Cyber SecuritySecurity, effizientere Prozesse und mehr Wertschöpfung aus Daten stehen auf der CIO-Agenda für 2023 ganz oben. Das zeigt eine Kurzumfrage der CIO-Redaktion zum Jahresende 2022. Angesichts düsterer Konjunkturprognosen und geopolitischer Risiken müssen sich die IT-Chefinnen und -Chefs aber noch um viele weitere Themen kümmern.

Mehr Transparenz in den IT-Kosten und ein klar erkennbarer Wertbeitrag der IT gehören dazu, aber auch diverse Initiativen, um die interne IT-Organisation agiler auszurichten und für Talente attraktiver zu machen. Und natürlich stehen auch klassische Hausaufgaben auf den To-do-Listen der IT-Macher, beispielsweise die Modernisierung von Altsystemen - Stichwort S/4HANA -, Cloud-Migrationen und ein abteilungsübergreifendes Daten-Management.

So beschreiben deutsche CIOs ihre Pläne für das neue Jahr:

Annette Hamann, CIO der Beiersdorf AG

Die CIO der Beiersdorf AGBeiersdorf AG, Annette Hamann, nennt als die drei wichtigsten Prioritäten das Upgrade auf SAPSAP S/4HANA, die Data- und Analytics-Strategie sowie FinOps (Financial Operations Framework):

Upgrade SAP S/4HANA: "Im Rahmen des Upgrades unserer bestehenden SAP-ERP-Versionen auf die neue SAP-Technologie S/4HANA liegt der Fokus im Jahr 2023 auf dem Testen, der Datenmigration und den Vorbereitungen für den globalen Go-Live Anfang 2024."

Data & Analytics-Strategie: "Um weiterhin ein ganzheitliches Datenmanagement sicherzustellen, werden wir unsere Data & Analytics-Strategie kontinuierlich implementieren und ausbauen. Mit unserer Data & Analytics-Infrastruktur (One Data Platform) brechen wir Datensilos auf und ermöglichen durch KI-basierte Analysen die schnelle Einführung von datengesteuerten Produkten und Lösungen in allen Geschäftsbereichen."

FinOps - Financial Operations Framework: "Wir werden in der Beiersdorf-IT zum Management unserer Kosten für die Cloud-basierte Infrastruktur den FinOps-Ansatz einführen. Dieses IT- und Finanzmodell berücksichtigt die Volatilität der Cloud und die damit einhergehenden Kosten. Unsere Prioritäten sind, die IT-Produktkosten zu optimieren und ein Monitoring zu etablieren, um die Transparenz der IT-Kosten nachzuhalten."

Marcus Harrich, CIO der ams-OSRAM AG

Auch für Marcus Harrich, CIO der ams-OSRAM AG, gehört das Thema Daten zu den Topthemen. Seine drei Prioritäten für 2023: Smarte Organisation & Betrieb, datengesteuerte Wertschöpfungsketten und New Work.

Smarte Organisation & Betrieb: "Auch 2023 werden wir uns der Weiterentwicklung eines gesunden IT-Fundaments in Bezug auf effiziente Prozesse in einer agilen Organisation mit einer optimierten Kostenbasis widmen. Dadurch schaffen wir die Voraussetzung für die aktuelle und zukünftige Prosperität unseres Unternehmens."

Datengesteuerte Wertschöpfungsketten: "Unsere Schwerpunkte liegen auf der Verbesserung der Datenqualität für das gesamte Unternehmen sowie dem Einsatz von Datenanalyse- und AI-Anwendungen mit konkreten Auswirkungen auf unsere Wertschöpfungskette. Hierzu zählen allem voran die Verbesserung von Produktion und Logistik einschließlich der Automatisierung von Qualitätskontrollen mit Hilfe von Machine LearningMachine Learning / Artificial IntelligenceArtificial Intelligence."

New Work: "Unvermindert treiben wir den digitalen Wandel in unserem Unternehmen weiter. Unser Fokus liegt dabei auf unseren Mitarbeitenden, die wir in diesem Wandel eng begleiten. Mit modernen Kommunikationsmöglichkeiten, hybriden Arbeitsformen und IT-Systemen aus einem Guss befähigen wir sie für die Veränderungen in ihrer globalen Arbeitsumgebung."

Andrea Sturmfels, CIO von Helvetia Deutschland

Für die CIO der Helvetia-Versicherungen in Deutschland, Andrea Sturmfels, steht Cyber Security ganz oben auf der Prioritätenliste. Wichtig sind ihr auch Customer Centricity und Diversity.

Cyber Security: "Als Finanzdienstleister ist der Schutz von Kundendaten eine unserer Top-Prioritäten. Entsprechend werden wir weiter einen hohen Fokus auf die Sicherheit unserer IT-Systeme legen."

Customer Centricity: "Wir treiben den Ausstieg aus den Mainframe-Systemen voran, um unsere Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeitenden durch den Einsatz neuer IT-Services zu begeistern."

Diversity: "Mit dem helvetia.way schaffen wir ein attraktives Arbeitsumfeld, in dem junge und ältere Mitarbeitende, Männer und Frauen, Fachspezialisten und Vordenker Performance zeigen und Zusammenarbeit gestalten können."

Alexander Stamm, CIO von Mann+Hummel

Auch Alexander Stamm, CIO beim Automobilzulieferer Mann+HummelMann+Hummel, hat Cyber Security auf seiner Prioritätenliste, neben einer Reihe weiterer Themen:

Digitale Initiativen priorisieren / Wertbeitragssteuerung: "Jede digitale Initiative muss kurz-, mittel- oder langfristig eine digitale Dividende bringen. Es ist sicherzustellen, dass digitale Initiativen die Art von finanziellen Auswirkungen haben, die erwartet oder benötigt werden. Zudem sollte dies innerhalb des gesetzten Zeitrahmens erfolgen. Ein erhöhter wirtschaftlicher Druck bedeutet, dass die Vorteile noch schneller realisiert werden müssen."

Get the Basics right - Keep the Basics right! "Die Grundzüge von ITILITIL stammen aus den 80er und 90er Jahren. ITILv4 gibt es seit 2020. In einem dynamischen und globalen Umfeld muss kontinuierlich sichergestellt werden, dass sich alle IT-Prozesse, insbesondere das IT-Service-Management, in ihrer operativen Exzellenz in einem hohen Reifegrad befinden - und auch dort bleiben. Dabei ist es wichtig, immer wieder nachzujustieren und die Dinge nicht als erledigt zu betrachten."

Talentmanagement in IT und digitalen Kompetenzen: "Der Fachkräftebedarf im Bereich der IT und der digitalen Expertise steigt weiter. Die globalen Arbeitsmärkte liefern nicht oder nur bedingt in ausreichender Menge und Qualität die benötigten Talente. Eine Inhouse-Strategie zur Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen muss effektiv in die Umsetzung gehen."

IT & Cyber Security: "Der Dauerbrenner der CIO-Agenda wird auch 2023 keinen geringeren Fokus erlauben. Im Gegenteil, er wird auch im kommenden Jahr noch weiter an Bedeutung gewinnen. Gerade die konsequente Vorbereitung auf den Fall der Fälle durch ganzheitliches Business Continuity Management muss die Risiken aus unerkannten oder unvermeidbaren Lücken mildern."

Saskia Kohlhaas

Saskia Kohlhaas ist seit November 2021 Senior Vice President Information Technology beim Engineering-Dienstleister der Automobilindustrie IAV. Hauke Stars

Seit Februar 2022 ist Hauke Stars IT-Vorständin und Chief Information Officer bei Volkswagen. Mattias Ulbrich

Mattias Ulbrich ist seit 1. September 2018 CIO beim Automobilbauer Porsche. Ulbrich übernahm die Verantwortung für die IT in der Produktion des VW-Konzerns. Zum 1. Februar 2012 hatte Ulbrich die IT-Verantwortung (CIO) bei der Audi AG übernommen. Alexander Buresch

Alexander Buresch ist seit Januar 2020 CIO des bayerischen Automobilkonzerns. Ein Foto des Managers hat BMW bislang noch nicht veröffentlicht. Der Wirtschaftswissenschaftler ist seit mehr als 20 Jahren für BMW tätig und war zuletzt Vice President Corporate Strategy and Planning. Jan Brecht

Jan Brecht ist seit November 2015 CIO bei Daimler. Er war seit 2009 CIO der Adidas Gruppe und dort seit Herbst 2014 zusätzlich Head of Global Supply Chain. Brecht kennt den Stuttgarter Autokonzern sehr gut, denn vor seinem Wechsel zum Sportartikelhersteller war er bereits über zwölf Jahre bei Daimler beschäftigt. Zuletzt hatter er von Juni 2006 bis Juni 2009 die Position des CIO Americas mit Sitz in Detroit inne. Von 2003 bis 2006 war Brecht bei Daimler Head of International Information Office Mercedes Car Group, verantwortlich für die IT in den Produktionsstätten außerhalb Deutschlands. Alexander Eisl

Der ehemalige MAN-Manager Alexander Eisl hat am 1. Oktober 2022 die Nachfolge von Skoda-CIO Klaus Blüm angetreten, der zu VW gewechselt ist. Frank Loydl

CIO der Audi AG und damit Nachfolger des bisherigen CIO Mattias Ulbrich ist seit Februar 2018 Frank Loydl. Seit 2016 verantwortete er im Konzern die Software-Entwicklung. Ab 2009 war er bei T-Systems das Delivery Management für den Kunden Volkswagen AG zuständig. Diese Aufgabe übernahm Loydl 2013 schließlich direkt für den Automobilkonzern. Christian Eigler

Seit Januar 2016 ist Christian Eigler Continental Corporate CIO und trägt die Verantwortung für die IT bei Continental. Von Januar 2012 bis Dezember 2015 war Eigler Continental Automotive CIO. Elisabeth Hoeflich ging nach fast 30 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Michael Hilzinger

Michael Hilzinger ist seit Juli 2019 CIO beim Bremsen-Spezialisten Knorr-Bremse in München. Er war zuvor Group CIO beim Stahlhändler Klöckner in Duisburg. Markus Bentele

Markus Bentele ist seit Januar 2017 Vice President Information Technology (VP)/Group CIO beim Automobilzulieferer Mahle International GmbH in Stuttgart. Zuvor war Bentele Corporate CIO der Rheinmetall AG. Christian Ley

Christian Ley leitet seit 2006 den Bereich Informationssysteme Brose Gruppe. In dieser Funktion verantwortet er den Ausbau der IT-Lösungen im Kontext der Unternehmensstrategie. Ley begann 1995 als Diplom Betriebswirt (FH) als Trainee in der Brose Gruppe und wechselte anschließend als DV-Koordinator in die zentrale Anwendungsentwicklung. Dort übernahm er 1999 die Teamleitung für PPS- und QM-Systeme und anschließend die Leitung der Zentralabteilung „logistische Anwendungssysteme“. In dieser Funktion war er bis 2006 weltweit für zahlreiche SAP-Implementierungsprojekte verantwortlich. Sven Lorenz

Der langjährige Porsche-CIO Sven Lorenz ist Konzern-CPO bei Volkswagen. Bei der Kür zum CIO des Jahres 2006 schaffte es Sven Lorenz auf den zweiten Platz. André Wehner

Am 1. Juni 2021 hat André Wehner den CIO-Posten bei MAN Truck & Bus übernommen. Als IT-Chef verantwortet Wehner die weltweite IT des Nutzfahrzeugherstellers. Dazu zählen auch Produktionswerke, Logistikzentren und die eigenen Landesvertriebsgesellschaften. Sein Vorgänger Stephan Fingerling geht als Geschäftsführer zur Group IT Services GmbH, der IT-Tochter der Volkswagen Gruppe. Vor seinem Wechsel zum Münchner Nutzfahrzeughersteller war Wehner CDO bei Skoda Auto. In der neu geschaffenen Stelle kümmerte er sich dort seit 2016 um Unternehmensentwicklung und Digitalisierung. Jürgen Sturm

Jürgen Sturm ist seit Januar 2015 neuer Informatikleiter beim Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen. Sturm ist promovierter Ingenieur und kommt von der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. Sturm war vor seiner BSH-Zeit zwischen 1999 und 2003 Bereichsleiter Organisation, Prozesse und Informationssysteme bei der Grundig AG. Maik Krüger

Am 1. April trat Maik Krüger die Position des CIO bei Dräxlmaier an. Der studierte Wirtschaftsinformatiker war jahrelang in führenden IT-Positionen bei BMW tätig. Sebastian Stoll

Seit 1. Juni 2021 ist Sebastian Stoll CIO und Group Vice President IT der FEV Gruppe. Er hat den Posten von Andreas Engels übernommen, der beim Kölner Compliance-Startup Kerberos eingestiegen ist. Stoll berichtet an CFO Jürgen Koopsingraven. Neben der Einführung von SAP S/4 Hana will Stoll die IT in die Cloud verlagern und die Security verbessern. Thomas Külpp

Seit August 2017 ist Thomas Külpp neuer CIO beim Autobauer Opel Automobile GmbH in Rüsselsheim. Zuvor war er bei Opel Director Sales & Marketing. Külpp hat Maschinenbau an der University of Applied Sciences in Wiesbaden studiert und als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Er arbeitet bereits seit 27 Jahren in verschiedenen Positionen bei Opel. Ursula Ziwey

Ursula Ziwey ist seit 2009 als Vice President of Global IT für die Informationstechnik beim auf die Automobilbranche spezialisierten Anlagenbauer Dürr im baden-württembergischen Bietigheim verantwortlich. Seit Anfang 2011 steht sie außerdem an der Spitze der damals gegründeten IT-Tochter Dürr IT Service GmbH. Bevor die Verfahrenstechnikerin die IT des gesamten Konzerns übernahm, war sie zehn Jahre lang IT-Leiterin bei Dürr Systems, die zum auf Lackieranlagen für die Autoindustrie spezialisierten Konzernbereich Paint and Assembly Systems gehört. Marcus Claesson

Marcus Claesson ist seit 2017 CIO Daimler Trucks, Buses & Vans. Er war zuvor CIO bei Electrolux AB. Claesson berichtet an den CIO der Daimler AG, Jan Brecht. Uwe Kühne

Uwe Kühne ist seit 2017 CIO bei GF Casting Solutions, einer Division des Georg Fischer Konzerns. Er fing 2004 bei der Georg Fischer Automobilguss GmbH als Systemanalytiker an und war zuletzt bis Ende 2016 als Head IT Operational Services bei GF Automotive für die Erbringung zentraler IT Infrastrukturleistungen verantwortlich. Auf seiner Agenda stehen die strategische Neuausrichtung der zentralen IT-Organisation, die Vorbereitung auf SAP S4/HANA, die Verlagerung zentraler IT Dienste in die Cloud sowie die Verbindung zwischen klassischer IT und Automations-Bereichen („i4.0“). GF Casting Solutions ist eine von drei Divisionen der Georg Fischer AG, ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz. Das 1802 gegründete Industrieunternehmen betreibt in 33 Ländern 131 Gesellschaften, davon 51 Produktionsstätten. Felix Willing

Felix Willing ist seit Januar 2018 Leiter des Bereichs Information Management beim Automobilzulieferer Hella GmbH & Co. KGaA im nordrhein-westfälischen Lippstadt. In dieser Position fungiert er zugleich als CIO für den globalen Hella Konzern. Zuletzt war er CIO beim Windturbinenbauer Nordex Acciona Windpower AG in Hamburg. Bernd Süßmann

Bernd Süßmann ist seit September 2018 Head of Corporate IT bei der SAS Automotive in Karlsruhe, einem Joint Venture zwischen Continental and Faurecia. Er trägt dort die Gesamtverantwortung für die IT, führt dabei 80 Mitarbeiter und berichtet an den CFO des Unternehmens, Ekkehard Klautke. Bernhard Pluhatsch

Bernhard Pluhatsch ist seit Oktober 2018 neuer Head of IT, Transmission Systems bei Magna Powertrain Transmission Systems (MPT TS) in Untergruppenbach bei Heilbronn. Er kommt von der Nürnberger Leoni AG, wo er von 2002 bis 2018 Vice President IT Infrastruktur war. Michael Simon

Michael Simon (56) ist seit 1. Juli 2019 der Leiter Zentral IT und CIO der Volkswagen Retail Group. Er berichtet an die Geschäftsführung. Zuvor war der studierte Informatiker seit 2015 Leiter IT bei der Weiss Umwelttechnik GmbH. Insgesamt bringt er Erfahrung aus drei Jahrzehnten als Fach- und Führungskraft in der IT mit, unter anderem bei der Salzgitter AG Group. Tommy Andreasen

Nach der Fusion von MAN Diesel und MAN Turbo wurde Tommy Andreasen, vorher CIO von MAN Diesel, Anfang 2010 CIO der neu geschaffenen MAN Diesel & Turbo Gruppe. In den vergangenen 20 Jahren übernahm Tommy Andreasen innerhalb der MAN Diesel Gruppe verschiedene Management Positionen, schwerpunktmäßig im Bereich Finanzen und Controlling. Im Jahr 2000 wurde er Head of Information Technology bei MAN Diesel in Dänemark und entwickelte und führte eine neue IT-Strategie ein. 2006 wurde er dann CIO des gesamten MAN Diesel Konzerns.

Dorothea Brons, CIO am Hamburg Airport

Für Dorothea Brons, CIO am Hamburg Airport, geht es zuvörderst um eine engere Verzahnung von Technik, Prozessen und Menschen:

"Die IT-Branche ist seit jeher schnelllebig, da fällt es mir nicht leicht, mich auf drei Prioritäten für das gesamte Jahr festzulegen. Ganz oben auf meiner Liste steht der digitale Wandel. Bei diesem komplexen Thema geht es für mich nicht nur um die technologischen Dienste, die den Wandel erst ermöglichen. Sondern es geht auch darum, die Technik, die Prozesse und die Menschen derart zu verzahnen, dass der digitale Wandel vorangetrieben wird.

An zweiter Stelle steht für mich die IT-Security. Die Lage in der heutigen Welt, in der Kriege nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt werden, macht es notwendig, dem Themenfeld Information Security hohe Aufmerksamkeit zu schenken und ständig am Ball zu bleiben.

Meine dritte Priorität ist die Cloud Roadmap. Hier gilt es, Quick Wins umzusetzen sowie in die Cloud Readiness von Lösungen zu investieren, die erhebliche Kosten- und Effizienzpotenziale mit sich bringen."

Wolfgang Standhaft

Wolfgang Standhaft ist seit Januar 2019 CIO beim Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt/Main. Von 2006 bis Ende 2017 hat er für den Baustoffkonzern HeidelbergCement AG als CIO und Group Director Information Technology gearbeitet. Von 1998 bis 2005 war Standhaft Leiter Betriebswirtschaftliche Systeme Europa der Rewe KGaA, von 1995 bis 1998 arbeitete er als Berater bei der SAP AG. Isabelle Droll

Isabelle Droll ist CIO der TUI Airline. Seit Oktober 2021 ist sie zudem Group IT Director TUI Musement, Corporate und Sustainability. Hugo Pluess

Hugo Pluess ist seit August 2019 CIO der Spedition Imperial Logistics International. Pluess ist damit für die gesamte IT-Landschaft aller Aktivitäten von Imperial Logistics International verantwortlich. Er war zuletzt Executive Vice President Global IT Infrastructure bei CEVA Logistics in der Schweiz. Christa Koenen

Seit 1. September 2021 ist die ehemalige Bahn-CIO Christa Koenen Digitalvorständin von DB Schenker. Sie ist Nachfolgerin von CIDO Markus Sontheimer. Bernd Rattey

Als Nachfolger von Christa Koenen übernahm Bernd Rattey Mitte November 2021 die Position des Konzern-CIO der Deutschen Bahn. Werner Toennessen

Als Geschäftsbereichsleiter IT ist Werner Toennessen der Chef über die Systemwelten der DER Touristik. Toennessen verantwortete als Bereichsleiter bereits seit 2010 die IT der DER Touristik Köln mit ihren Pauschalreiseveranstaltern ITS, Jahn Reisen und Tjaereborg. Er gilt als profunder Kenner der IT der touristischen Unternehmen des zweitgrößten deutschen Reiseveranstalters. Toennessen startete seine IT-Laufbahn 1987 in der EDV bei Meier’s Weltreisen. Ralf Gernhold

Seit Oktober 2018 ist der Ex-Miles & More-CIO Ralf Gernhold technischer Programmleiter Vendo bei der DB Vertrieb GmbH. Vendo beschäftigt sich mit der Digitalisierung des Vertriebs und gehört zu den strategischen Projekten des Personenverkehrs der Deutschen Bahn. Donya-Florence Amer

Donya-Florence Amer ist die erste Frau im Vorstand von Hapag-Lloyd. Sie übernahm den Posten zum 1. Februar 2022. Amer folgte auf Martin Gnass. Dirk Tietz

Die DER Touristik hat ihr Führungsteam um die neue Funktion des Chief Transformation Officer (CTO) erweitert. Dirk Tietz (40) ist seit Juli 2015 auch Mitglied des Executive Boards. Er trägt damit die Gesamtverantwortung für die Digitalisierung und für die Verzahnung der Einzelunternehmen. Petra Clemens

Seit Februar 2022 ist Petra Clemens für die IT-Transformation beim Eisenbahn-Logistiker VTG zuständig. Sie bringt fundierte Expertise auch in Sachen Change Management mit. Oliver Wittmaier

Oliver Wittmaier folgt auf Claudia Plattner, die bei der EZB eingestiegen ist. Er konzentriert sich auf skalierende Plattformen und Datenverfügbarkeit. Arlene Bühler

DB Cargo hat mit Arlene Bühler eine neue Digitalisierungschefin. Anfang November 2021 übernahm Bühler die Funktion mit dem Titel IT and Digitalization, CIO/CDO. Der Logistik-Konzern hat diese Position neu geschaffen, um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten. Dorothea Brons

Seit Januar 2022 leitet Dorothea Brons als CIO die IT-Geschicke am Hamburg Airport. Sie ist zugleich Geschäftsführerin der IT-Tochter AIRSYS. Frank Winkenwerder

Frank Winkenwerder ist seit Mitte Dezember 2014 Leiter des Zentralbereichs Informationssysteme der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Er war davor Leiter der Containerinformationssysteme bei HHCT, verantwortlich für die strategische Gestaltung der IT-Landschaft für das Segment Container. Von 1987 bis 2006 arbeitete Winkenwerder bei einem System- und Softwarehaus, seit 1999 als verantwortlicher Projektbereichsleiter für die Logistikbranche. Marcus Frantz

Marcus Frantz ist seit April 2017 CIO der ÖBB. Er übernahm die Leitung des Bereichs Strategisches Konzern-IT-Management in der ÖBB-Holding AG. Zuvor arbeitete Frantz als CIO beim österreichischen Öl- und Gasunternehmen OMV Group. Thomas Rückert

Seit Anfang 2021 ist Thomas Rückert für die IT Lufthansa Group verantwortlich. Er soll unter anderem die Airlines des Konzerns dabei unterstützen, kundenzentriert zu werden. Andreas Zerlauth

Andreas Zerlauth ist seit Anfang Juni 2012 bei Austrian Airlines Vice President für IT und Projektmanagement. Er arbeitet seit zehn Jahren für die Fluggesellschaft, war zuletzt stellvertretender Personalchef. Den Posten des IT-Chefs übernahm er im Zuge einiger Management-Rochaden bei dem Unternehmen. Michael Lütjann

Die Nagel-Group ernannte zum 1. Oktober 2019 Michael Lütjann zum Chief Information Officer (CIO). Er berichtet an den CEO der Nagel-Group Carsten Taucke. Zuletzt war Lütjann vier Jahre lang CIO bei Imperial Logistics International. Davor hat der 50-jährige fünf Jahre als Senior Vice President IT Management Logistics bei Schenker die globale IT Organisation verantwortet. Im Lauf seiner Karriere hat er zudem mehr als zwölf Jahre lang die IT der Fiege Gruppe in diversen Verantwortungsbereichen geprägt, zuletzt als CIO. Bernhard Götze

Bernhard Götze ist seit Februar 2022 Vice President IT beim Kreuzfahrtanbieter AIDA Cruises in Rostock, der deutschen Niederlassung von Costa Crociere S.p.A. Uta Knöchel

Anfang 2020 übernahm Uta Knöchel die IT-Leitung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB). Knöchels Vorgänger Knut Deimer verabschiedet sich nach rund 25 Jahren in den Ruhestand. Er wird die neue IT-Leiterin und den Flughafen aber weiterhin als Berater unterstützen. Knöchel verantwortet sowohl den Betrieb der IT-Systeme der Bestandsflughäfen Berlin-Schönefeld (SXF) und Berlin-Tegel (TXL), als auch die des neuen Flughafens BER. Dieser soll laut Unternehmensangaben am 31. Oktober 2020 ans Netz gehen. Außerdem entwickelt Knöchel die Informationstechnologie strategisch weiter. Dominik Fürste

Dominik Fürste (35) ist seit August 2017 CIO beim Europäischen Eisenbahnlogistikunternehmen TX Logistik AG. Als Mitglied der Vorstandssitzung verantwortet er die Transformation der TX zu einer digitalen Güterbahn. Dabei setzt er auf die gleichzeitige Betrachtung von Geschäftsprozessen und modernen IT Lösungen. Für die ganzheitliche Umsetzung der Transformation hat er ein agiles Portfolio- und Deliverymanagement auf Basis des Scaled Agile Framework etabliert. Fürste kam von der DB Cargo AG, wo er unter anderem die Sanierung der französischen Tochtergesellschaft begleitete und ein IT-Projekt des DB Konzerns zur Einführung eines Kapazitätsmanagementsystems für das Transportnetzwerk verantwortete. Martin Kolbe

Martin Kolbe übernahm im November 2005 die CIO-Position beim Schweizer Logistikkonzern Kühne + Nagel. Zuvor arbeitete Kolbe bei der Deutschen Post World Net, wo er Bereichsvorstand und CIO der DHL Express Deutschland war. Hans Fabian

Hans Fabian ist seit Januar 2017 als CIO für das Hotelvergleichsportal HRS in Köln tätig. Zuvor war Fabian CIO bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa Holding AG in Wiesbaden. Über zehn Jahre hat Fabian davor im Bereich IT-Management bei Deutsche Post DHL in Bonn gearbeitet, zuletzt als Vice President. Björn Richter

Björn Richter ist CIO von DPD Deutschland. Er kam vom Paketdienst GLS. Sein Vorgänger Dirk Tiemann bleibt als Director IT bei DPD. Hanno Boekhoff

Hanno Boekhoff ist seit Oktober 2017 neuer IT-Leiter bei der Reederei Hamburg Süd. Sein genauer Titel: Global Head of Information Technology & Services (ITS). Vor seiner Tätigkeit für die Hamburg Süd war Boekhoff in verschiedenen Bereichen der IT als Berater und als Manager tätig. Jürgen Antes

Jürgen Antes ist seit November 2015 neuer Leiter Informationssysteme, CIO der Deutsche Bahn Netz AG. Zuvor war er Bereichsleiter Business Intelligence Marketing bei der DB Fernverkehr AG. Antes berichtet an der Vorstandsvorsitzenden der DB Netz AG, Frank Sennhenn. Die DB Netz AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist Teil des Konzerns Deutsche Bahn. Zentraler Bereich ist das größte Schienennetz Europas, für dessen Betrieb, Instandhaltung und auch Ausbau das Unternehmen verantwortlich ist. Ralf Morawietz

CIO beim Logistikdienstleister Panalpina mit Sitz in Basel ist ab Juli 2015 Ralf Morawietz. Er startete seine Karriere als IT-Experte 1998. Im Jahr 2002 kam Morawietz zu Deutschen Post, wo er verschiedende Management-Aufgaben wahrnahm. Im Januar 2010 wechselte Morawietz als Mitglied des nationalen IT Managementeams des Logistikers Kühne + Nagel. Zuletzt war er dort Senior Vice President Global IT Products. Carsten Bernhard

Carsten Bernhard ist seit September 2016 Group CIO/CTO beim E-Commerce-Anbieter eDreams Odigeo mit Sitz in Barcelona. Er kommt von der TUI Deutschland, wo er seit August 2013 IT-Chef war. Zu eDreams Odigeo gehören die Marken eDreams, Opodo, Travellink, Go Voyages und Liligo. Bernd Gemein

Seit 1. September 2018 ist Bernd Gemein neuer CIO für den Unternehmensbereich Post, E-Commerce, Parcel (PeP) bei der Deutschen Post DHL. In seiner neuen Funktion ist Gemein Mitglied des Executive Committee PeP. Er berichtet an PeP-COO Tobias Meyer. Gemein hatte seit 2003 bei der Deutsche Post DHL diverse Funktionen in den Bereichen IT Development und IT Customer Integration inne. Seit 2013 war er Geschäftsbereichsleiter IT Service Management PeP. Alexander Brandmeier

Seit Juni 2019 ist Alexander Brandmeier neuer Leiter Informationstechnologie/CIO bei der DB Energie GmbH, dem Energieversorger der Deutschen Bahn AG in Frankfurt am Main. Zuvor war Brandmeier Leiter Architekturmanagement und Unternehmensarchitekt im Unternehmensbereich der Deutsche Bahn Fernverkehr AG. Andreas Hamprecht

Seit August 2018 ist Andreas Hamprecht Leiter IT und CIO bei DB Regio und in Personalunion weiter Leiter Geschäftsentwicklung Schiene. Hamprecht ist seit März 2017 Leiter Geschäftsentwicklung Schiene bei der DB Regio AG, von 2010 bis 2017 war er Leiter Geschäftsentwicklung bei der DB Station & Service AG. Im DB-Konzern ist er bereits seit 2001 beschäftigt, mit bisherigen Funktionen in der Konzernstrategie, im internationalen Fernverkehr sowie beim Bahnhofsbetreiber DB Station & Service. Falko Hagebölling

Falko Hagebölling ist seit Januar 2019 Senior Director Product Development & IT bei der Lufthansa-Tochter Miles & More GmbH in Frankfurt am Main. Der promovierte Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik war bei Miles & More zuletzt seit Mai 2016 als Director Product Delivery für Projekt-, Portfolio- und Prozessmanagement verantwortlich. Im Juli 2018 übernahm er zusätzlich interimsweise die Funktion als Director IT. Sami Awad-Hartmann

Sami Awad-Hartmann hat im März 2019 die Position des CIOs bei der Spedition Hellmann übernommen. Er war bereits von 2008 bis 2016 in verschiedenen führenden Positionen in der IT bei Hellmann tätig. Zuletzt war er stellvertretender Leiter IT global. Im Oktober 2016 hatte Awad-Hartmann die Spedition verlassen und war in das familiäre Geschäft im Fleischhandel bei Global Meat in Münster mit eingestiegen. Horst Ulrich Mooshandl

Horst Ulrich Mooshandl ist seit April 2019 neuer CIO der Österreichischen Post. Sein genauer Titel lautet: Leitung Konzern-IT & Konzern-Einkauf. Zuvor schon hatte Mooshandl die Konzern-Einkauf geleitet sowie den Konzern-Fuhrpark gemanagt. Reinhard Eschbach

"Die IT leistet einen Beitrag, die Kosten für die Zeit der Krise zu reduzieren - zeigt aber gleichzeitig Lösungen auf, die Anforderungen der Zukunft über innovative Projekte sicherzustellen", erläutert CIO Reinhard Eschbach von Thomas Cook seine IT-Philosophie. Der Diplom-Ingenieur verantwortet seit Mai 2005 die IT-Aufgaben des Reisekonzerns. Seine IT-Karriere begann er 1992 als Fachbereichsleiter Informationsmanagement bei der Kaufring AG. Weitere Stationen waren 1995 als IS Director Europe bei Campbell Soup und 2001 als CIO Corporates & Markets bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. Lukas Wirth

Lukas Wirth hat im August 2013 die Position des Head of Information Technology bei Swiss International Air Lines übernommen. Seine Berufskarriere startete er bei Sulzer Informatik. Anschließend arbeitete er über zehn Jahre im Bereich Informatik bei der Swissair und Atraxis (Informatik der SAir Group) tätig, gefolgt von sieben Jahren bei der EDS, ebenfalls im Airline Umfeld. Zuletzt leitete Wirth seit 2009 als Solution Unit Manager den Java Entwicklungsbereich Zürich beim IT-Dienstleister Trivadis AG. Berufsbegleitend schloss er 2005 ein Executive MBA an der Fachhochschule St. Gallen ab.

Ralf Gernhold, CTO Deutsche Bahn Vertrieb

Schon seit 2016 verfolgt die Bahntochter DB Vertrieb eine konsequente Cloud-Strategie. Mit Einführung des Programms "Vendo" werde die Migration auf eine Cloud-native-Umgebung in der AWS-Cloud abgeschlossen, berichtet CTO Ralf Gernhold. Mit Vendo verfolgt die Deutsche BahnDeutsche Bahn ein ehrgeiziges Programm zur Modernisierung der Kundenschnittstellen für bahn.de und die populäre App DB Navigator.

Darüber hinaus beschäftigt sich Gernhold 2023 mit diesen Themen:

Entwicklungsprozesse und Modelle auf Basis des agilen Frameworks SAFe

Internes und externes Sourcing der Entwicklungsteams im Rahmen von SAFe unter Berücksichtigung des aktuellen Fachkräftemangels

Interne Mitarbeiterentwicklung und -ausbildung

Einführung von FinOps

Vorbereitung von DevOpsDevOps

Einführung eines technischen InnovationInnovation Centers

Michael Müller-Wünsch, CIO von Otto

Der CIO des Jahres 2022, Michael Müller-Wünsch, stellt 2023 das Thema Resilienz in den Mittelpunkt, aber auch die Weiterentwicklung der eigenen Tech-Organisation und der Cloud-basierten IT-Architektur.

Stärkung der Resilienz von Otto im nächsten, herausfordernden Jahr 2023: Nach dem Corona-bedingten Nachfrage-Boom der vergangenen Jahre mit unsicheren Lieferketten und hybriden Arbeitsformen habe 2022 neue Unsicherheiten gebracht, schreibt Müller-Wünsch. Kriegsbedrohung, die eigene wirtschaftliche Zukunft, Inflation und eine mögliche Unterbrechung der Strom- und Wärmeversorgung bereiteten vielen Menschen Sorgen. Deswegen gelte es, Mut und Hoffnung für das eigene Schicksal zu schöpfen, aber auch die Zuversicht hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung nicht zu verlieren: "Achtsamkeit, Nähe und Gemeinsamkeit werden uns hier wenigstens teilweise helfen, diese besondere gesamtgesellschaftliche Herausforderung anzunehmen und zu meistern!"

Performance-Entwicklung der Tech-Organisation von Otto: "In den letzten Jahren haben OttoOtto und seine Tech-Organisation schon eine fulminante Entwicklung hingelegt", so der CIO. "Es gilt aber, diese Erfahrungen weiter auszubauen und damit Antworten auf die anstehenden Herausforderungen in Bezug auf den Tech-Arbeitsmarkt zu entwickeln." Wichtig würden neue Zusammenarbeitsmodelle, Remote-Working bis hin zu Workation und umfängliche Diversity-Anstrengungen. Laut Müller-Wünsch müssen auch die Führungs- und Organisationsmodelle immer wieder angepasst werden. "Ottos nahezu einzigartiger datengetriebener Organisationsentwicklungsansatz muss hierfür weiterentwickelt und operativ etabliert werden." Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im HR- und in den Geschäftsbereichen gelte es, Modelle für die nächste Phase der Transformation zu entwickeln, um vorbereitet in die Zukunft schauen zu können.

Weiterentwicklung unserer Cloud-basierten Technologie-Architektur und Fähigkeiten: "Unsere gesamte Anwendungs- und Technologielandschaft unterliegt einem kontinuierlichen, hochfrequenten Wandel", schreibt der CIO. "Große Teile der unternehmerischen Wertschöpfung werden durch MAKE-Lösungen ermöglicht und bedürfen einer klugen Integration mit Best-of-Breed-Cloud-basierten-Buy-Lösungen. Dieses Zusammenspiel muss weiter optimiert und weiterentwickelt werden, um durch eine kontinuierliche Architektur- und Technologieentwicklung den Aufbau von technischen Schulden radikal zu minimieren und damit die Handlungsfähigkeit für das Gesamtunternehmen auszubauen. Die Fähigkeit, die Veränderungsgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen, stärkt die Zukunftsfähigkeit des Gesamtunternehmens."