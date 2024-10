Die Lkw-Schwergewichte Daimler TruckDaimler Truck und VolvoVolvo tragen der zunehmenden Bedeutung von Software Rechnung. Sie haben eine Vereinbarung zur Gründung eines GemeinschaftsunternehmensGemeinschaftsunternehmens unterzeichnet und wollen künftig eine gemeinsame softwaredefinierte Fahrzeugplattform sowie ein Lkw-Betriebssystem entwickeln, wie die Unternehmen mitteilten. Die Plattform werde es Daimler Truck, Volvo und potenziellen Kunden des Gemeinschaftsunternehmens ermöglichen, eigenständige und digitale Fahrzeugfunktionen für ihre Produkte anzubieten.

Daimler Truck und die Volvo Group blieben in allen anderen Geschäftsfeldern Wettbewerber und böten weiter voneinander unabhängige Produkte und Dienstleistungen an, hieß es in der Mitteilung. Die Transaktion für das Gemeinschaftsunternehmen werde voraussichtlich in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres abgeschlossen sein, sofern alle erforderlichen Genehmigungen von den Behörden erteilt werden. Geplanter Sitz des neuen Unternehmens sei das schwedische Göteborg. (dpa/rs)