zellstofffabriken Rosenthal, Friesau und Stendal. Neben Papier-Zellstoff, Bioenergie und Biochemikalien werden dort auch biomassebasierte Ökoenergie und Biomaterialien erzeugt. Darüber hinaus betreibt die Firma eine der weltweit größten Nadelschnittholzanlagen.