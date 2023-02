ContitechContitech ist einer der drei Unternehmensbereiche der Continental AGContinental AG. Er beschäftigt weltweit 40.000 Mitarbeiter an mehr als 170 Standorten und erzielte 2021 einen Umsatz von 5,9 Milliarden Euro. Die Sparte hat sich auf Produkte und Services für die IndustrieIndustrie spezialisiert, die Palette reicht von Isolierwerkstoffen über Dichtsysteme bis hin zu Fördergurten und Komponenten für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen.

Ein Großteil der geschäftskritischen Anwendungen von Contitech läuft auf rund einem Dutzend unterschiedlicher SAP-Systeme. Eine Folge dieser gewachsenen Struktur ist, dass bei etlichen Prozessen manuelle Zwischenschritte erforderlich sind. Künftig sollen jedoch standardisierte Abläufe zum Zuge kommen. Diese entlasten die Mitarbeiter und reduzieren die Fehlerquote.

Konsolidierung mit S/4HANA und DXC-Support

Um das zu erreichen, beauftragte Contitech den IT-Dienstleister DXC Technology, die SAP-Umgebung zu konsolidieren. DXC wird die vorhandenen SAP-Systeme durch eine einzige integrierte SAP S/4HANA-Plattform ersetzen. Auf ihr wird Contitech geschäftskritische Prozesse implementieren, etwa aus den Bereichen Fertigung, Lieferkette, Logistik, Finanzen und Beschaffung.

Im Zuge der Umstellung will der Industriespezialist zudem diese Prozesse standardisieren und optimieren. Das vereinfacht nicht nur die Arbeit vieler Mitarbeiter, sondern soll außerdem die Kosten reduzieren. "Wir haben uns für DXC entschieden, um eine starke, zuverlässige IT-Plattform für das nächste Kapitel unseres Geschäftswachstums aufzubauen", sagt Matthias Reinsberg, Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Contitech. "Für uns ist es unerlässlich, schnell auf Echtzeitdaten zugreifen zu können, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Zusammenarbeit zwischen Kollegen zu optimieren."

Auch T-Systems ist bei Continental im Boot

Allerdings setzt Continental bei SAP nicht allein auf DXC. Im Herbst 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass T-Systems mehr 450 SAP-Systeme der Continental AG in seine Private Cloud in Frankfurt am Main überführt. Dort betreut der IT-Dienstleister die SAP-Systeme bis mindestens Ende 2027. Der Vertrag umfasst den gesamten Betrieb der SAP-Lösungen, von der Beratung bis zum Support für die Nutzer.

"Entscheidend waren für uns die Zuverlässigkeit der Anwendungen, die Flexibilität der Lösungen und vor allem: ein Ende-zu-Ende-Service - ein SAP, ein Ansprechpartner", begründet Christian EiglerChristian Eigler, Group CIO bei Continental, die Entscheidung. Das gelte für alle Gewerke, von der Beratung über die Migration und Transformation bis hin zum Betrieb und der deutschsprachigen Hotline.

Contitech | SAP-Migration

Branche: Industrie

Use Case: Konsolidierung der SAP-Umgebung

Lösung: Ersatz von SAP-Systemen durch eine S/4HANA-Plattform

Partner: DXC Technology