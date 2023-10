Wie können sich Unternehmen wirksam vor den Folgen von Cyber-Angriffen schützen, die Daten und Anwendungen gefährden? Und wie werden Unternehmen nach einem Ransomware-Angriff schnell wieder handlungsfähig? Diese Fragen beantwortet Jörg Vogel von Cristie Data im CIO Coffee Break. "CIOs die an ihrem Job hängen, sollten sich schnellstmöglich auf die Heilung konzentrieren", rät der Vertriebsspezialist unverblümt. "Entscheidend ist die Fähigkeit, wichtige Prozesse schnell wiederherstellen zu können".

Cyber Resilience: Prozesse sofort wieder in Gang bringen

Der klassische Ansatz "Hauptsache wir haben ein Backup" spiegelt das alte Denken wider. "Bestehende Lösungen vernachlässigen oft das Recovery und somit die Heilung, wenn es darauf ankommt. 85 Prozent der Cyber-Security-Budgets fließen in die Vorsorge, nur 15 Prozent in die Heilung. Damit stehen CIOs nach einem erfolgreichen Angriff mit leeren Händen da. Die Folgen spüren nicht nur die IT-Manager, sondern das gesamte Unternehmen zu spüren: Datenverlust, wochenlange Betriebsausfälle und Reputationsschäden", resümiert Jörg Vogel.

Sein Unternehmen bietet mit Cristie Data Cyber Recovery powered by Rubrik eine der modernsten Cyber-Resilience-Lösungen an, um Workloads nach einem Angriff in kürzester Zeit wieder in Gang zu bringen. "Wir verkürzen die Wiederherstellungszeit von Wochen auf durchschnittlich zwei bis drei Tage", erklärt Vogel. Im Coffee Break Video erfahren Sie, wie Cristie Data Ihnen dabei hilft, Ihre Cyber Resilience zu erhöhen und sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

So erhöhen Sie Ihre Cyber Resilience

Cristie Data Cyber Recovery verhindert Wiederherstellungskatastrophen, indem es drei Hauptprobleme löst:

Manipulationssicherheit und Zugriffsschutz für Backups auf Basis von Zero Trust.

Überprüfung der Backups auf Malware mit forensischen Methoden sowie Analyse und effiziente Bereinigung der Backup-Daten.

Sicherstellen eines schnellen Recovery wichtiger Workloads nach der Ransomware-Attacke.

"Von unserer Lösung profitiert jeder CIO, der sich nicht erpressen lassen will", rät Jörg Vogel. Im Gespräch mit Moderatorin Simone Ciganek erklärt er, wie Cristie Data CIOs in die Lage versetzt, Systeme zuverlässig zu recovern.

Erfahren Sie mehr zu den Lösungen von CristieData