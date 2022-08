Nachdem David Preuss drei Jahre lang die IT des Flughafens Köln-Bonn geleitet hatte, wechselte er von der Anwender- auf die Anbieterseite. Seit 1. Juli ist er Chief Operating Officer (COO) beim Softwareanbieter Assaia. Das Schweizer Unternehmen bietet KI-gestützte Software für die Luftfahrt-Branche an.

Die CIO-Aufgaben beim Flughafen Köln-Bonn übernimmt vorerst Silke Hundgeburth. Sie ist derzeit Abteilungsleiterin SAP-Betrieb und bereits seit 1999 in verschiedenen IT-Positionen dort tätig.

Vorfeldabfertigung an Flughäfen revolutionieren

Den ersten Berührungspunkt mit seinem neuen Arbeitgeber hatte Preuss 2020 in Zürich. Der damalige CIO startete ein gemeinsames Projekt mit dem Softwarehaus, um dessen Lösung für die Abfertigung auf dem Vorfeld des Flughafens einzuführen. "Jetzt, zwei Jahre später, habe ich mich entschieden, zu Assaia zu gehen," sagt er. Er wolle seinen Beitrag zu einem Produkt leisten, das in seinen Augen die Art und Weise, wie die Vorfeldabfertigung an Flughäfen abläuft, verwaltet und optimiert wird, revolutioniert.

In seiner neuen Rolle soll Preuss das Wachstum von Assaia vorantreiben und dessen weitgehend dezentral aufgestellte Organisation ausbauen. Zudem ist es seine Aufgabe, das Unternehmen auf mehr Kundenorientierung auszurichten.

Die Assaia International AG hat ihren Hauptsitz in Zürich und betreibt eine Niederlassung in den USA. Das Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter.