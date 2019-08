Markus Strehle übernimmt zum 1. Oktober die Verantwortung des neuen Vorstandsressorts "IT und Organisation" der Deutschen Leasing und erweitert den bisher vierköpfigen Vorstand. Strehle soll laut Unternehmensangaben die IT modernisieren und die Entwicklung von digitalen Kundenlösungen vorantreiben.

IT- und Strategie-Erfahrung im Finanzbereich

"Mit Markus Strehle verstärkt sich der Deutsche LeasingDeutsche Leasing Vorstand um IT-Strategiekompetenz und Erfahrungen in der Steuerung komplexer Projekte", so Alexander Wüerst, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Leasing. An Strehle berichten wird Christoph Khodja, seit Januar Bereichsleiter für Organisation/IT bei der Deutschen Leasing.

Mit seinem Wechsel wird Strehle, seit Mitte 2010 Vorsitzender der DAL Deutsche Anlagen-Leasing, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Leasing, aus der dortigen Geschäftsführung ausscheiden. Er verantwortete die Zielmärkte Infrastruktur und Versorgung, Transport und Logistik, Informationstechnologie (IT) und Gesundheitswesen sowie die Stabs- und Querschnittsfunktionen.

Zuvor war er als Partner eines Beratungsunternehmens für Geschäfts- und IT-Strategien tätig. Seine berufliche Karriere startete er 1994 bei der DZ Bank in Frankfurt, ab 1997 fokussierte er sich auf IT-Beratungen für den Finanzdienstleistungssektor.

Digital Innovation Unit seit 2017

Im Zuge des Wechsels wird Andreas Geue (51), Mitglied der Geschäftsführung der DAL, den Vorsitz bei der DAL übernehmen.

Bereits im Jahr 2017 hatte die Deutsche Leasing die Digital Innovation Unit gegründet, mit dem Ziel, innovative Geschäfts- und Kundenmodelle für die Asset-Finance-BrancheAsset-Finance-Branche zu entwickeln. Dafür will das Unternehmen in den nächsten Jahren in IT-Systeme und die Prozessautomatisierung investieren.