"Da oben möchte ich auch einmal stehen," kommentierte Julia MarhanJulia Marhan spontan, als 2018 zwei Top-CIOs auf die Bühne kamen und ihre Pokale entgegennahmen. Es war der Gala-Abend vom IT-Wettbewerb "CIO des Jahres", der die besten IT-Chefs im deutschsprachigen Raum auszeichnet. Jutta von Mikusch-Buchberg gewann damals für Premium AEROTEC in der Kategorie Großunternehmen, Brigitte Falk für CRONIMETCRONIMET im Mittelstand. Aber auch Marhan gehörte an jenem Abend zu den Gewinnern, denn im Rahmen der Gala wurde ihr der "CIO Executive Award" verliehen. Dieser Preis wird von der CIO-Stiftung ausgelobt und beinhaltet ein berufsbegleitendes MBA-Studium an der WHU Otto Beisheim School of Management und der Kellogg School of Management.

Seitdem sind fast zwei Jahre vergangen, inzwischen ist Marhan im letzten Semester des Executive-Education-Programms und schreibt an ihrer Masterarbeit. Darin soll es um die kulturellen Veränderungen in Unternehmen in Zeiten der DigitalisierungDigitalisierung gehen.

In die IT gerutscht

Ursprünglich hatte Marhan (40) Betriebswirtschaft studiert, rutschte dann in einer früheren Position bei NestléNestlé über ein SAP-Implementierungsprojekt in die IT und ist dabei geblieben. Gut dreieinhalb Jahre war sie anschließend als Consultant bei IBM tätig, bevor sie 2010 zu B. Braun Melsungen kam. Bei dem hessischen Pharma- und Medizintechnik-Konzern ist sie inzwischen als Director Business Consulting & Enterprise Architecture zuständig für die globale Standardisierung und Harmonisierung der Unternehmensprozesse mit Hilfe von SAP S/4 im Rahmen der Digitalisierungs-Offensive des Unternehmens.

Die Managerin vergleicht ihren Job mit dem eines Stadtplaners, der beispielsweise entscheiden muss, wo und wie ein Fußballfeld oder ein Hochhaus entstehen soll. "Als Enterprise Architect muss man entscheiden, welche Software wo eingesetzt werden soll und dafür sorgen, dass kein Wildwuchs an Technologie im Unternehmen entsteht." Also lieber eine oder zwei Lösungen betreiben, statt zehn unterschiedliche, sonst leidet die Kosteneffizienz.

Zwischen IT und Business vermitteln

Ihre Ausbildung als Betriebswirtin kommt Marhan im Job zu Gute, denn sie versteht beide Seiten: die IT und das Business. "Ich war nie ein richtiger Techie, aber ich verstehe die Prozesse und sehe mich als Vermittlerin zwischen den Welten." Und sie ist stolz darauf, dass sie mit ihrer Arbeit bei B.Braun Melsungen dazu beiträgt, die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu verbessern.

Marhan möchte ganz klar Verantwortung im Unternehmen übernehmen: "Dazu gehört mehr, als nur die Technologie zu verstehen. Es geht darum, wie nehme ich die Menschen mit in Zeiten von Digitalisierung und Robotics." Dazu müsse man den Mensch in den Mittelpunkt stellen, das merke sie vor allem jetzt im weiterführenden Studium.

Elke Reichart

Elke Reichart ist seit Februar 2018 neue CDO der TUI Group in Hannover. TUI will damit auch personell die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie unterstreichen. Reichart gilt als "internationale Top-Managerin", sie war unter anderem Vice President Strategy and Planning bei Hewlett-Packard im kalifornischen Palo Alto sowie Mitglied des Aufsichtsrates von HP Deutschland. Nach ihrer Rückkehr aus den USA wurde sie Mitglied des Aufsichtsrates der Bechtle AG. Nach einer Übergangszeit übernimmt sie bei der TUI auch den Vorstandsvorsitz der IT-Tochter TUI InfoTec. Uta Köchel

Anfang 2020 übernahm Uta Knöchel die IT-Leitung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB). Knöchels Vorgänger Knut Deimer verabschiedet sich nach rund 25 Jahren in den Ruhestand. Er wird die neue IT-Leiterin und den Flughafen aber weiterhin als Berater unterstützen. Knöchel verantwortet sowohl den Betrieb der IT-Systeme der Bestandsflughäfen Berlin-Schönefeld (SXF) und Berlin-Tegel (TXL), als auch die des neuen Flughafens BER. Dieser soll laut Unternehmensangaben am 31. Oktober 2020 ans Netz gehen. Außerdem entwickelt Knöchel die Informationstechnologie strategisch weiter. Pamela Herget-Wehlitz

Pamela Herget-Wehlitz ist seit Februar 2015 neue Centerleiterin IT beim Münchner Triebwerk-Hersteller MTU Aero Engines. Sie kommt aus dem Unternehmen und war zuletzt Centerleiterin Corporate Quality. Herget-Wehlitz arbeitete zehn Jahre lang in diversen Führungspositionen beim Münchener Automobilhersteller BMW im Bereich Engineering und Inhouse Consulting. 2001 wechselte sie zur MTU Aero Engines AG, wo sie diverse Führungspositionen inne hatte, so war sie in den Bereichen Engineering, Konstruktion, Qualität und IT tätig. TU Berlin Luft- und Raumfahrttechnik und promovierte anschließend an der TU München am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik im Bereich Systems-Engineering. Anke Sax

Anke Sax hat im Januar 2017 als CIO den Bereich IT der Deutschen Wertpapier Service Bank AG (dwpbank) in Frankfurt am Main übernommen. Zuletzt war Sax CIO bei der Daimler Financial Services AG. Davor war sie ab 2009 bei der Commerzbank AG tätig. Im November belegte sie beim CIO des Jahres in der Kategorie Mittelstand den 1. Platz. Bettina Uhlich

Beim Spezialchemiekonzern Evonik ist seit Anfang 2015 Bettina Uhlich CIO. Uhlich ist gelernte Diplom-Wirtschaftsingenieurin, sie promovierte in BWL und startete ihre Karriere bei der Degussa AG im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Seit Januar 2014 war Uhlich bei Evonik für IT Services und Financial Services weltweit zuständig. Nach der Neuorganisation der IT leitete sie ab November 2014 den neu geformten Bereich Global IT & Processes. Stephanie Hanl

Stephanie Hanl ist seit Januar 2019 neue CIO beim Maschinenbauunternehmen Schenck Process Holding GmbH in Darmstadt, Seit Anfang Juli 2018 arbeitete sie bereits als „Acting CIO“. Hanl stammt aus dem Unternehmen und war zuvor bei der Schenck Process Europe GmbH Head of Global Business Applications. Brigitta Quednau

Ab Mitte April 2019 ist Brigitta Quednau operative Geschäftsführin der hagebau IT in Soltau. Marc-Oliver Herbst (48) verantwortet weiterhin die kaufmännische Geschäftsführung der 100-Prozent-Tochter. Quednau war zuletzt Geschäftsfeldleiterin von Ethalon, einer Marke der IT-Informatik GmbH für den Handel mit Sitz in Hamburg. Kunden sind etwa Deichmann, das Depot und andere. Kristina Sinemus

Seit dem 18. Januar 2019 ist Kristina Sinemus hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung. Das Ministerium wurde neu geschaffen. 1998 wurde die promovierte Biologin geschäftsführende Gesellschafterin der Beratungsfirma Genius. Seit 2014 war sie Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Darmstadt. 2011 wurde sie zur Professorin an der Privathochschule Quadriga in Berlin berufen. Hanna Hennig

Hanna Hennig ist ab Juli 2018 neue CIO beim Lichthersteller Osram. Sie kommt vom Stromkonzern E.ON. Dort war sie seit Dezember 2013 als Geschäftsführerin der E.ON Business Services GmbH in München für die weltweite Versorgung von IT-Dienstleistungen der E.ON und Uniper Gruppe verantwortlich. Barbara Saunier

Barbara Saunier stieg 2010 bei der Hamburger Beiersdorf AG zum CIO auf und übernahm zeitgleich die Geschäftsführung der Beiersdorf-IT-Tochter Beiersdorf Shared Services GmbH (BSS). Zuvor leitete sie die Geschäftsbereiche IT und Logistik bei der Beiersdorf-Tochter Tesa. Saunier ist von ihrer Ausbildung her Mathematik- und Philosophielehrerin. Nach ihrem Examen hat sie ein Jahr in diesem Beruf gearbeitet, bevor sie 1984 zur Beiersdorf-IT wechselte. Schnell stieg sie von der Programmiererin zur Projektleiterin und Länderkoordinatorin auf. In die Tesa-Sparte wechselte sie 1995. Oksana Näser

Seit Oktober 2017 leitet Oksana Näser als Vice President den Bereich Business IT bei Rickmers Shipmanagement in Hamburg. Sie führt dort das internationale Team an den Hauptstandorten in Hamburg und Singapur. Näser kommt von der Reederei Rickmers. Stephanie Caspar

Seit März 2018 ist Stephanie Caspar beim Medienunternehmen Axel Springer SE Vorstand im neu geschaffenen Ressort Technologie und Daten. In der neuen Funktion soll sie weiterhin das nationale digitale Mediengeschäft verantworten. Erstmals sei damit bei Axel Springer die übergeordnete Technologie- und Datenstrategie auf Vorstandsebene fest verankert. Caspar ergänzt das bislang vierköpfige Gremium. Simone Bock

Simone Bock ist ab Mitte Mai 2018 CIO bei den deutschen Banktöchtern der französischen Großbank BNP Paribas. Sie übernimmt als CIO die Verantwortung für die IT von Consorsbank und DAB. Bock kommt von der Allianz-Tochter Allianz Technology. Als Head of Digital Interactions gestaltete sie dort den digitalen Wandel des Konzerns mit. Stefanie Kemp

Seit April 2018 ist Stefanie Kemp Group Director Innovation & Transformation bei Lowell, einem Dienstleister für Forderungsmanagement und Inkasso mit Hauptsitzen in Essen und Leeds. Von November 2006 bis Ende 2012 war Kemp Group Information Officer bei der Vorwerk & Co. KG in Wuppertal, einem Hersteller von Haushaltsprodukten. Im April 2013 ging Kamp als IT-Managerin zum Essener Energieversorger RWE, wo sie von 2013 bis 2017 im Bereich IT Governance arbeitete. Bei der RWE-Tochter Innogy war sie Head of Digital Domain. Christa Koenen

Christa Koenen ist seit April 2018 Konzern-CIO der Deutschen Bahn. Die neue Aufgabe wird sie zusätzlich zu ihrer bisherigen Tätigkeit übernehmen: Bereits seit Mai 2015 ist sie Vorsitzende der Geschäftsführung der Bahn-IT-Tochter DB Systel. Zuvor war sie dort seit Mai 2014 Geschäftsführerin Finanzen/Controlling. Seit Oktober 2015 ist sie ausschließlich Vorsitzende der Geschäftsführung. Im August 2011 hatte sie die Geschäftsführung im Bereich Finanzen/Controlling der DB Kommunikationstechnik GmbH übernommen. Melanie Kehr

Melanie Kehr ist seit April 2018 IT-Verantwortliche bei der staatlichen Förderbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Seit 2014 leitete sie als Bereichsleiterin Group IT den Bereich Informationstechnologie der BayernLB. Zunächst war Kehr Generalbevollmächtige der KfW, seit März 2019 ist sie auch Mitglied im Vorstand der Bank. Christiane Vorspel

Christiane Vorspel ist ab Juli 2018 neue Bereichsvorständin für IT bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Sie berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden Rainer Neske. Vorspel kommt von der Commerzbank, wo sie als CIO Commercial Banking und zuletzt als CIO Investment Banking tätig war. Jana Brendel

Jana Brendel, bisher Chefin der Digital Factory der Deutschen Bank, ist ab Juli 2018 CIO und Mitglied der Geschäftsführung des Paymentdienstleisters Concardis Payment Group aus Eschborn bei Frankfurt. Zvezdana Seeger

Zvezdana Seeger ist seit Januar 2018 IT-Vorstand bei der Postbank. Seeger wird auch im Vorstand der neuen DB Privat- und Firmenkundenbank AG Leiterin COO IT/Operations sein, "was in etwa ihren Aufgaben bei der Postbank entspricht". Seit Dezember 2015 war Seeger zunächst Generalbevollmächtigte im Ressort IT Operations. Davor arbeitete sie als Transformation Officer bei DHL in Berlin. In früheren Positionen war die Wirtschaftswissenschaftlerin unter anderem CIO beim Mautsystembetreiber Toll Collect sowie Vorstandsmitglied bei T-Systems und Arcandor. Ursula Soritsch-Renier

Ursula Soritsch-Renier wird Mitte Juni 2018 Group CIO und Digital Leader beim finnischen Telekommunikationskonzern Nokia. Seit April 2013 war sie CIO beim Schweizer Industriekonzern Sulzer. Nokia, vielen in Deutschland als Handyhersteller bekannt, konzentriert sich seit 2013 auf die Telekommunikationsnetz- und Softwaresparte und den Technologie-Sektor. Dorothée Appel

Ab November 2018 soll Dorothée Appel bei der Deutschland-Tochter des größten Schweizer Versicherers Zurich, der Zurich Gruppe Deutschland, neue CIO & Digital Officer werden. Sie wird das neu geschaffene Vorstandsressort „IT & Digital“ verantworten. Dorothée Appel studierte Informatik an der Technischen Universität Karlsruhe und erwarb einen MBA an der Wake Forest Babcock School of Management, North Carolina. Ingrid Schwarz

Seit Juli 2018 ist Ingrid Schwarz neue Vice President IT beim Baumaschinenhersteller Terex Cranes. Zuvor war Schwarz verantwortlich für die IT der größten Business Unit Braas GmbH in Oberursel und für die Region Monier Central, Northern and Eastern Europe. Schwarz hat ihr Büro in Zweibrücken und berichtet direkt an Andrew Campbell, Vice President & Chief Information Officer bei Terex. Annette Bittmann

Annette Bittmann leitet ab Januar 2019 die neu geschaffene Hauptabteilung "Mediensysteme und IT" beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). In der rund 160 Mitarbeiter starken Einheit bündelt der Sender alle IT-basierten Betriebs- und Serviceaufgaben des Senders. Bittmann wechselt vom Hessischen Rundfunk zum rbb. Antje Kiss

Im September 2018 hat die Juristin Antje Kiss die Leitung der Abteilung 2 im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg übernommen. Die Abteilung ist zuständig für Informationstechnik, Controlling, Statistik und Risikomanagement. Kiss berichtet an den Vizepräsidenten des Bundesamtes, Markus Richter, der auch ihr Vorgänger im Amt ist. Madeleine Petit

Madeleine Petit ist seit Anfang 2008 Chief Information Officer von ABB Schweiz und der Region Zentraleuropa. Seit 2008 war sie im Energie- und Automationstechnikkonzern bereits als CIO der ABB-Region Zentraleuropa tätig. Sie verantwortet unter anderem die strategische und operative IT, die Koordination von IT-Outsourcing und -Insourcing sowie die Harmonisierung und Zusammenführung der unterschiedlichen ERP-Systeme. Ursula Ziwey

Ursula Ziwey ist seit 2009 als Vice President of Global IT für die Informationstechnik beim auf die Automobilbranche spezialisierten Anlagenbauer Dürr im baden-württembergischen Bietigheim verantwortlich. Seit Anfang 2011 steht sie außerdem an der Spitze der damals gegründeten IT-Tochter Dürr IT Service GmbH. Bevor die Verfahrenstechnikerin die IT des gesamten Konzerns übernahm, war sie zehn Jahre lang IT-Leiterin bei Dürr Systems, die zum auf Lackieranlagen für die Autoindustrie spezialisierten Konzernbereich Paint and Assembly Systems gehört. Annette Suckert

Annette Suckert ist seit Juli 2016 Leiterin der Stabsstelle IT-Management und Digitalisierung beim kommunalen Energie- und Wassernetzwerk Thüga in München. Die Abteilung wurde neu geschaffen. Suckert war zuvor CIO bei der Badenova in Freiburg, einer Beteiligung der Thüga AG sowie Geschäftsführerin der Abrechnungstochter E-MAKS. Angela Weißenberger

Angela Weißenberger ist seit April 2019 Executive Vice President IT Solutions, Mitglied des SSI Schäfer Corporate Board und Managing Director der SSI Schäfer IT Solutions GmbH. Die SSI Schäfer Gruppe ist ein Lösungsanbieter von modularen Lager- und Logistiksystemen. Von April 2010 bis März 2019 war Weißenberger bei der STADA Arzneimittel AG tätig, zuletzt als Senior Vice President IT/CIO. 2001 bis 2010 war sie Group-CIO beim Knabbergebäck-Produzenten Lorenz Bahlsen Snack-World. Irene Lehrbach-Appenheimer

Irene Lehrbach-Appenheimer ist seit September 2017 Leiterin des Segments Infrastruktur und verantwortet in dieser Funktion die Steuerung der gesamten IT sowie die Prozesse der allgemeinen Verwaltung innerhalb der Union Investment Gruppe an den Standorten Deutschland und Luxemburg. Lehrbach-Appenheimer ist gelernte Bankkauffrau sowie Betriebswirtin (VWA) mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Ina-Maria Ulbrich

Ina-Maria Ulbrich ist seit November 2016 Staatsekretärin im neu geschaffenen Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern und damit Landes-CIO. Aus "Landesentwicklung" wurde "Digitalisierung". Die Juristin wurde 2002 Regierungsrätin und Referentin im Umweltministerium, beim Landkreis Ostvorpommern und im Wirtschaftsministerium. Von 2006 bis 2008 leitete sie das Büros des Ministers für Verkehr, Bau und Landesentwicklung, von 2008 bis 2011 war Ulbrich Leiterin des Büros des Ministerpräsidenten. Ulbrich vertritt das Land auch im IT-Planungsrat. Sabine Scheunert

Sabine Scheunert ist seit Juli 2016 Leiterin des Bereichs Digital und IT für Marketing & Sales bei Mercedes-Benz PKW. Scheunert berichtet direkt an Daimler-CIO Jan Brecht. Sie ist bereits seit 1998 in der Automobilindustrie tätig. Zuletzt verantwortete Scheunert seit Anfang 2015 in China das China-Geschäft der Marke Citroën. Sie war dort laut Daimler die erste weibliche CEO. Claudia Nemat

Claudia Nemat leitet ab Juli 2016 den neugeschaffenen Vorstandsbereich Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom. Die Vorstandsfrau war bisher für Europa und Technik zuständig. Nemat studierte Physik an der Uni Köln, wo sie auch am Institut für Theoretische Physik und Mathematik unterrichtete. Sie kam im Oktober 2011 zur Deutschen Telekom. Vor ihrem Wechsel arbeitete sie 17 Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey & Company, wo sie im Jahr 2000 zum Partner und 2006 zum Senior Partner gewählt wurde. Aysel Osmanoglu

Aysel Osmanoglu ist seit Oktober 2017 Mitglied des Vorstands und der Geschäftsleitung der GLS Bank in Bochum. Sie ist dort zuständig für Infrastruktur sowie IT und Mitglied der Zukunftswerkstatt. Osmanoglu stieg 2006 als Trainee ein und wurde 2013 zur Bereichsleiterin Basisgeschäft Marktfolge ernannt. Osmanoglu absolvierte ein Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, zugleich ist sie diplomierte Bankbetriebswirtin Management der Akademie Deutscher Genossenschaften. Sabine Smentek

Sabine Smentek ist seit Dezember 2016 Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin. Sie ist somit CIO des Landes Berlin und vertritt das Land im IT-Planungsrat. Marianne Schröder

Seit 2003 ist Marianne Schröder IT-Verantwortliche der Heinrich Eibach GmbH, einem Hersteller von Federungs- und Fahrwerkssystemen für die Automobilindustrie. 2006 wurde die IT-Verantwortliche beim Wettbewerb "CIO des Jahres" in der Kategorie Mittelstand ausgezeichnet. Vor ihrer heutigen Tätigkeit arbeitete die Diplom-Informatikerin unter anderem als Software-Entwicklerin bei Open Exchange und IT-Projektmanagerin bei der Werth-Holz Holding GmbH. Francine Zimmermann

Francine Zimmermann hat im September 2017 die Leitung Auftragsmanagement bei der Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) mit Sitz in Haar bei München übernommen. Sie war zuvor 4,5 Jahre CIO bei der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK). Gerdi Jansen

Seit Ende 2004 verantwortet Gerdi Jansen die IT bei der Coloplast GmbH in Hamburg. In früheren Positionen war sie Manager Corporate IT Infrastructures bei Kühne + Nagel und Leiterin IT Services bei Burmah Castrol Oil. Doris Sperzel-Cannon

Seit März 2014 ist Doris Sperzel-Cannon unter anderem Vice President Information Technology Services / CIO bei der SGL Group, einem Hersteller von Kohlenstoff-Produkten. Sie verantwortet dort weltweit alle zentralen und lokalen IT-Applikationen und -Infrastrukturen, einschließlich der Produktions- und der Telekommunikationssysteme. Sperzel-Cannon war bei der SGL Group zuvor Vice President Controlling & Supply Chain in der Abteilung Graphite Materials & Systems. Davor arbeitete sie als Vice President Supply Chain, IT and Purchasing bei Dystar Textilfarben in Frankfurt. Der Bereich Information Technology Services arbeitet mit knapp 100 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern. Claudia Dill

Seit Frühjahr 2012 verantwortet Claudia Dill als COO (Chief Operation Officer) auch die IT der Sparte General Insurance beim Schweizer Versicherungskonzern Zurich. Sie berichtet an den obersten IT-Entscheider des Unternehmens, Kristof Terryn. Marit Conrath

Seit Juli 2011 verantwortet Marit Conrath gemeinsam mit Jörg Meyer die IT beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis. Conraths offizieller Titel lautet Head of IT Applications. Die IT-Chefin hat an der Fachhochschule Kiel BWL mit den Schwerpunkten Rechnungswesen und EDV studiert und vor wenigen Jahren ein Master-Studium in Management an der Fernuniversität Hagen aufgesattelt. In früheren beruflichen Stationen war sie unter anderem als SAP-Consultant und im SAP-Anwendungssupport tätig. 1998 kam Conrath zu ihrem heutigen Arbeitgeber Aurubis, der früheren Norddeutschen Affinerie AG. Silke Lehnhardt

Bei der Deutschen Telekom AG hat Silke Lehnhardt im Dezember 2010 die Position des Senior Vice President IT Finance, HR and Group Headquarters übernommen. Zuvor arbeitete sie 22 Jahre für den Lufthansa-Konzern, zuletzt verantwortete sie als CIO fünf Jahre lang die weltweite Informationstechnik von Lufthansa Cargo. Die studierte Betriebswirtin entwickelte bei Lufthansa unter anderem das konzernweite Intranet. Sie baute außerdem die Lufthansa School of Business auf, eine konzerneigene Einheit zur Weiterbildung für Führungskräfte und Führungsnachwuchs. Anna Kopp

Anna Kopp ist seit Februar 2015 Director IT Germany - Area Capabilities Lead bei Microsoft Deutschland. Kopp ist seit 2004 im Unternehmen, zuletzt seit 2010 als Senior Program Manager Customer Satisfaction and Sales Excellence Relationship Management Global Operations A&O. Die in Skövde/Schweden geborene Kopp kam 2004 über Stationen im Vertrieb und Management bei Coremedia, Sun Microsystems, Silicon Graphics und Interwoven zu Microsoft. Dort war sie vor ihrer Tätigkeit als Global Senior Program Manager unter anderem als EMEA Inside Account Management Lead sowie als Head of Services and Operations für Microsoft Advertising C&O (Consumer und Online) tätig. Fumbi Chima

Beim Sportartikelhersteller Adidas aus Herzogenaurach ist Fumbi Chima neue CIO ab Januar 2019. Sie übernimmt die Leitung des IT-Bereichs und berichtet an CFO Harm Ohlmeyer, teilte das Unternehmen mit. Fumbi Chima kommt vom US-amerikanischen Medienunternehmen Fox Network Group aus Los Angeles, wo sie seit Juli 2017 ebenfalls die CIO-Position innehatte. Davor war Fumbi Chima in vergleichbarer Funktion unter anderem bei der britischen Modemarke Burberry in London sowie beim Einzelhandelsunternehmen Walmart Stores Asia in Hong Kong tätig. Judith Gerlach

Die Landtagsabgeordnete und Rechtsanwältin Judith Gerlach (CSU) ist seit November 2018 Staatsministerin für Digitales in Bayern. Das Ministerium wurde neu geschaffen. Das neue Staatsministerium übernimmt die Grundsatzangelegenheiten und die Koordinierung der Digitalisierung Bayerns, die bisher bei der Staatskanzlei angesiedelt waren. Das Ministerium soll sich außerdem um die strategischen Fragen der digitalen Verwaltung kümmern. Angela Weissnberger

Angela Weißenberger ist seit April 2019 Executive Vice President IT Solutions, Mitglied des SSI Schäfer Corporate Board und Managing Director der SSI Schäfer IT Solutions GmbH. Die SSI Schäfer Gruppe ist ein Lösungsanbieter von modularen Lager- und Logistiksystemen. Von April 2010 bis März 2019 war Weißenberger bei der Stada Arzneimittel AG tätig, zuletzt als Senior Vice President IT/CIO. Jutta von Mikusch-Buchberg

Jutta von Mikusch-Buchberg leitet seit April 2019 den IT-Bereich von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Die diplomierte Ingenieurin der Feinwerk- und Mikrotechnik kommt von der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Augsburg, einem Zulieferunternehmen im Flugzeugbau. Sie erreichte 2018 den 1. Platz beim IT-Wettbewerb "CIO des Jahres" in der Kategorie Großunternehmen. Ulrike Meyer

Seit April 2019 ist Ulrike Meyer, Bereichsleiterin "Digitale Lösungen" bei der Bremer Willenbrock Fördertechnik auch CIO- und Digital Officer (CIDO). Bereits seit Oktober 2012 arbeitet Meyer für das Unternehmen, das seit 50 Jahren exklusiver Vertragshändler und Komplettdienstleister von Linde Material Handling ist.

Der MBAMBA ist ein weiterer Schritt auf ihrer KarriereleiterKarriereleiter; ihr CIO Gerd NiehageGerd Niehage hatte sie für das Stipendium und den Preis vorgeschlagen. Das Studium läuft über zwei Jahre: Alle sechs Wochen stehen sechs Tage Präsenzunterricht an der WHU in Vallendar auf dem Programm, die Zeiten dazwischen sind Eigenstudium. Mindestens ein frei wählbares Auslandsmodul, sowie ein Pflichtmodul an der Northwestern in Chicago komplettieren die Ausbildung – Marhan hatte Miami gewählt, wo sie zehn Tage auf dem Kellogg-Campus mit dem Schwerpunkt "Leading Organizational Transformation" studieren sollte. Durch Covid-19 und die weltweiten Vorsichtsmaßnahmen verschiebt sich das nun erst einmal.

Das WHU-MBA-Programm vermittelt aber nicht nur wertvolle Studieninhalte, sondern vor allem Kontakte auf Augenhöhe, denn alle Teilnehmer des Studiengangs sind auf Executive Level. Das wird streng kontrolliert, die Auswahl ist hart, nicht jeder kann mitmachen. Marhan gefällt, dass die Kommilitonen aus unterschiedlichen Branchen kommen und viele Entrepreneure dabei sind. Man tausche sich viel fachlich aus, knüpfe wertvolle Kontakte und schließe Freundschaften. Zudem schätzt sie die Alumni-Netzwerke, in die das Programm eingebettet sei, ob jetzt von der WHU selbst oder auch andere Ivy-League-Netzwerke, zu denen man schon jetzt vor Abschluss des Studiums eingeladen werde.

Spagat zwischen Karriere und Familie

Bald hat Marhan ihren MBA in der Tasche, bis Mai muss sie noch drei Prüfungen absolvieren und parallel die Masterarbeit schreiben - das alles neben Karriere und Familie. Die Managerin hat drei Kinder, ihr Mann ist ebenfalls Führungskraft in einem großen Unternehmen. Und jetzt in der Corona-Krise fallen auch noch Schule und Kindergarten weg. Wie funktioniert das? "Wenn man es will, geht es irgendwie", sagt sie. Und fügt hinzu: "Das wichtigste ist, dass man sich mit dem Partner einig ist." Sie habe von Anfang an gesagt, dass sie gleichberechtigt Karriere machen und nicht zurückstecken wolle. Der Rest sind Organisation, Disziplin und Improvisation.

Organisatorisch geht es nicht ohne Unterstützung von Mutter, Schwiegermutter und Kinderfrau, da ist Marhan ehrlich. In die Finanzierung der Betreuung fließe viel Geld hinein. Auch Reisen sei für sie nur eingeschränkt möglich, denn die Managerin legt Wert darauf, zum Frühstück und Abendessen bei den Kindern zu sein und die Gute-Nacht-Geschichte vorzulesen. Die Wochenenden gehören ebenfalls der Familie. "Zeit ist knapp und es geht auch teilweise mit Herzschmerz einher", gibt sie zu. "Man muss sich bewusst sein, was nicht geht: Hobbies, viele soziale Kontakte. Alle Freizeit ist für die Kinder."

Ich war keine Ausnahme

Angelica Timofte (32) war gerade beruflich zwei Wochen in Indien, jetzt ist sie zurück in Frankfurt. Die Managerin, seit sechs Jahren für das Darmstädter Chemie- und Pharmaunternehmen MerckMerck tätig, betreut als Lead to Order Process Owner ein globales E-Commerce-Projekt mit einem über viele Länder verteiltes Team (China, Indien, USA und Deutschland). Ziel ist es, ein neues Business-Modell zu implementieren. "Gerade jetzt in Zeiten von Corona merken die Leute, wie wichtig es ist, Zugang zu mobilen Plattformen zu haben", sagt sie.

Die gebürtige Rumänin studierte wie Marhan Betriebswirtschaft und besitzt einen Master in International Management von der Wirtschaftsakademie in Bukarest mit einigen Auslandssemestern in Barcelona. Mit IT kam Timofte schon früh Kontakt und lernte coden, denn Computer Science ist in Rumänien ab der 5. Klasse Gymnasium Unterrichtsfach. Auch an der Uni belegte sie einige IT-Kurse. "Ich war dort keine Ausnahme", lacht sie, denn die Geschlechterverteilung in naturwissenschaftlichen Fächern sei in ihrem Heimatland 50 zu 50.

Strategie ist Trumpf

Zum einen sollten sich Frauen grundsätzlich darauf einstellen, dass überhaupt verhandelt wird. Zum Zweiten geht es um das Konkrete: wie viel „Puffer“ kalkuliert man ein? Mit welchen Argumenten belegt man die eigene Forderung? Solche Fragen muss man vorbereiten. Sich selbst eine gute Spielpartnerin sein

Wer nicht wirklich von sich selbst überzeugt ist, könnte über den „innerlichen Kritiker“ stolpern. Eine typisch weibliche Schwäche. Frauen sollten sich bewusst machen, was sie schon geschafft haben. Sie können zum Beispiel Zeugnisse oder Auszeichnungen über ihrem Schreibtisch aufhängen oder sich die Mails mit den anerkennenden Worten ihrer Kunden durchlesen. Cool und professionell bleiben

Es geht nicht um ein undurchsichtiges Pokerface. Wohl aber um sachliche Distanz. Will das Gegenüber Forderungen herunterhandeln, dann ist das bitte nicht als persönlicher Angriff zu verstehen. Der Verhandlungspartner versucht eben, für sich oder sein Unternehmen einen guten Preis herauszuholen. Pulver nicht zu schnell verschießen

Frauen neigen zu der Haltung: Bevor wir hier noch ewig herum verhandeln, gebe ich eben nach – sonst geht ja nie was vorwärts. Sie müssen verstehen, dass die Verhandlung Teil ihrer Arbeit oder ihres Auftrags ist und kein lästiges Beiwerk. Die Verhandlung spielerisch sehen

Eine spielerische Haltung kann nicht schaden. Frauen können sich die Argumente als Karten vorstellen. Wer wird welchen Spielzug ausführen? Hier gilt das Motto: "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!" Sandra Schubert

Sandra Schubert versteht sich als Expertin für Verkauf und positive Psychologie. Sie engagiert sich außerdem als Mentorin für ein MINT-Programm an der Fachhochschule Rosenheim (Hochschule für angewandte Wissenschaften). Ihre Beobachtung: "Die jungen Frauen brauchen keine Schutzzäune mehr!" Tanja Peters

Tanja Peters ist Verhandlungsexpertin, systemische Beraterin und Trainerin. Weil Erfolg nicht nur Kopfsache ist, biete sie auch MUTMuskeltraining an.

"Aber heute bin ich oft die einzige Frau", gibt Timofte zu. Nicht nur, weil sie in der IT-Branche arbeitet und ihre Kollegen meist Softwareentwickler, Softwarearchitekten oder Data Analysts sind: Sie beobachtet hierzulande generell, dass es immer weniger Frauen gibt, je höher man die Karriereleiter hochklettert. "In Deutschland sind IT und FührungFührung immer noch von Männern dominiert", beklagt die Managerin.

Netzwerke helfen

Dieses Ungleichgewicht bewog sie, 2018 mit zwei Freundinnen (Ada Salas von Merck und Luana Alexe von Deutsche TelekomDeutsche Telekom) ein Netzwerk für Frauen zu gründen (BitterSweet-Club), um Frauen in ihrer Karriere zu unterstützen. Neben anderen Aktivitäten organisiert der Club einmal im Jahr den "Inspiring Women Summit" mit Workshops und Vorträgen. "Wir brauchen Frauen. Die IT braucht Frauen", sagt Timofte, denn der Männer-Pool allein decke den Bedarf an IT-Fachkräften nicht ab. Es gehe doch letztendlich darum, gute Leute und kluge Köpfe aus beiden Geschlechtern zu finden, nicht nur unter dem Aspekt Diversity.

Umso mehr freut sich Timofte über die Unterstützung ihres damaligen Chefs James Stewart. Der CIO erkannte ihre Ambitionen und schlug sie 2016 für den "Young Talent Award" vor. Dieser Preis wird wie der CIO Executive Award von der CIO-Stiftung ausgelobt und umfasst ein berufsbegleitendes MBA-Studium an der WHU in Vallendar. Timofte setzte sich gegen alle Mitbewerber durch und ergatterte das hochdotierte Vollstipendium.

Tipps für ambitionierte Frauen in der IT

Frauen in der Position des CIO sind noch selten. Wer es als Frau in eine Führungsrolle beziehungsweise zur IT-Managerin schaffen will, sollte folgend Karrieretipps beachten, um in der IT-Branche durchstarten zu können. (Quelle: Cynthia Stoddard/Adobe) "Stretch yourself"!

Verlassen Sie Ihre Komfortzone. Seien Sie immer offen und empfänglich, Neues zu lernen und neue Aufgaben zu übernehmen. Bauen Sie ein Vertrauensnetzwerk auf!

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Kollegen und Vorgesetzten kennenzulernen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu schaffen. Dies ist ein Riesenvorteil und eine effektive Möglichkeit, Vorurteile abzubauen. Vermarkten Sie sich selbst!

Erzählen Sie Menschen über Ihren Background, Ihre Erfahrungen und Interessen. Die Leute können Ihre Gedanken nicht lesen. Zeigen Sie, ob Sie an einem Projekt arbeiten möchten oder eine Idee beisteuern können, die das Projekt vorantreibt. Ist dies der Fall, ergreifen Sie die Initiative, um Ihren Ansatz bekannt zu machen. Seien Sie ein Vorbild!

Nehmen Sie sich immer die Zeit, ein Mentor zu sein sowie Erfahrungen und Wissen mit anderen Teammitgliedern zu teilen. Nur so entsteht eine wechselseitige Beziehung, von der auch Sie am Ende profitieren werden. Lernen Sie aus Misserfolgen und reagieren Sie!

Es braucht Führungskompetenz, wenn Sie sich eingestehen müssen, dass die Dinge gerade nicht so gut laufen oder nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Gute Leader lernen aus ihren Fehlern und reagieren schnell mit einer Kurskorrektur.

Nicht nur die Studieninhalte waren für ihren weiteren Karriereweg hilfreich, sondern vor allem die Kontakte, die sie im Rahmen der Weiterbildung knüpfen konnte. Denn wie Marhan war sie zu dem umfangreichen Alumni-Kreis der WHU und deren befreundeter internationaler Universitätsnetzwerke eingeladen, wie von Stanford, Harvard und andere. "Das bereichert das Leben in beruflicher aber auch privater Hinsicht", erklärt Timofte.

Gesundes Selbstbewusstsein

Karrieretechnisch hat Timofte eine ganz klare Vision: C-Level. "Ich bin ehrgeizig. Ich glaube, dass ich sehr gut in einer CIO-Position wäre", sagt sie selbstbewusst. Denn: Sie vereine die beiden Welten IT und Business – eine Qualifikation, die für die Position des IT-Chefs unerlässlich sei. Je höher man kommt, desto größer sei zwar der Wettbewerb, aber davor habe sie keine Angst.

Sei deine eigene Heldin

Was rät die Powerfrau anderen Frauen, die Karriere machen wollen? "Guckt tief in euch hinein und findet heraus, was euch antreibt, wo ihr eine Verbindung spürt", sagt sie. Das gebe einem die Kraft und die Motivation, alles erreichen zu können. Nur andere zu kopieren, reiche nicht aus, denn das seien externe Motivatoren. Sie selbst hat sich Oscar-Rede von Schauspieler Matthew McConaughey zu Herzen genommen, der dem Publikum zurief: "Be your own hero!" Timoftes Appell daher an alle: "Überwindet eure Ängste und probiert es einfach aus!"

CIOs, die vielversprechende Talente in Ihrer IT-Abteilung fördern wollen, können diese für den Young Talent Award und den CIO Executive Award vorschlagen. Diese berufsbegleitenden Stipendien vergibt die CIO-Stiftung auch dieses Jahr wieder. Details zur Bewerbung erhalten Sie bei Dr. Peter Kreutter, WHU, peter.kreutter@whu.edu, und lesen Sie hier: www.cio-stiftung.de. Bewerbungsschluss: 5. Juni 2020.