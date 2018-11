Das Thema IT-Security ist und bleibt in den IT-Abteilungen ein Dauerbrenner. HackerHacker, Trojaner und Viren, aber auch Phishing-Attacken und Identitätsdiebstahl bedrohen nicht nur vernetzte Firmen, sondern auch Heimanwender. Das Ziel: Die Angreifer wollen die Kontrolle über Systeme erlangen, Daten ausspähen oder Anwender täuschen, damit diese Zugangskennungen und andere Firmengeheimnisse in gutem Glauben preisgeben. In diesem Security-Kompendium geben wir praxisnahe Anleitungen und Tipps zur solchen Gefahrenabwehr.

Mit einem effizienten Security-Management bleibt den IT-Administratoren beziehungsweise den IT-Verantwortlichen mehr Zeit für andere Aufgaben. Sie müssen oft viel Arbeitszeit und somit Kosten für das Hegen und Pflegen der Technik stecken: Ständig sind Updates und Patches für Server, Clients und mobile Endgeräte notwendig, zudem müssen Netzwerkkomponenten, Cloud-Zugänge und Zugriffsrechte überwacht werden.

Nur wer informiert ist und die eigenen Security-Kapazitäten ausbaut, kann Sicherheitsmängel rechtzeitig entdecken und Missbrauch vorbeugen. Ein wichtiges Hilfsmittel sind etwa Zertifikate zur aktuellen Datenschutzgrundverordnung (DSGVODSGVO), Rights Management Services oder SecuritySecurity by Design. Zudem, wenn IT-Sicherheit nicht nur aus punktuellen Lösungen besteht, sondern ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird, lässt sich das Risiko auf ein akzeptables Minimum reduzieren. Wir zeigen, wie Sie sich in puncto DatenschutzDatenschutz möglichst gut aufstellen.

Die Security-Software Tools, die wir Ihnen in diesem TecChannel-Compact vorstellen, halten unerwünschte Besucher von Desktop-PCs und Servern fern. Sie erkennen MalwareMalware - gleich, ob diese über direkte Angriffe oder durch Anwenderfehler eingeschleust werden. Selbstverständlich versorgen wir Sie in der Ratgeber- und Praxisrubrik mit zahlreichen Anleitungen und Tipps, zum Beispiel wie Sie die bordeigenen Windows-Funktionen oder spezielle Security-USB-Sticks wirksam gegen Hacker-Angriffe einsetzen können. Zudem erklären wir, wie Sie Daten sicher löschen können oder Phishing-E-Mails entlarven.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Security"

Sicherheit im Unternehmen

Bedrohungen erkennen, bewerten und verhindern

Security by Design

Managed Security Services

Sicherer Datenaustausch mit externen Partnern

Datenschutz &Verschlüsselung

DSGVO: Umsetzung, Konformität, Fallstricke

Soziale Netze im Business

Login-Schutz per USB-Stick

Von der E-Mail zur Cloud: So sichern Sie alles ab

Praxis-Tipps, Tools & Software

Windows 10: System mit Bordmitteln schützen

WordPress-Blogs absichern

So entlarven Sie böse Mails

Die besten Tools rund um Antivirus, Backup und VPN

