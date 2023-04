Auf ein Komplettpaket von SAPSAP setzt Commerz Real. Die rund 800 Mitarbeiter der Sparte der Commerzbank-Commerzbank-Gruppe verwalten Vermögenswerte im Wert von rund 34 Milliarden Euro. Nun stellt Commerz Real die zentralen Geschäftsprozesse auf SAP S/4HANA um. Außerdem kommt die Integrations- und Entwicklungsplattform SAP Business Technology Platform (BTP) zum Einsatz.

Das Management verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Die Verwaltung sämtlicher Assets, inklusive Daten, Prozesse, Transaktionen und Bewertungen, soll künftig Cloud-basiert ablaufen. Dazu nutzt Commerz Real zusätzlich das Full-Service-Angebot Rise with SAP. Das heißt, SAP wird die gesamte Einführung sowie den Betrieb und technischen Support von SAP S/4 HANA in der Cloud unterstützen.

Abläufe beschleunigen und Zusammenarbeit optimieren

"Mit dem Komplettpaket von SAP S/4 HANA und SAP BTP machen wir in der DigitalisierungDigitalisierung einen großen Schritt nach vorn und werden in unseren Abläufen schneller und effizienter", sagt Nikolaus SchmidtNikolaus Schmidt, Head Technologie & Innovation bei der Commerz Real. Ein Vorteil ist das vereinfachte Datenmodell. Dadurch sind Analysen, Bewertungen von Assets sowie Prognosen in Echtzeit möglich. Dies wiederum beschleunigt Entscheidungsprozesse und stellt sie auf eine fundiertere Basis. "Das ist ein echter Gewinn für unser Asset- und Transaktionsmanagement", so Schmidt.

Hinzu kommt, dass alle Mitarbeiter unabhängig vom Standort und mit Endgeräten ihrer Wahl Zugang zu Prozessen erhalten, etwa mittels Mobilgeräten. Dadurch entfallen manuelle Abstimmungsschritte und Redundanzen. Diese entstehen beispielsweise, wenn Daten an mehreren Orten gespeichert werden.

Einfachere Anbindung von Geschäftspartnern

Zudem lassen sich Geschäftspartner einfacher und automatisiert anbinden. Ein Beispiel: Käufer von Immobilien können künftig vorab online auf alle Daten von Objekten zugreifen. Die Mitarbeiter von Commerz Real wiederum werden von digitalen Assistenten (Avataren) unterstützt und erhalten die Möglichkeit, auch ohne Programmierkenntnisse Anwendungen zu entwickeln und anzupassen. "Dadurch werden wir unsere Produkte und Services dynamischer machen", prognostiziert Schmidt.

Die Migration auf die SAP Private-Cloud soll Ende 2023 abschlossen sein, die Umstellung der ersten Geschäftsbereiche bis Mitte 2024. Die Cloud-Infrastruktur läuft auf Microsofts Cloud-Plattform Azure, wird aber von SAP betrieben. Alle Geschäftsprozesse sollen spätestens 2027 auf SAP S/4 HANA umgestellt sein. Bereits seit 2020 arbeitet das Treasury-Management-System der Commerz Real mit SAP HANA.

Commerz Real | Digitale Geschäftsprozesse

Branchen: Assetmanagement, FinanzenFinanzen

Use Case: Optimierung und Digitalisierung von Prozessen

Lösung: Einführung von SAP S/4HANA, SAP Business Technology Platform und Rise with SAP

Partner: SAP