Kategorie Großunternehmen

Platz 1 - Michael Müller-Wünsch, Otto

Weitere Finalisten in den Top 5 (alphabetisch):

Benjamin Beinroth, Fressnapf

Thomas Buck, Vitesco Technologies

Mario Daberkow, Volkswagen Financial Services AG

Tobias Günthör, Stada Arzneimittel AG

Kategorie Mittelstand

Platz 1 - Christoph Grewe-Franze, Mercer International Inc.

Weitere Finalisten in den Top 5 (alphabetisch):

Mohamed El Ashmawy, Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA

Marcus Fienhold, Interhyp AG

Andreas Plaul, Haufe- Lexware Services GmbH & Co. KG

Mirko Pracht, 50Hertz Transmission GmbH

Kategorie Public Sector

Platz 1 - Michael Kraus, Universitätsmedizin Baden-Württemberg "4U": Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen, Ulm

Weitere Preisträger in den Top 5 (alphabetisch):

Sebastian M. Drewes, GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH

Andreas Gerhäuser, Die Autobahn GmbH

Andreas Meyer-Falcke, Land Nordrhein-Westfalen

Wolfram Nötzel, Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister

Sustainability Award

Henry Widera, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) - AöR

Innovation Award

Sinanudin Omerhodzic, Aldi Einkauf SE & Co. oHG (Aldi Nord)

Transformation of Work Award

Marcus Loskant, LVM Versicherung

CIO Corporate Courage Award

Arlene Bühler, DB Cargo AG

Cyber Resilience Award

Matthias Voigt, Westfalen AG