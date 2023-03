Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz ist der heilige Gral des Informationszeitalters und aktuell ein brandheißes Thema. Ausgelöst wird der Hype vom revolutionären Chatbot ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer), der unseren Begriff nichtmenschlicher-Intelligenz zurzeit gewaltig auf den Kopf stellt.

Selbst im Prototyp-Stadium erstellt die KI mit ein paar Stichworten scheinbar authentische Aufsätze, die auch kritischen Prüfungen standhalten, produziert Code in diversen Programmiersprachen und gibt brillante Antworten im dialogbasierten Austausch. Für Ryan Reynold schreibt ChatGPT schon Werbespots und selbst das allmächtige Google könnte durch die intelligente Software in Bedrängnis geraten, wie man beim Spiegel vermutet.

Doch auch jenseits von ChatGPT gibt es heute viele nützliche und funktionale KI-ToolsKI-Tools, die uns mit intelligenten Algorithmen viel Arbeit abnehmen oder uns die Freizeit verschönern. Einige solcher Anwendungen setzen allerdings auch auf Varianten von GPT 3 oder GPT 3.5. Wir stellen 7 richtig starke KI-Tools vor, die uns im Alltag unter die Arme greifen - neben ChatGPT.

Brain.fm: KI-generierte Musik

Bei Brain.fm lassen wir uns individuell zugeschnittene Musik-Playlisten von einer KI erstellen. Inhalte und Auswahl setzen dabei auf moderne Erkenntnisse der Neurowissenschaft und sollen Hörern beim Arbeiten, in der Freizeit oder beim Einschlafen ein förderliches akustisches Ambiente bieten. Mehr Fokus, eine verbesserte Konzentration oder erleichtertes Abschalten beim Meditieren werden versprochen.

Erreicht wird solche Audio-Assistenz mit Musik und Sounds, die auf das menschliche Gehirnwellenmuster abgestimmt sind. Der intelligente Part des Angebots zielt auch auf Personalisierung der Inhalte ab. So erhält man auf der Webseite im Laufe der Nutzung immer besser an die eigene Stimmung angepasste Inhalte. Die "Brainwave"-Musik von Brain.fm ist auch als App zu haben, sowohl für Android als auch für iOS.

genei: Intelligente Zusammenfassungen

genei ist angelegt an die das englische Wort für "Dschinns", also die magischen Wesen aus fernöstlichen Fabeln. Das KI-Tool kann sich dann auch mit Geschichten und Erzählungen, aber auch mit wissenschaftlichen Texten oder Reportagen befassen - und diese auf einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Zeichenzahl zusammenfassen.

Sie haben keine Zeit, einen 4-seitigen-Zeitungsartikel zu lesen? genei komprimiert die Inhalte in ein paar übersichtliche Stichpunkten. Ein Kollege schreibt seitenlange E-Mails? genei erspart Ihnen das Durchforsten redundanter Paragrafen und bringt alle Kernaussagen auf den Punkt. Wer professionell mit Texten arbeitet, kann sich mit dem Tool unheimlich viel Zeit sparen, auch die Freizeitlektüre dampft die KI im Handumdrehen ein, ohne dass dabei wichtig Inhalte auf der Strecke bleiben.

Aktuell hat das Angebot aber auch noch einen Haken: genei kann bisher nur mit englischen Texten arbeiten, Deutsch ist noch nicht an Bord. Der raffinierte Service ist 14 Tage lang gratis, nach dieser Testphase fallen, je nach Tarif, rund 8 Euro pro Monat an. Dafür kann das Tool dann auch Grafiken interpretieren und Dateien bis zu einer Größe von 5 GB analysieren. Studenten erhalten 40 Prozent Rabatt.

Beautiful.ai: Präsentationen von der künstlichen Intelligenz

Bei beuatiful.ai können wir individuelle, moderne und ziemlich ansprechende Präsentationen erstellen, ohne uns selbst stundenlang mit Design, Aufbau oder Grafik herumschlagen zu müssen. Man kann sich hier also auf die eigene Message oder die Inhalte einer Business-Präsentation konzentrieren und die optische Verkleidung der Software überlassen. Das spart nicht nur mächtig viel Zeit, die Ergebnisse können sich optisch wirklich sehen lassen.

Mit dem Service sitzt man nicht mehr bis spät in der Nacht an einzelnen Folien und passt Schriftgrößen oder Zeilenabstände an, die KI erledigt das alles in Echtzeit und abhängig von gewählten Grafiken und dem eingespeisten Text. Es stehen riesige Bibliotheken mit Schablonen und Designelementen zur Verfügung, eigene Dateien von Photoshop oder Sketch darf man ebenfalls hochladen. Sogar ein Add-In für Powerpoint steht zur Verfügung. beautful.ai dürfen wir zwei Wochen gratis testen, danach stehen verschiedene Abo-Modelle für Einzelpersonen oder Unternehmen zur Verfügung. Wer den Service nur für ein einzelnes Projekt benötigt, kann auch ad hoc buchen.