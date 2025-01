Die gesellschaftliche Haltung zum Thema Eigentum hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert - sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Besonders deutlich wird dieser Wandel im B2B-Umfeld, in dem die Grenzen zwischen Besitz und Nutzung zunehmend verschwimmen. Die zentrale Frage lautet heute: Muss etwas im Besitz sein, um es effektiv nutzen zu können?

Leasing als Geschäftsfeld hat schon in den Neunzigerjahren den Grundstein für den Trend "As-a-Service" gelegt, welcher sich nun durch die fortschreitende Digitalisierung in verschiedensten Modellen im Markt wiederfindet.

Wo früher vor allem wirtschaftliche Gründe das Leasing von kapitalintensiven Gütern wie Fahrzeugen bestimmten - weil u.a. Güter umgehend verfügbar waren, Geschäftskapital nicht mehr gebunden werden musste und Leasingraten als Betriebsausgaben abgeschrieben werden konnten - bietet das "As-a-Service"-Modell heute noch viele weitere Vorteile. Diese kommen insbesondere bei der Anschaffung von Hardware wie Arbeitsplatz-Equipment und mobilen Geräten zum Tragen.

Hohe Dynamik im Anforderungskatalog

Ein zentraler Faktor für die steigende Akzeptanz von DaaS in Unternehmen ist der Aufwand, der mit der Verwaltung eigener IT-Assets verbunden ist. Diese Aufgaben binden wertvolle IT-Ressourcen, die für strategischere Tätigkeiten benötigt werden. Wartung, Upgrades und die Zuweisung von Endgeräten lenken vom Kerngeschäft ab.

Das rasante technische Innovationstempo, insbesondere seit der Einführung von Smartphones, hat hybride Arbeitsumgebungen zum Standard gemacht. Gleichzeitig steht für viele Unternehmen die Kostenoptimierung im Fokus - daher suchen sie nach flexibleren, skalierbaren IT-Lösungen. Mit DaaS können Gerätebedarfe gedeckt werden, während alle damit verbundenen Aufgaben strukturiert an den Dienstleister ausgelagert werden.

Auch der Aspekt der nachhaltigen Ressourcennutzung wird immer wichtiger. Die IT-Ausgabenplanung wird erleichtert, und Themen wie ein zweiter Lebenszyklus von Geräten sowie umweltfreundliche Entsorgung gewinnen an Bedeutung.

DaaS als Mietmodell – Tempomacher im IT-Markt

In den letzten Jahren haben sich verschiedene Beschaffungsmodelle für die Ausstattung von Workplaces etabliert, die weit mehr abdecken als das traditionelle Leasing. Große PC-Hersteller wie HP, Dell oder Lenovo haben als erste Device-as-a-Service-Angebote für ihre Marken eingeführt. Seitdem wurde das Mietmodell immer populärer, denn es bietet im Vergleich zum traditionellen Leasing ein Plus an Flexibilität und einen erweiterten Serviceumfang.

Zudem umfasst Device-as-a-Service zahlreiche Lifecycle-Services, wie den frühzeitigen Zugang zu Premium-Geräten, nutzungsabhängige Gebühren und einen standortunabhängigen 24/7-Geräteaustausch-Service.

DaaS bringt eine neue Dynamik in den IT-Markt und ermöglicht es Unternehmen, ihre IT-Ausstattung noch flexibler und einfacher zu planen. Der gesamte Service wird schnell, sicher und herstellerunabhängig gemäß den spezifischen Bedürfnissen der Unternehmen erbracht - alles aus einer Hand.

Alle IT-Bedarfe gedeckt – aus einer Hand

Die aktuellen Zahlen sprechen für sich: Der europäische DaaS-Markt verzeichnet eine beeindruckende Wachstumsrate. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2027 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 35,5 Prozent erreicht wird. Haupttreiber sind die Reduktion von IT-Kosten und eine gesteigerte Flexibilität der Unternehmen.

Diese Entwicklungen bestätigen sich durch die kontinuierliche Relevanz von DaaS über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg. Devicenow als einer der führenden Anbieter für DaaS als Mietmodell bietet seinen Kunden ein breites Leistungsportfolio, das es ermöglicht, alle Aspekte des Gerätemanagements über nur einen Ansprechpartner abzuwickeln. Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit stehen dabei an erster Stelle.

Das Modell ist so flexibel, dass Unternehmen ihre Geräteflotten nach Bedarf zusammenstellen und Änderungen jederzeit berücksichtigen können. Besonders hervorzuheben ist die hohe Verlässlichkeit des Services in über 190 Ländern, was devicenow zu einem exzellenten Partner für die flexible und kontinuierliche Modernisierung von IT-Ausstattungen macht.

Nachhaltigkeit immer im Fokus

Auch wenn finanzielle Planbarkeit und operationale Effizienz in der IT-Planung oftmals die Basis der Entscheidung für DaaS als Mietmodell bilden, ist der Aspekt der Nachhaltigkeit mittlerweile immer ein Begleiter bei allen unternehmerischen Überlegungen.

DaaS-Anbieter legen großen Wert auf umweltfreundliche Praktiken und den verantwortungsvollen Umgang mit Geräten. Das DaaS-Modell ist zirkulär angelegt, sodass die gemieteten Geräte durch Upgrades, Reparaturen und Refurbishing möglichst lange in Betrieb bleiben. So nehmen auch die Kunden von Devicenow aktiv an der Kreislaufwirtschaft teil.

Darüber hinaus wird auf die Einhaltung von EU-Vorschriften, wie der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment), besonderer Wert gelegt. Belege finden sich im renommierten EcoVadis Ranking.

Mehr zum Thema Device-as-a-Service als Mietmodell von devicenow und seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit erfahren Sie hier.