Jan-Wilm BuschkampJan-Wilm Buschkamp ist seit August 2019 Bereichsleiter IT der Mainova AGMainova AG. Seitdem hat das Team um den CIO mit "hybrIT2023" ein IT-Transformationsprogramm erarbeitet, um den Frankfurter EnergieversorgerFrankfurter Energieversorger zukunftsfähig zu machen. Ziel des Programms ist es unter anderem, mehr Wert zu generieren, das Unternehmen lean und agil aufzustellen sowie Prozesse end-to-end zu gestalten.

Um das zu erreichen, stellte Buschkamp Leitlinien für die tägliche Arbeit auf: Dabei gelte es, sich auf Wertschöpfung zu fokussieren, Lernprozesse zu beschleunigen und nach dem Fail-Fast-Prinzip zu arbeiten. Dies soll mit einem hohen Maß an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung einhergehen, damit die nötigen Freiräume für InnovationInnovation geschaffen werden können.

Des Weiteren will der CIO das Unternehmen mit neuen Technologien und Arbeitsweisen modernisieren, die durch kundenzentriertes Denken geprägt sind. Bei all dem legt Buschkamp Wert auf die menschliche Komponente der DigitalisierungDigitalisierung. Die Belegschaft soll auf die Reise mitgenommen werden. Hierzu setzt der IT-Manager auf aktive Kommunikation. Er wolle den Mitarbeitern zuhören und bei ihnen nachfragen, was sie während der Transformation beschäftigt. Antworten und Lösungen müssten schnell und transparent gegeben werden, damit sich keiner der Beteiligten abgehängt fühle.

Jan-Wilm Buschkamp bringt viel Erfahrung im Energiesektor mit nach Frankfurt. Bevor er die Stelle bei der Mainova antrat, arbeite er bei der Dortmunder innogy-Tochter Westnetz GmbH als Leiter IT des Bereichs Meter-to-Cash sowie in verschiedenen Positionen bei der RWE IT GmbH. Er berichtet an Diana Rauhut, Vorstand bei der Mainova AG für die Bereiche Vertrieb Privat- und Gewerbekunden, Marketing, IT, Kundenservice sowie datengetriebene und urbane Geschäftsmodelle. Buschkamps Vorgänger bei Mainova Philipp LübckePhilipp Lübcke wechselte im September 2019 als IT-Leiter nach Erfurt zum Thüringer Energieversorger TEAG.

Die Mainova AG ist einer der größten Energieversorger Deutschlands. Sie beliefert Menschen in Hessen und den angrenzenden Bundesländern mit Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser. 2018 beschäftigte das Unternehmen fast 2.700 Mitarbeiter, der Umsatz lag bei knapp zwei Milliarden Euro.