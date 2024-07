Obwohl hierzulande laut Statista bereits etwa 1,1 Millionen Menschen in der IT arbeiten, konkurrieren viele IT-Anbieter weiterhin mit Unternehmen aus anderen Branchen, wenn es darum geht, freie IT-Stellen zu besetzen. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und Trendthemen wie KI und Security ist der Bedarf groß: Ende 2023 schlug der Branchenverband Bitkom Alarm, weil IT-Stellen im Schnitt fast acht Monate vakant bleiben, und ein Viertel der Unternehmen faktisch keine Bewerbungen bekommt.

Und auch wenn die Nachfrage nach IT-Profis mittlerweile aufgrund der wirtschaftlichen Flaute deutlich nachgelassen hat - so meldet es zumindest die Jobbörse Indeed - ist es immer noch ein Kandidatenmarkt. Insbesondere hochqualifizierte ITler können sich häufig noch den besten Arbeitgeber aussuchen, statt umgekehrt.

Klein, aber fein - auch bei der IT-Jobsuche

Wie Studien ergaben, schielen dabei sowohl berufserfahrene IT-Beschäftigte als auch Informatik-Absolventen insbesondere auf Tech-Riesen wie Apple, Google, Amazon oder Microsoft. Die Ergebnisse einer aktuellen Kununu-Untersuchung regen jedoch dazu an, auch mal kleinere IT-Firmen als Arbeitgeber in Betracht zu ziehen. Das Bewertungsportal hat einen tiefen Blick in seine Datenbank geworfen und anhand der Beurteilungen durch Mitarbeiter eine Liste der Top 15 besten Arbeitgeber in der IT-Branche zusammengestellt - mit überraschendem Ergebnis.

Laut dem RankingRanking konnte sich nämlich mit Cisco Systems Deutschland nur ein IT-Riese einen Platz unter den Top-Arbeitgebern sichern - und das trotz einem Wert von 4,70 (von 5 möglichen) Sternen auch noch relativ knapp mit Platz 13. Davor (und dahinter) finden sich in den Top 15 ausschließlich kleine bis mittelgroße IT-Firmen.

Betrachtet man die Bewertungen, hatte es Cisco angesichts der Spitzenbewertungen für die Konkurrenz allerdings auch nicht leicht. Platz 1 sicherte sich die Rosenheimer Softwarefirma Agenda Informationssysteme GmbH mit einem Kununu-Score von 4,92 Sternen, gefolgt von eXXcellent solutions aus Ulm mit gleicher Punktzahl.

Das Kununu-Ranking im Detail

Strenge Bewertungsgrundlagen

Um im Ranking der besten Arbeitgeber in Deutschland berücksichtigt zu werden, mussten laut Kununu bis 31.10.2023 folgende Kriterien erfüllt sein:

ein deutsches Kununu-Firmenprofil;

ein Kununu-Score von mindestens 3,5 Sternen (von 5);

ein Mitarbeiter-Score von mindestens 3,5 Sternen, auch im Schnitt in den letzten 12 Monaten;

eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 70 Prozent;

mindestens 80 Mitarbeiter-Bewertungen, davon 8 in den letzten 12 Monaten.

Im Anschluss ermittelte die Xing-Tochter dann mit Hilfe ausgewählter Kriterien wie der Weiterempfehlungsrate der Mitarbeiter, dem Mitarbeiter-Bewertungs-Score und der Anzahl der Bewertungen in bestimmter Gewichtung die Gesamtwertung.