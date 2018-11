Am 15. November 2018 verleihen CIO-Magazin und Computerwoche zum 16. Mal den "CIO des Jahres". Es ist die höchste Auszeichnung für IT-Anwender in Deutschland. Die Gala findet im großen Ballsaal des Bayerischen Hofs in München statt. Mit dabei: Die wichtigsten Vertreter der deutschen IT-Szene, unter Ihnen alle bisherigen Gewinner sowie die Jury. Durch die Jubiläumsfeier führt TV-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein.