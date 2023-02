Cyber-Attacken richten enorme Schäden an - weltweit jedes Jahr in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro. Wirksame Cyber-Security-Maßnahmen sind deshalb von entscheidender Bedeutung für jedes Unternehmen, aber sie sind eben auch teuer. Nicht zuletzt werden dafür IT-Securit-Spezialisten gebraucht, die aufgrund des Fachkräftemangels nur schwer zu bekommen sind.

Damit Unternehmensdaten professionell geschützt sind, Kosten und Aufwand dabei aber nicht aus dem Ruder laufen, gibt inzwischen am Markt gehostete Lösungen, bei denen der Anbieter die erforderliche Rund-um-die-Uhr-Überwachung übernimmt. Solche Managed Detection and Response (MDR) Services können das Monitoring im Security Operations Center (SOC) komplett ersetzen. Ein CIO-Live-Webcast in Kooperation mit Sophos zeigt, welche Vorteile MDR as a Service bietet, welche Service-Modelle es gibt und worauf Sie bei der Auswahl eines MDF-Service achten sollten. Der Fachjournalist Dr. Thomas Hafen wird den Webcast moderieren.

