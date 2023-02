Der weltweite IT-Markt als Ganzes schwächelt. Gartner erwartet für dieses Jahr nur ein Plus von mageren 2,4 Prozent - das ist deutlich unter der Inflationsrate. Doch im Bereich der Public-Cloud-Dienste ist wenig davon zu spüren. "2023 wird das Jahr der Cloud Values", sagt Karthik Narain, Lead bei Accenture Cloud First. Andere Analysten stimmen ihm zu: "Die Cloud-Migration ist nicht zu stoppen. Vor allem IaaS wird weiter kräftig zulegen, da die Unternehmen ihre IT-Modernisierung beschleunigen", sagt Gartner-Analyst Sid Nag.

Aktuelle Zahlen belegen das. So berichtet das globale Marktforschungs- und Beratungsunternehmen "Information Services Group" (ISG), dass der globale Vertragswert aller XaaS-Angebote 2022 um 43 Prozent auf 15,6 Milliarden US-Dollar angestiegen ist. Dabei konnte der IaaS-Markt sogar um stolze 50 Prozent auf 11,7 Milliarden US-Dollar zulegen. Auch in Deutschland beobachten deren Experten, dass das Interesse an Infrastruktur-Dienstleistungen auf einer IaaS/PaaS Cloud-Plattform weiter zunimmt.

Die Cloud-Vorteile gestern, heute und morgen

IDCs Research Director Lubomir Dimitrov kennt auch die Gründe für den anhaltenden Boom: "Es sind vor allem Geschäftskontinuität, Security und Disaster Recovery die den Wechsel in die Cloud vorantreiben", sagt er über seine Marktbeobachtungen. Außerdem nutzen viele Unternehmen Cloud Services, um ihre Geschäftsprozesse zu rationalisieren und den Wert zu steigern, den sie ihren Kunden bieten. Abgerundet wird das alles durch die bekannten "Standard-Vorteile" von Cloud Computing: Kosten senken, Infrastrukturen vereinfachen und vor allem Fachpersonal einsparen.

Am Horizont zeichnen sich aber schon völlig neue Anwendungsgebiete ab, die dem Cloud Computing auch weiterhin beste Wachstums-Chancen bescheren. "Immer mehr Unternehmen nutzen die Cloud, um eine solide Grundlage für Realtime-Analytics zu schaffen, die die Entscheidungsfindung und die Agilität des Unternehmens deutlich verbessern", sagt Andrea Minonne, Senior Research Analyst bei IDC.

"Die Public Cloud hat es vielen Unternehmen ermöglicht, sich auf die Kernkompetenz zu konzentrieren und gleichzeitig die Komplexität der eigenen IT-Infrastruktur an die Cloud-Anbieter auszulagern. Infolgedessen sehen wir eine Flut von Innovationen, die davon profitieren, dass sich die Unternehmen auf die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren können, ohne dabei durch die hausinternen IT-Möglichkeiten eingeschränkt zu sein", schreibt sie in ihrem Report.

Hyperscaler: Fünf von 18 als "Leader" eingestuft

Eines der führenden Produkte von ISG sind die "ISG Provider Lens Quadranten-Reports". Sie bieten Bewertungen von Dienstleistern und kombinieren dazu datengestützte Forschung und Marktanalysen mit praktischen Erfahrungen und Beobachtungen. Das Ergebnis wird dann in einem Quadranten visualisiert. Einen solchen Report hat ISG jüngst über die Cloud Hyperscaler herausgebracht.

Darin werden 18 Anbieter analysiert und bewertet. Fünf davon konnten sich als "Leader" im entsprechenden Quadranten qualifizieren. Dazu gehören neben den vier großen US-Anbietern AWS, Microsoft und Google auch die beiden deutschen Unternehmen T-Systems und IONOS. Laut ISG zeichnen sich die Leader durch ein besonders attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie durch eine starke Markt- und Wettbewerbsposition aus. Außerdem gelten sie als strategische Taktgeber und Meinungsführer.

IONOS: Auf Augenhöhe mit den US-Hyperscalern

Ebenfalls als Leader ausgezeichnet ist der deutsche Anbieter IONOS. Das Unternehmen wächst seit geraumer Zeit organisch mit neuen Serviceangeboten und durch den Zukauf von Unternehmen, die zum Portfolio passen. Der Erfolg von IONOS basiert unter anderem darauf, dass viele deutsche Unternehmen Wert darauf legen, dass Ihre Daten in Deutschland verbleiben, denn die Infrastruktur von IONOS besteht aus drei hochsicheren deutschen Rechenzentren.

Digitale Souveränität wird bei IONOS großgeschrieben, was sich unter anderem auch daran zeigt, dass das Unternehmen Gründungsmitglied der europäischen Cloud-Initiative Gaia-X war. Doch unabhängig davon bietet IONOS auch seinen international operierenden Kunden eine optimale Infrastruktur an. Es betreibt zusätzlich zu den deutschen Zentren auch weitere in Frankreich, Spanien, UK und den USA.

Eine Besonderheit des IONOS-Angebotes ist deren "Dedicated Infrastructure as a Service". Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit, eine Infrastruktur seiner Wahl beispielsweise mit Graphics Processing Units (GPU) für rechenintensive Workloads oder mit individueller Netzwerkumgebung zu konfigurieren, die dann ausschließlich von ihm genutzt wird. IONOS übernimmt dabei aber den gesamten Service.

"Die attraktiven Cloud Services von IONOS haben im Vergleich zu den großen Hyperscalern die gleiche Qualität", schreiben die beiden ISG-Autoren des ISG Provider Lens Reports Ulrich Meister und Wolfgang Heinhaus.

Der Cloud-Markt in Deutschland 2022:

