Fragt man amerikanische CIOs, wo sie sich beruflich in fünf Jahren sehen, antworten die meisten von ihnen: "als CEO". Fragt man deutsche CIOs, wo sie sich in fünf Jahren sehen, antworten die meisten: "als CIO in einem größeren Unternehmen" (siehe "State of the CIO 2017 auf www.cio.com) Letzteres ist jedoch schwierig, wenn man schon CIO in einem der größten Unternehmen Deutschlands war. Bleibt also nur die Flucht nach vorne, ins Ausland. Michael Gorriz hat Singapur gewählt, wo die meiste operative IT der Standard Chartered sitzt. Und er hat die Branche gewechselt. Nur warum ausgerechnet Banking?

Banken sind nicht überflüssig

Kim Hammonds, bislang die berühmteste CIO aus diesem Gewerbe in Deutschland, hat im März behauptet, dass in ihrer Branche etwas nicht stimmt - insbesondere in ihrer alten Firma. Sie bezeichnete bei ihrem Abgang die Deutsche Bank als die "most dysfunctional company", in der sie je gearbeitet habe. Das ehrt die Firma nicht gerade. Die ganze Branche steht unter Beschuss. In der Szene geht der Spruch um: Banking is necessary. Banks are not! "Sehe ich nicht so", sagt Michael Gorriz.

Überall, wo Banking noch nicht etabliert ist, reüssiert die Bank gerade: In Bangladesch ist die Standard Chartered die größte internationale Retail-Bank des Landes. "Wir haben in den acht bevölkerungsreichsten Ländern der Welt eine Banklizenz für Retail", sagt Gorriz. Insbesondere in Afrika weist die Bank gute Wachstumszahlen vor - trotz der großen Konkurrenz durch die Telcos, die dort in einigen Ländern - vor allem Kenia - die Finanzinstitute als Herren des Trans­action Banking schon abgelöst haben.

Einfache Dinge digitalisieren

Gorriz findet Transaction Banking immer noch spannend. "Muss man nur gut machen", sagt der Group CIO, der die Gesamtabteilung "IT+Operations" leitet. 33.000 Menschen arbeiten in seinem Ressort. Das klingt riesig. Viele von den Mitarbeitern im Bereich Operations machen jedoch einfache Tätigkeiten. Überweisungen abtippen etwa oder Dokumente einscannen. Genau diese Jobs wäre Gorriz gerne los. Seine Vision: "Alles, was der Kunde sieht, soll digital sein."

Dafür müssen die 18.000 Mitarbeiter in der IT aber erst noch einmal richtig ran. 12.000 von ihnen sind Festangestellte der Standard Chartered Bank. Der Rest kommt über die Dienstleister. 2500 der ITler sitzen bei Gorriz in Singapur, der Rest verteilt sich über die Welt: Chennai, Bangalore, Kuala Lumpur oder Tianjin. Insbesondere die Kollegen in der Softwareentwicklung und Wartung (rund 10.000 Mitarbeiter) sind gefragt: "Wir bauen praktisch alles selbst", sagt Gorriz.