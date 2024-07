Die Auszeichnung war für Stefan LatuskiStefan Latuski, der seit 2023 als CIO der deutschen Bundesagentur für Arbeit die DigitalisierungDigitalisierung der Behörde vorantreibt, eine große Freude. "Ich freue mich sehr für diese Anerkennung meiner bisherigen beruflichen Leistung", sagt der Preisträger und ergänzt: "Das mit dem Award verbundene Executive MBA-Teilstipendium ist eine fantastische Möglichkeit, mich persönlich und beruflich weiterzubilden. Die Inhalte meines Studiums werde ich für meine Rolle als CIO in der Bundesagentur für Arbeit optimal einsetzen können."

Für eine Bewerbung um den CIO Executive Award müssen Kandidaten mindestens zehn Jahre Berufserfahrung und fünf Jahre in Führungspositionen nachweisen. Die Kandidaten werden von ihren Führungskräften für den Preis der CIO Stiftung vorgeschlagen und durchlaufen einen zweistufigen Auswahlprozess.

Für mehr News, Hintergründe und Deep Dives aus der CIO-Community, abonnieren Sie unserer CIO-Newsletter.

Stefan Latuski wurde von Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), nominiert. Ihre Freude über die Auszeichnung ihres CIO ist groß und voller Wertschätzung, nicht nur ob Latuskis Rolle bei der Digitalisierung der Bundesbehörde.

Ausgezeichnetes Engagement

"Wir freuen uns sehr, dass unser CIO Stefan Latuski das Executive MBA-Stipendium gewonnen hat. Sein Engagement für kontinuierliche Weiterbildung spiegelt auch den Ansatz der BA wider, den wir bei unseren Beschäftigten und bei der Beratung unserer Kundinnen und Kunden kontinuierlich verfolgen. Lebenslanges Lernen und Weiterbildung sind die Basis dafür, um ein Berufsleben lang 'fit' zu bleiben und sich persönlich weiterzuentwickeln", freut sich Nahles über den Preis für ihren IT-Chef.

Latuski ist bereits seit 2021 in leitender Position für die BA tätig. Vor seinem Wechsel in den öffentlichen Sektor war der Wirtschaftswissenschaftler über 15 Jahre für den Siemens-Konzern tätig, zuletzt als CIO der Siemens Mobility GmbH.

"Der CIO Executive Award ehrt nicht nur die aufstrebenden IT-Führungskräfte, sondern auch ihre Beiträge zur digitalen InnovationInnovation, strategischen Vision und unternehmerischen FührungFührung", erläutert Sabine Reuss, Mitglied des Kuratoriums der CIO Stiftung und Jurorin der Endrunde des diesjährigen Awards, die Zielsetzung und Bedeutung des Förderpreises. "Besonders hervorzuheben ist, wie Stefan Latuski die Grenzen der Technologie in seiner Arbeit für die Bundesagentur für Arbeit neu definiert und eine transformative Wirkung auf die gesamte Organisation ausgeweitet hat", reflektiert Reuss die Leistung von Stefan Latuski.

"Mit der CIO Stiftung unterstützen wir seit 14 Jahren herausragende IT-Talente auf ihrem persönlichen wie beruflichen Entwicklungspfad. Wir sind sehr stolz, dass aus der ursprünglichen Stiftungsidee erfolgreiche Realität geworden ist, wie die diesjährige Finalrunde, aus der Stefan Latuski als Sieger hervorgegangen ist, einmal mehr unter Beweis stellt", blickt Stefan HuegelStefan Huegel, Vorsitzender des Kuratoriums der CIO Stiftung, auf den CIO Executive Award 2024 zurück.

"Im Namen der CIO-Redaktion und des Kuratoriums der CIO Stiftung gehen meine Glückwünsche an Stefan Latuski und seiner Förderin Andrea Nahles", so Huegel weiter. "Das anhaltende Interesse von Unternehmen an der Weiterbildung ihrer IT-Nachwuchstalente und die hohe Qualität der Bewerbungen bereiten Vorfreude auf die kommenden Jahrgänge des Award-Programms", ergänzt Huegel.

Verleihung am 17. Oktober

Die Jury der diesjährigen Finalrunde bestand aus fünf Mitgliedern: Frank HoeFrank Hoe (WHU Alumnus), Markus SontheimerMarkus Sontheimer (CIDO, ISS) sowie den Mitgliedern des Kuratoriums der CIO Stiftung Sabine Reuss, Khaled Bagban und Stefan Huegel.

Neben dem 2011 ins Leben gerufenen CIO Young Talent Award hat die CIO Stiftung im Jahr 2016 den CIO Executive Award eingeführt, um eine erfahrenere Zielgruppe zu fördern. Diese Auszeichnung richtet sich speziell an "Next Generation CIOs", also junge CIOs und IT-Führungskräfte, die auf dem Weg zu einer C-Level-Position sind. Weitere Informationen zum Award und den zahlreichen Aktivitäten der CIO Stiftung erhalten CIOs direkt auf der Webseite der Stiftung (www.cio-stiftung.de).

Die offizielle Verleihung des CIO Executive Awards erfolgt im Rahmen der diesjährigen Gala des "CIO des Jahres", der am 17. Oktober in München stattfindet.