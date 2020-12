Ziemlich genau zwanzig Jahre ist es her, dass MicrosoftMicrosoft mit Windows Me eine absolute Stinkbombe in Betriebssystemform abgesondert hat. Instabil, ungeliebt und unbenutzbar wären die drei Eigenschaften, die das Millenium-Windows am treffendsten beschreiben. Angesichts des zwanzigjährigen Jubiläums darf man sich jedoch die Frage stellen: War Windows Me wirklich das schlimmste Windows aller Zeiten? Schließlich gibt es noch einige andere Flops aus Redmond, die mit der Millenium Edition um die goldene Himbeere der Betriebssysteme konkurrieren.