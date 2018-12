Als Vanguards weisen CIOs den Weg in der Zusammenführung von Technologie und digitaler Geschäftsstrategien, wobei ihre IT von Stakeholdern im Unternehmen als marktführend wahrgenommen wird. In der Realität, so zeigt der Global CIO Survey Report 2018 "Manifesting Legacy: Looking beyond the Digital Era" von Deloitte, nehmen nur etwa zehn Prozent der befragten CIOs bereits Vanguard-Funktionen wahr. Knapp die Hälfte der befragten CIOs sieht sich nach wie vor als oberster IT-Dienstleister statt als Katalysator für Wachstum und Transformation. Dabei sind Unternehmen mit einer erweiterten CIO-Funktion nachweislich erfolgreicher.

"Woran es liegt, dass viele CIOs aus ihrer Backoffice-Rolle nicht herauskommen, ist zum Teil auch im eigenen Selbstverständnis zu suchen. Effiziente und verlässliche IT-Systeme sind wichtig, doch die Digitalisierung fordert mehr. Um den Erwartungen gerecht zu werden, muss der CIO seine Organisation transformieren. Indem er sich vom Build-and-Run-Prinzip zu einem Ansprechpartner mit dem Selbstverständnis eines Architekten und Designers der Digitalisierung entwickelt, kann er als Technologie-Erklärer, Impulsgeber und Visionär die Stellung seiner Funktion stark anheben.

Darüber hinaus kann sich der CIO maßgeblich für die Vorbereitung eines systematischen, kontinuierlichen Innovationsprozesses verantwortlich zeichnen", so Jochen Fauser, Partner und Leiter der Service Line Technology Strategy & Architecture im Bereich Consulting bei Deloitte.

Selbstverständnis als Dienstleister überwiegt noch immer

Das Selbstverständnis des "zuverlässigen Dienstleisters" hält sich hartnäckig unter den CIOs in den Unternehmen. Seit der letzten Befragung im Jahr 2016 hat sich in dieser Hinsicht wenig geändert: 55 Prozent sehen darin nach wie vor ihre Hauptrolle. Dementsprechend ist auch die Perspektive auf neue Definitionen wie "Business Co-Creator" oder gar "Treiber des Wandels" nahezu unverändert und bewegt sich bei etwa einem Drittel im ersten, zehn Prozent im zweiten Fall.

Dabei betrachten es ganze 96 Prozent als ihre Aufgabe, die technische Kompetenz einzelner Geschäftsbereiche zu erhöhen. 40 Prozent sehen den Fokus auf neue Technologien als maßgeblichsten Faktor für ihre Tätigkeit in den nächsten drei Jahren. Vorrangiges Ziel sind die Prozessautomatisierung und die stärkere Orientierung des eigenen Angebots an den Kundenbedürfnissen. Zudem kann ein gezieltes Programm zur Steigerung der "Tech Fluency" im Unternehmen helfen, das Verständnis für diese neuen Technologien und die Bereitschaft für Innovation und Wandel zu erhöhen.

Erweiterter und veränderter Aufgabenbereich

Was zeichnet einen "Digital Vanguard" aus? Laut Studie unterhalten beispielsweise 72 Prozent eine enge Verbindung zu den Vertriebsteams. Darüber hinaus fördern diese Vorreiter auch die technologische Kompetenz ("Tech Fluency") aller Mitarbeiter im Unternehmen. Ihren Beitrag zur Wertschöpfung leisten sie nicht nur durch eine funktionierende IT, sondern steuern ihn auch aktiv durch Budget und Beschaffung. Den tatsächlichen Output evaluieren sie mittels entsprechender Finance-Instrumente und nehmen so Einfluss auf Investitionen des Unternehmens im Technologiebereich. Dabei werden die Mittel für Business Innovation - so die Einschätzung der befragten CIOs - innerhalb der nächsten drei Jahre von 19 Prozent auf 27 Prozent zunehmen.

Soft Skills rücken in den Vordergrund und verändern die IT-Kultur

Im Technologie- bzw. IT-Bereich galten bislang vor allem fachliche Qualifikationen als entscheidend. Im Zuge des Wandels zum "Digital Vanguard" rücken nun auch Soft Skills und Diversität bei Recruiting-Prozessen in den Fokus. 54 Prozent der CIOs beachten solche Werte inzwischen deutlich stärker bei Neueinstellungen, 58 Prozent haben ein Programm zur Förderung von Diversität und Inklusion. Insgesamt geht es darum, bisherige "Expertise-Silos" durch eine Kultur abzulösen, die der zunehmenden Konvergenz von Technologie, Business und Stakeholdern gerecht wird.

Data Analytics und Cloud werden erfolgskritisch

Neben der Digitaltechnologie im Allgemeinen erwarten die befragten CIOs für die nächsten drei Jahre vor allem eine steigende, erfolgskritische Relevanz von Daten bzw. Datenanalyse (59%), Cloud (46%) und Cybersecurity (45%). Die wenigsten haben jedoch bereits die Grundlagen für die Implementierung von End-to-End-Prozessen geschaffen, mittels derer sie die Tragweite und Bedeutung technologischer Innovationen demonstrieren können.

CIOs in digitalen Vanguard-Organisationen berichten, dass sie deutlich mehr Interaktionen auf Vorstandsebene haben, was die Wahrscheinlichkeit einer technologie- und innovationsorientierten Diskussion deutlich erhöht."Es geht um nichts Geringeres als den Aufbau einer ganz neuen Digitalkultur. Unternehmen bzw. CIOs bemühen sich, eine Balance zwischen technischen Qualifikationen und Soft Skills zu finden. Technologien bleiben Kern und Treiber der Entwicklung, aber Eigenschaften wie Kreativität, kognitive Flexibilität und auch emotionale Intelligenz werden im Rahmen eines vom CIO geprägten Recruitings an Bedeutung gewinnen.

Sie werden dringend notwendig sein angesichts der Tatsache, dass ein fundamentaler Wandel in vielen Bereichen bewältigt werden muss - wobei Anspruch und Wirklichkeit teilweise noch recht weit auseinanderliegen", resümiert Jochen Fauser.

Die komplette Deloitte-Studie erhalten Sie unter diesem Link zum Download.