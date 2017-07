Damit Unternehmen Kunden und Mitarbeiter akquirieren und halten können, ist eine erstklassige Benutzererfahrung im Netzwerk von entscheidender Bedeutung. Beide Personengruppen erwarten bei jeder Interaktion mit Ihrem Unternehmen Schnelligkeit und ein gutes Reaktionsvermögen. Neuere digitale Technologien wie das IoT (Internet of Things), Virtual und Augmented Reality können jedoch die Netzwerke überlasten, sofern CIOs und Unternehmensführer nicht die Technologien und Strategien implementieren, die mit diesen Technologien Schritt halten können.

Um die Herausforderungen der digitalen Transformation für das Netzwerk und die Bewältigungsstrategien der Unternehmen zu bewerten, hat Level 3, einer der weltweit führenden Anbieter für Kommunikationsdienstleistungen, bei IDG Connect eine umfassende europaweite Studie in Auftrag gegeben.

"Seit Jahren verkünden die führenden Software-Anbieter, dass ihre Anwendungen die Plattform seien, auf denen die Unternehmen ihre Geschäfte aufbauen und ihre Strategien zur digitalen Transformation umsetzen sollen." sagt Andrew Edison, Senior Vice President von Sales EMEA bei Level 3. "Wir sind der Ansicht, dass vielmehr die vorhandenen und neu aufkommenden Technologien das Netzwerk darstellen, und nicht die im Netzwerk laufenden Anwendungen als Plattform verstanden werden sollten."

Um den aktuellen Status quo zu ermitteln, stellte IDG Connect den Geschäftsführern und den Leitern der Unternehmenstechnologie eine Reihe von Fragen zu ihrer Cloud-Strategie, ihrer Haltung zu Infrastruktur-Innovationen wie SDN (Software Defined Networking), dem aktuellen Zustand ihrer Netzwerke und ihren Motivationen für Investitionen in die Infrastruktur.

Danach räumen die Befragten Private Clouds eine hohe Priorität ein und zwar obwohl Public-Cloud-Plattformen in Europa ein enormes Wachstum verzeichnen, seit Amazon Web Services im Jahr 2009 sein erstes regionales Angebot außerhalb der USA in Dublin startete und Microsoft im gleichen Jahr - ebenfalls in Irland - sowie Google ein Jahr später in Belgien folgten. Derzeit werden durchschnittlich 54 Prozent der IT-Services und Anwendungen der Befragten in einer Private Cloud gehostet. In den nächsten zwei Jahren wird hier ein Anstieg auf 63 Prozent erwartet.

Die wichtigsten Gründe für Investitionen in die Cloud zeigen auf, wie IT-Leiter und CEOs ihre Haltung gegenüber der Cloud verändert haben. Wo Sicherheitsbedenken einst als wichtigstes Argument gegen die Cloud angeführt wurden, gelten diese heute als wichtigster Beweggrund für einen Wechsel in die Cloud:

Immer höhere Anforderungen an die Datensicherheit (56 Prozent)

Kostensenkung bei der Erbringung von IT-Services (54 Prozent)

Notwendigkeit, IT-Ressourcen nach Bedarf schnell zu skalieren (53 Prozent)

Interessanterweise rangierte die Entlastung von In-house-IT-Mitarbeitern zugunsten kundenorientierter oder geschäftlicher Tätigkeiten beim Umstieg vom CAPEX- zum OPEX-getriebenen Geschäftsmodell mit 39 Prozent weit hinten. Ein Motiv, das jedoch von Cloud-Service-Anbietern in der Regel als wichtigster Nutzen angegeben wird.

Innerhalb der Ergebnisse sind einige regionale Abweichungen zu beobachten. So wurde in Deutschland eine erforderliche Kostensenkung bei IT-Dienstleistungen mit 57 Prozent als häufigster Grund für die Nutzung von Cloud-Services angegeben. In Frankreich hingegen lag die Notwendigkeit für eine schnelle bedarfsorientierte Skalierung von IT-Ressourcen mit 61 Prozent vorn.

Angesichts der Bedeutung der Cloud und anderer zentraler digitaler Technologien waren die Befragten in der Regel zuversichtlich, dass ihr Netzwerk als Plattform für die digitale Transformation fungieren kann. Mehr als 60 Prozent gaben an, dass ihre Netzwerke den Anforderungen gerecht oder sogar sehr gut gerecht würden. In diesem Bereich gab es jedoch einige regionale Unterschiede im Hinblick darauf, was die Befragten für die wichtigsten Anforderungen an das zukünftige Netzwerk halten.

Vereinigtes Königreich: Weltweites Unternehmenswachstum dicht gefolgt von Enterprise Mobility-/BYOD (Bring your own device)-Initiativen erhielt die höchsten DurchschnittswerteDeutschland: Anwendungs- und Service-Migration auf öffentliche/private/hybride Clouds dicht gefolgt von der Transformation des RechenzentrumsFrankreich: Weltweites Unternehmenswachstum gefolgt von Enterprise Mobility-/BYOD-InitiativenBelgien und die Niederlande: Transformation des Rechenzentrums gefolgt von Anwendungs- und Service-Migration auf Public / Private / hybrid Clouds

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Technologien wie Software Defined Networking großflächig bereitgestellt werden. Die Befragten nennen unter anderem die folgenden Vorteile:

Vereinfachung von Netzwerkmanagement und Ressourcen-Steuerung (60 Prozent)

Hardware-Konsolidierung (58 Prozent)

Bessere Übersicht über Netzwerk-, Rechen- und Speichersysteme (57 Prozent)

Vereinfachte Innovationen sowie Tests für Anwendungen und Services (56 Prozent)

Entlastung der Netzwerktechniker zugunsten anderer Aufgaben (55 Prozent)

Schnelle automatisierte Bereitstellung über Self-Service-Portale für Kunden (53 Prozent)

Programmierung von Netzwerk-Services mit minimaler Hardware-Konfiguration (52 Prozent)

"Man bekommt einen Eindruck von den Stärken der Technologie, wenn man die Teilnehmer unserer Studie bittet, nur einen wichtigen Nutzen von SDN für ihr Unternehmen zu nennen: Die Antworten verteilen sich ziemlich gleichmäßig (zwischen 11 und 16 Prozent) auf diese sieben Bereiche", erläutert Edison. "Die Cloud bildet inzwischen die Grundlage der Unternehmenstechnologie - dort finden die aufregendsten Innovationen wie IoT, maschinelles Lernen, Big Data-Analyse und Augmented Reality statt. Deshalb war es nie wichtiger, leistungsfähige, flexible, skalierbare und leicht konfigurierbare Netzwerke zu haben" ergänzt Edison.

Die Geschäftsführer und IT-Leiter versuchen, die richtige Mischung aus Public-, Private- und Hybrid-Cloud-Services zu beziehen, zu konfigurieren und zu optimieren, um eine Plattform für die digitale Transformation zu schaffen. Um ihnen dabei zum Erfolg zu verhelfen, hat Level 3 sich zum Ziel gesetzt, eine sichere und flexible Infrastruktur für Netzwerke und Kommunikation bereitzustellen.

IDG Connect befragte Führungskräfte, CIOs, CTOs, CDOs, CISOs und Manager von Unternehmen mit mehr als 500 bis mehr als 25.000 Mitarbeitern mit Sitz im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Belgien sowie an zahlreichen weltweiten Niederlassungen.

Weitere Aspekte zu diesem Thema und zu Level 3 Communications, einem der weltweit führenden Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen, finden Sie hier.