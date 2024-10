Aufgrund von DatenschutzDatenschutz und digitaler Souveränität ist es nicht einfach, neue digitale Prozesse in den Public SectorPublic Sector zu bringen. Während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass es vor allem bei Cloud-Lösungen von Hyperscalern besonders schwierig war. "Die Datenschützer blockierten die Nutzung von Cloud-Angeboten der gängigen Anbieter aus den USA. Vergleichbare Alternativprodukte auf deutschen Cloud-Strukturen waren nicht verfügbar", erinnert sich Horst Baier, CIO des Landes Niedersachsen. Er hat damals alles daran gesetzt, dass moderne Technologien am Arbeitsplatz in einem rechtlich sauberen Umfeld etabliert werden.

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr Neuigkeiten, Hintergründe und Deep Dives aus der CIO-Community

"Als Einstiegsprodukt haben wir Teams von Microsoft ausgewählt. Ziel war es, die Blockade durch die Datenschützer zu überwinden, indem wir tragfähige Regelungen schaffen", erklärt der Landes-IT-Chef. Dazu wurde Ende 2022 eine Rechtsanwaltskanzlei für eine Rahmen-Datenschutzfolgeabschätzung (DSFA) und der Landesbeauftragte für Datenschutz (LfD) hinzugezogen.

"Die offenen Punkte wurden mit dem LfD erörtert und Ende 2023 in Verhandlungen mit Microsoft eingebracht. Im April haben wir die Zustimmung des LfD erhalten und im Juni 2024 startet der Rollout auf vorerst 15.000 Arbeitsplätze", fasst Baier zusammen. Im zweiten Schritt wurde dann Microsoft 365 eingeführt.

Cybersecurity-Check

Darüber hinaus haben der niedersächsische CIO und sein Team einen Cybersecurity-Check für Kommunen entwickelt. Das Programm wird laut Baier mittlerweile auch in anderen Ländern verwendet. Er erläutert: "Den Kommunen wird vom Land ein kostenloser Check durch ein Beratungsunternehmen mit Workshops vor Ort und einer Ergebnis- und Maßnahmenanalyse angeboten. Dies wurde bereits von 200 Kommunen angenommen."

Der Check beinhaltet 18 Themenfelder mit 62 Analysepunkten in technischer und organisatorischer Hinsicht. "Die Aktion ist sehr gut angekommen, hat das Bewusstsein für CybersicherheitCybersicherheit massiv erhöht und führt zu vielen umgesetzten Verbesserungsmaßnahmen", berichtet der Landes-CIO.