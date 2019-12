"Ist man jung, gibt es unabhängig davon, welchen Beruf man sich aussucht, keine Garantie, dass er in 10 bis 15 Jahren noch existiert."

(Deutsche-Post-Chef Frank Appel am 19. Januar in München auf der Innovationskonferenz DLD zum Arbeitsmarkt in Zeiten künstlicher Intelligenz und selbstlernender Maschinen.)

"Es gehört ja im Moment zu unseren Kernkompetenzen, ab und zu mal etwas später zu kommen als geplant."

(Bahnchef Richard Lutz am 31. Januar scherzhaft beim Wettbewerbssymposium der Bahn, das in diesem Jahr später stattfand als üblich)

"So wie bei den Bundestrainern haben wir auch 82 Millionen Lokführer."

(Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am 31. Januar zur vielfach geäußerter Kritik an der Bahn.)

"Wenn der Bundesverkehrsminister am Tempo 220 auf der Autobahn seine Freiheit festmacht, dann hätte er besser Formel-1-Pilot werden sollen."

(Grünen-Chefin Annalena Baerbock in einem am 2. Februar veröffentlichten Interview der "Rheinischen Post" über das strikte Nein von Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) zu einem Tempolimit auf Autobahnen.)

"Es ist kein Naturgesetz, dass Daimler ewig besteht."

(Daimler-Chef Dieter Zetsche am 25. Februar auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona über die Auswirkungen des technischen Wandels auf die Automobilindustrie)

"Wenn unsere Gleise Menschen wären, wäre jeder sechste jenseits des Rentenalters und müsste trotzdem jeden Tag einen verdammt harten Job erledigen."

(Bahnchef Richard Lutz in einem am 20. April veröffentlichten Interview der "Süddeutschen Zeitung" über den Zustand der Infrastruktur)

"Populismus vermehrt nur die Emotionen. Er verringert nicht die Emissionen."

(Continental-Vorstandschef Elmar Degenhart am 26. April auf der Hauptversammlung in Hannover zum Streit über den besten Antrieb für die Zukunft, um CO2-Emissionen zu senken.)

"Das war vor meiner Zeit, und wir haben die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt."

(Firmen-Erbin Verena Bahlsen zitiert von der "Bild"-Zeitung am 13. Mai. Wenige Tage später entschuldigt sich die Teilhaberin des Keks-Konzerns für diese Äußerung.)

"Bis es ein Abkommen gibt, werden wir China höllenmäßig besteuern."

(US-Präsident Donald Trump am 1. August auf einer Wahlkampfveranstaltung zu den Bemühungen, ein Handelsabkommen mit China abzuschließen. Nur wenige Stunden vorher hatte Trump neue Strafzölle von zehn Prozent auf chinesische Importe in die USA im Wert von 300 Milliarden Dollar angekündigt.)

"Wir werden definitiv ein höheres Tempo vorlegen müssen als der Flughafen."

(Tesla-Chef Elon Musk am 12. November in Berlin in Anspielung auf die um Jahre verzögerte Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg - nachdem er angekündigt hatte, dass die europäische Tesla-Fabrik in der Nähe des BER gebaut werden soll.)

"Die Ironie ist, dass es in Zukunft vielleicht gar keine Lenkräder mehr geben wird."

(Tesla-Chef Elon Musk am 12. November in Berlin in Anspielung auf künftige selbstfahrende Fahrzeuge, nachdem er das "Goldene Lenkrad" für das Elektroauto Model 3 entgegengenommen hatte.)

"Oh my f.. god!"

(Tesla-Chef Elon Musk am 22. November in Los Angeles, nachdem während der Vorstellung des Elektro-Pick-Ups der Firma eine Fensterscheiben aus "Tesla-Panzerglas" nach dem Wurf einer Metallkugel voller Risse war.) (dpa/ad)