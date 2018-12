22.01. Amazon eröffnet in Seattle seinen ersten Supermarkt ohne Kassen. Stattdessen erkennen Kameras und andere Sensoren, welche Waren ein Kunde aus den Regalen nimmt. Der Betrag wird später vom Konto abgebucht. Zum Jahresende gibt es sieben Läden in den USA.

26.01. Neuer Imageschaden für VW im "Dieselgate"-Skandal: Es wird bekannt, dass der Autokonzern in den USA Affen stundenlang Abgase einatmen ließ. Die Tests sollten beweisen, dass moderne Diesel weniger Schadstoffe produzieren.

27.02. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig öffnet die Tür für Diesel-Fahrverbote, indem es sie in einzelnen Städten für grundsätzlich erlaubt erklärt. Das folgenreiche Urteil nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) betrifft Luftverschmutzung durch Stickoxide.

18.03. Erster tödlicher Unfall mit einem Roboterwagen: Ein selbstfahrendes Auto des Fahrdienst-Vermittlers Uber erfasst bei einer Testfahrt im Tempe im US-Staat Arizona eine Frau, die die Fahrbahn überquert. Die Software hatte Probleme, sie zu erkennen.

22.03. US-Präsident Donald Trump tritt mit höheren Zöllen für Stahl und Aluminium aus China einen Handelskonflikt los. Die chinesische Regierung reagiert im April mit Strafzöllen gegen US-Produkte. Nachdem die US-Zölle Ende Mai auch für die EU gelten, kontert die Union mit eigenen Strafmaßnahmen.

29.04. Die Deutsche Telekom findet schließlich eine Lösung für ihre Tochter T-Mobile US: Sie soll sich in einem fast 150 Milliarden Dollar schweren Deal mit dem Konkurrenten Sprint zusammenschließen und so besser mit den Platzhirschen Verizon und AT&T konkurrieren.

31.05. Als erste Stadt Deutschlands führt Hamburg Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge ein, um die Belastung durch Stickoxide zu reduzieren. Fahrzeuge, die nicht der Euro-Norm 6 entsprechen, dürfen nicht mehr auf Abschnitte zweier besonders belasteter Straßen im Bezirk Altona.

07.06. Bayer schließt die rund 63 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto ab. Doch mit dem größten Zukauf eines deutschen Unternehmens im Ausland gerät Bayer ins Visier von Klagen um den Unkrautvernichter Glyphosat. Mehr als 9000 Kläger werfen Monsanto vor, ein krebserregendes Mittel verkauft zu haben. Im November kündigt Bayer den Abbau von 12 000 Arbeitsplätzen an.

13.06. VW zahlt in Deutschland eine Geldbuße von einer Milliarde Euro wegen der Dieselaffäre. Es ist die höchste hierzulande verhängte Strafe dieser Art. In den USA gab Volkswagen bereits rund 25 Milliarden Euro für Entschädigungszahlungen und Strafen aus.

14.06. Schub für Konzentration in der amerikanischen Medienbranche: Das Filmstudio Warner Bros, der Nachrichtensender CNN und der Bezahlsender HBO gehen an den Telekomriesen AT&T, nachdem ein Richter den rund 80 Milliarden Dollar schweren Kauf des Medienkonzerns Time Warner freigibt. Nur eine Woche später stimmt Film- und TV-Konzern 21st Century Fox dem Kauf durch Disney für 71 Milliarden Dollar zu.

18.06. Im VW-Dieselskandal kommt einer der bekanntesten Manager des Konzerns, Audi-Chef Rupert Stadler, in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm vor, den Verkauf von Dieselautos mit manipulierten Abgaswerten in Europa auch nach Aufdeckung der Betrügereien in den USA weiter geduldet zu haben. Erst am 30. Oktober kommt Stadler unter Auflagen frei, nachdem er seinen Posten verlor.

01.07. Die deutsche Lkw-Maut wird auf alle Bundesstraßen ausgedehnt. Schon zuvor mussten Lastwagen ab 7,5 Tonnen für rund 2300 Kilometer Bundesstraße zahlen. Nun gilt dies für das gesamte 39 000 Kilometer lange Netz. Viele Lkw wichen von der Autobahn auf Landstraßen aus.

18.07. Rekordstrafe für Google: Die EU-Kommission sieht einen Missbrauch der Marktdominanz beim Smartphone-Betriebssystem Android und verhängt ein Bußgeld von 4,34 Milliarden Euro. Google verdaut den Betrag in einem Quartal. Das Berufungsverfahren kann Jahre dauern.

02.08. Apple knackt als erstes Unternehmen die Schwelle von einer Billion Dollar beim Börsenwert. Amazon folgt einen Monat später. Im Herbst drückt ein Kursabschwung bei Technologieaktien beide Unternehmen aber wieder deutlich unter diese Marke.

07.08. Tesla-Chef Elon Musk sorgt für Aufsehen mit der Ankündigung, den Elektroauto-Hersteller von der Börse nehmen zu wollen. Keine drei Wochen später macht er einen Rückzieher. Die US-Börsenaufsicht SEC wirft Musk Irreführung von Anlegern vor, er muss den Vorsitz im Verwaltungsrat für drei Jahre abgeben - darf aber Firmenchef bleiben.

10.08. Mitten in der Urlaubszeit muss der Billigflieger Ryanair wegen eines Pilotenstreiks rund jeden sechsten Flug absagen. Europaweit sind rund 55 000 Passagiere betroffen. Im Laufe des Jahres folgen weitere Streiks von Flugbegleitern und Piloten, aber den Iren gelingt eine Annäherung an die Gewerkschaften Verdi und Vereinigung Cockpit.

11.09. Deutschland bekommt einen neuen Warenhausriesen: Karstadt und Kaufhof sollen zusammengelegt werden. Das gemeinsame Unternehmen soll europaweit 243 Standorte mit 32 000 Mitarbeitern haben. Im November gibt das Kartellamt grünes Licht.

25.09. Versace, eine der letzten italienischen Luxusmarken in der Hand einer Gründerfamilie, wird für rund 1,8 Milliarden Euro von der US-Modegruppe Michael Kors gekauft. Der Kors-Dachkonzern, zu dem auch die Schuhmarke Jimmy Choo gehört, will sich zudem mit der Umbenennung in Capri Holdings einen internationaleren Anstrich geben.

09.10. Das Verwaltungsgericht Berlin verpflichtet die Stadt, bis Ende Juni 2019 auf mehreren Straßen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zu verhängen. Am 24. Oktober ergeht ein ähnliches Urteil in Mainz.

19.11. Der Chef von Renault und der Autoallianz mit Nissan, Carlos Ghosn, wird am Flughafen von Tokio festgenommen. Nissan wirft ihm vor, zu niedriges Einkommen gemeldet und Firmenmittel veruntreut zu haben. Damit bricht auch ein Machtkampf zwischen Nissan und Renault um die künftige Rolle in der Allianz aus.

28.11. Die Computermesse Cebit wird nach 32 Jahren eingestellt. Sie war schon seit Jahren im Niedergang, die Veranstalter versuchten 2018, mit der Verlegung von März in den Sommer gegenzusteuern. Doch mit geringem Aussteller-Interesse für 2019 kam das Aus. Teile der Cebit sollen nun in der Hannover Messe für die Industrie aufgehen.

02.12. Katar kündigt den Ausstieg aus dem Ölkartell Opec an. Das Emirat wolle sich stärker auf die Erdgas-Produktion konzentrieren, heißt es.

05.12. Die Finanzchefin des chinesischen Netzwerk-Ausrüsters und Smartphone-Anbieters Huawei, Meng Wanzhou, wird auf der Durchreise in Kanada festgenommen. US-Ermittler werfen ihr Verstöße gegen Iran-Sanktionen vor und fordern eine Auslieferung. Der Fall ist brisant: Meng ist die Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei.

19.12. Plastikteller, Trinkhalme und andere Wegwerfprodukte aus Kunststoff sollen in Europa verboten werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigen auf eine entsprechende Regelung. In Kraft treten werden die Änderungen wohl in zwei Jahren.

20.12. Der Chipkonzern Qualcomm erstreitet in seinem Patentstreit mit Apple ein Verkaufsverbot für die älteren iPhone-Modelle 7, 8 und X. Apple sieht ihren Absatz bei Mobilfunk-Anbietern und anderen Händlern allerdings nicht betroffen, sondern will nur das iPhone 7 und 8 nicht mehr in den hauseigenen Stores verkaufen.

21.12. Mit der Förderung der letzten Steinkohle geht eine Epoche der deutschen Industriegeschichte zu Ende. Bundespräsident Steinmeier bekommt auf der Zeche Prosper-Haniel das letzte Stück Kohle überreicht. Damit gehört der Steinkohlenbergbau in Deutschland endgültig und unwiderruflich der Vergangenheit an. (dpa/ad)