"Beim Metaverse geht es um viel mehr als virtuelle 3D-Welten. Es steht eine gesellschaftliche Evolution ins Haus," läutet Christina Raab ihre Wette im diesjährigen "CIO Jahrbuch" ein, das am 10. Oktober 2022 erscheinen wird. Die Evolution, die die Chefin der Accenture-Ländergruppe Deutschland, Österreich und Schweiz heraufbeschwört, zielt auf Geschäftsmodelle sowie die Interaktion zwischen Unternehmen und Menschen.

Die Grenzen zwischen physischer und digitaler Welt verschwimmen laut Raab zusehends. Die Entwicklung in Richtung Web 3.0 sowie Technologietrends wie Blockchain, Kryptowährungen und Co. werden CIOs zum Umdenken anregen. Der Fokus liege dann noch mehr auf Kundenerfahrung und darauf, wie Plattformen und Ökosysteme zusammenarbeiten. Neben realen werden nach Meinung der Managerin auch virtuelle Umgebungen selbstverständlich, sowohl in der Fabrik als auch im Ladengeschäft.

Daneben sagt Raab auch kulturelle und gesellschaftliche Umwälzungen im Fahrwasser der Innovationen voraus. Wie sich IT-Entscheider und ihre Unternehmen auf all das einstellen können, verrät sie am 15. September auf dem hybrid stattfindenden Event "CIO Best Bets".

Welche Wette überzeugt Sie?

Ab 16:30 Uhr präsentieren dort CIOs und IT-Anbieter ihre Zukunftsvisionen der IT. Aufgelockert wird das Event-Programm von zwei Expertengesprächen zu Themen, die CIOs aktuelle besonders umtreiben. Diese "Game Changer" heißen Hybrid Work sowie Daten und Prozesse.

Zudem werden einige der mittlerweile mehr als 100 Prognosen der letzten Jahre gemeinsam mit den damaligen Wettgeberinnen und Wettgebern einem Reality-Check unterzogen. Der Clou: Alle Teilnehmer - ob virtuell oder vor Ort - können live und direkt in einer Abstimmung die besten Wetten des Abends küren.

Im vergangenen Jahr brachte etwa Allianz-CIO Ralf SchneiderRalf Schneider die für die Zuschauer "relevanteste" Wette vor: In fünf Jahren würden Datenschutz und -sicherheit als Wettbewerbsvorteil gelten. Der Publikumstitel für die "spannendste" Wette ging an Michael Müller-WünschMichael Müller-Wünsch von OTTO, der erklärte, dass bis 2026 ein Zehntel der IT-Budgets für Sicherheit ausgegeben würden. Am "kontroversesten" empfanden die Teilnehmer die Wette von Frank RiemenspergerFrank Riemensperger, dem ehemaligen Deutschland-Chef von Accenture. Er sagte voraus, dass der Mut der CIOs in den nächsten fünf Jahren über die Wettbewerbsfähigkeit von vielen produzierenden Unternehmen in Deutschland entscheiden werden.

Wir sind gespannt, welche Wetten dieses Jahr das Rennen machen und freuen uns auf spannende Diskussionen vor Ort und im Chat.

Seien Sie dabei und machen Sie mit!