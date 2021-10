"Der CIO des Jahres" lebt durch die Menschen, die am Wettbewerb teilnehmen. Durch die CIOs, die den Mut haben, uns und der ganzen Community von ihrer Arbeit zu erzählen. Die Preisverleihung lebt aber auch durch alle, die mitfeiern.

In diesem Sinne laden wir Sie, liebe CIOs, wieder herzlich ein, an der feierlichen Award-Gala am 25. November 2021 um 16:00 Uhr teilzunehmen. CIO-Magazin und COMPUTERWOCHE küren zum 19. Mal die besten IT-Macherinnen und -Macher aus dem deutschsprachigen Raum aus Großunternehmen, Mittelstand und dem Public Sector.

Durch die Gala, die wir im Live-Stream übertragen, führt TV-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Das Grußwort hält Dorothee Bär, Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung.

Unsere Preisträgerinnen und Preisträger geben Einblicke in ihre Unternehmen und berichten, wie Digitalisierung gelingen kann. Das tun sie nicht nur im Rahmen der Preisverleihung, sondern auch in unserer digitalen Auftakt-Konferenz am Vortag, die wir zusammen mit dem Anwenderverband VOICE e.V. unter dem Motto „Keep pushing – das Momentum für digitale Innovationen nutzen“ ausrichten. Am 24. November fühlen wir daher ab 13:00 Uhr einigen Finalisten im Wettbewerb auf den Zahn, welchen Wertbeitrag sie für ihre Unternehmen leisten.

Die Highlights der Konferenz

Thomas Kleine, Country Lead Pfizer Digital

"Mission Possible – mit Hilfe digitaler Innovationen in Rekordzeit zum COVID-19-Impfstoff"

In seiner Keynote wird uns Kleine mit auf die Reise durch das Jahr 2020 nehmen. Er gewährt uns einen Einblick, wie Pfizer es mit Hilfe digitaler Innovationen geschafft hat, einen Prozess, der unter normalen Bedingungen um die zehn Jahre dauert, auf weniger als zehn Monate zu verkürzen.

Sami Awad-Hartmann, CIO, und Stefan Borggreve, CDO, Hellmann Worldwide Logistics

"It takes a team"

Die Diskussion, ob ein CDO notwendig ist und ob der CIO diese Rolle einfach mit übernehmen kann, halten die beiden Manager für nicht zeitgemäß. Covid hat gezeigt, dass viele Firmen einen großen Nachholbedarf haben. Das Spielfeld ist riesig, und die eierlegende Wollmichsau, die sich einerseits um die klassische IT und andererseits um die digitale Transformation kümmern kann, gibt es nicht. Im Live-Interview stehen Awad-Hartmann und Borggreve Rede und Antwort, wie CDO und CIO als Team zusammenarbeiten und den digitalen Wandel des Unternehmens vorantreiben.

Sandra Rauch, CDO und CIO, Omnicare Pharma

"Transformation der IT: Vom Technologie-Provider zum innovativen Lösungspartner"

Wie gelingt es der Unternehmens-IT, durch einen ganzheitlichen Ansatz nachhaltig Mehrwert zu schaffen? Wie kann operative Exzellenz mit der Gestaltung neuer Business-Modelle vereint werden? Über Erfolgsfaktoren, Hürden und Learnings berichtet die Managerin in ihrer Keynote.

Khaled Bagban, CIO EMEA Olympus Europa

"Transformation durch digitales Talentmanagement"

Für die Olympus Europa IT ist die Entwicklung und Führung von digitalen Talenten eine strategische Säule. Bagban berichtet, wie die „DigITalents“ während der Covid-Pandemie befähigt wurden, die Transformation entlang der Kunden-, Mitarbeiter- und Partner-Journey voranzutreiben und so die Krise agil zu meistern.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen im November zu folgenden Events:

24. November, 13:00-17:00 Uhr: Digital Conference

25. November, 16:00 bis 18:30 Uhr: Digital Gala

Melden Sie sich jetzt an!