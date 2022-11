Wir klären auf, strukturieren und zeigen Wege auf, um die eigene Firma nachhaltig zu transformieren - am Dienstag, 22. November bei der CxO-Panel-Diskussion "talk to transform: Wir müssen über Nachhaltigkeit reden" sowie im kostenfreien E-Magazin.

Unternehmenslenker haben begriffen, dass inzwischen kein Weg um die ökologische Transformation führt. Diese Notwendigkeit zeigt sich auch in einer aktuellen weltweiten Fujitsu-Nachhaltigkeitsstudie: Demnach messen 60 % aller befragten Unternehmen dem Thema Sustainability eine (sehr) hohe Bedeutung bei. Nicht nur die Politik zieht die Schrauben immer weiter an; für immer mehr Partnerunternehmen, Investoren und Mitarbeitende werden Ethik und Nachhaltigkeit zum Ausschlusskriterium für die Zusammenarbeit. Den hohen ökologischen Ansprüchen genügen Unternehmen nicht durch reine Energieeffizienz oder Leuchtturmprojekte, sondern sie müssen ihre gesamte Organisation nach ökologischen Gesichtspunkten neu denken.

Es gilt, Silos aufzubrechen, um das gesamte Nachhaltigkeitspotenzial in der Organisation auszuschöpfen. Die klassische lineare Produktionskette muss einer Kreislaufwirtschaft weichen. Grundvoraussetzung für die grüne Transformation ist eine durchgängige Transparenz in der gesamten Lieferkette. Diese Transparenz lässt sich datenbasiert schaffen - und hier kommt die IT ins Spiel. Unternehmen brauchen pragmatische Lösungen, um Daten als Basis für ihre Entscheidungsfindung zu erfassen und auszuwerten. Für viele CxOs ist das langfristige Ziel zwar klar, der Weg dorthin aber noch nicht. Viele Fragen gilt es zu beantworten:

Welche Wertbeiträge liefert die IT für kontinuierliche Nachhaltigkeit? Funktioniert Nachhaltigkeit überhaupt ohne IT?

Welche Fähigkeiten müssen neue Lieferketten aufweisen, um nachhaltig und resilient zu sein? Wer profitiert vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und welche Technologien unterstützen eine transparente Rückverfolgbarkeit?

Welche IT-Services werden die Nachhaltigkeitsbilanzen der Unternehmen positiv beeinflussen?

Wie gelingt es, bei allen Mitarbeitenden ein neues Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften zu prägen? Welche Kommunikation ist notwendig?

E-Magazin: "IT trifft Nachhaltigkeit"

In der aktuellen Ausgabe unserer E-Magazin-Reihe "born to transform" betrachten wir das Thema Nachhaltigkeit von verschiedenen Blickwinkeln aus. In der Titelstory strukturieren wir die unterschiedlichen Aspekte von Nachhaltigkeit, beleuchten den aktuellen Status in deutschen Unternehmen und die Herangehensweise für mehr Sustainability. Wir zeigen auf, welche Daten nötig sind, welche IT-Technologie bei der Datenerfassung nützlich ist und wie man von anderen Unternehmen lernen kann. Darüber hinaus finden Sie im Magazin spannende Use Cases zum Energiemonitoring, Wasser- oder Müllmanagement, zur Smart Factory oder dem Gebäudemanagement. Und Sie lernen zum Beispiel von unserem Kunden VELTINS-EisArena, wie aus der Besucherstrom-Steuerung zufällig ein nachhaltiges Projekt zur Eisdicke wurde.

talk to transform: "Wir müssen über Nachhaltigkeit reden!"

Am Dienstag, den 22. November 2022, veranstaltet Fujitsu im Deutsche Bank Park - dem Stadion der Frankfurter Eintracht - eine Panel-Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit, an der Sie online teilnehmen können. Das CxO-Event beginnt um 16:15 Uhr und wird das Thema Nachhaltigkeit offen und kontrovers diskutieren. Stellen Sie Ihre Fragen den Expert*innen, darunter:

Lena Schrum , Co-Founder & Co-CEO bei aware_ THE PLATFORM und Aufsichtsrätin bei HSV Fußball AG. Sie will mit aware_ Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft führen.

Dr. Oliver Bäcker , Leiter Digitalzentrum "Arena of IoT" bei EintrachtTech, der Digitaltochter von Eintracht Frankfurt. Im ambitionierten IoT-Hub entstehen zahlreiche nachhaltige Innovationen, zum Beispiel die ressourceneffiziente Bewässerung des Rasens.

Steffen Müter, Vorsitzender der Geschäftsführung von Fujitsu in Deutschland, ist der Meinung, dass Nachhaltigkeit oberste Priorität haben muss und lieber in kleinen Schritten, aber dafür sofort angegangen werden sollte.

Professor Dr.-Ing. Stefan Niessen, er leitet bei Siemens Technology das Technologiefeld Energiesysteme und ist Professor an der TU Darmstadt.

Martin Puscher, Geschäftsführer der PFG GmbH sowie Autor und Moderator für Business- und Technologie-Themen. Er wird als Moderator für interessante Einblicke und kontroverse Diskussionen sorgen.

