Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen stehen schon länger auf der Agenda vieler Unternehmen. Doch Pandemien, eine durch internationale Konflikte ausgelöste Energieknappheit und ein größeres Verständnis für die Auswirkungen des Klimawandels haben in jüngster Zeit für einen Schub gesorgt. Laut einer internationalen Studie der Capital Group aus dem Jahr 2022 ist das Interesse an ökologischen, sozialen und Governance-Themen stark gestiegen. Einst als "nice to have" betrachtet, setzen heute rund 90 Prozent der Unternehmen ESG-Lösungen ein (Environmental, Social, Governance).

"Nachhaltigkeit war schon immer wichtig", sagt Brian Kirkland, CIO bei Choice Hotels International. "Was sich in letzter Zeit geändert hat, ist der Grad des Bewusstseins für Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen." Im Mittelpunkt entsprechender Bemühungen stehen Technologien, mit denen sich große Mengen an Informationen analysieren lassen. Unternehmen wollen die Auswirkungen ihres Tuns besser verstehen, kontrollieren und steuern. Dabei entwickeln sich insbesondere CIOs zu Schlüsselfiguren in Nachhaltigkeits- und ESG-Initiativen.

"Wirkungsvolle ESG-Programme erfordern eine Zusammenarbeit zwischen der IT-Abteilung und den Fachabteilungen, ähnlich wie jede andere erfolgreiche Lösung", sagt Andrew Santacroce, Vice President und stellvertretender CIO bei Tokio Marine North America Services. "Wenn wir uns die ESG-Optiponen ansehen, sind die Technologieführer am besten positioniert, um entsprechende Lösungen zu liefern".

Auffällig ist, dass die IT-Chefs nicht darauf warten, von ihren Chefs oder Vorständen zu Nachhaltigkeitsprojekten gedrängt zu werden. Sie ergreifen immer öfter selbst die Initiative oder schließen sich mit anderen Führungskräften zusammen, um neue Wege zur Förderung der Nachhaltigkeit in der IT und im gesamten Unternehmen zu finden.

CIOs wollen den Wandel vorantreiben

"Wir sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit zu lange das Problem anderer war und es an der Zeit ist, dass IT-Führungskräfte zusammenstehen und den Wandel vorantreiben", sagt Kirkland. Anfang dieses Jahres haben sich etliche prominente CIOs der neugegründeten gemeinnützigen Organisation SustainableIT.org angeschlossen. Sie möchten gemeinsam Best Practices und Metriken definieren, um die Transparenz und den Fortschritt von Nachhaltigkeitsprogrammen zu erhöhen. "Wir wollen den Standard und den Nordstern für IT-Führungskräfte setzen, an dem sie sich bei ihren ESG-Bemühungen orientieren können", sagt Kirkland, ein Gründungsmitglied der Organisation.