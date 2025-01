Viele Unternehmen haben durch die digitale Transformation bereits signifikante Veränderungen erfahren. Doch eines wird immer deutlicher: Die wahren Möglichkeiten der digitalen Technologien, insbesondere der Künstlichen Intelligenz (KI), beginnen wir gerade erst zu erahnen. Seit Ende 2022 zeigt sich, dass der aktuelle Stand nur der Anfang einer weitreichenden Entwicklung ist. Doch selbst die vielversprechendsten Technologien entfalten ihr Potenzial nicht von heute auf morgen - und schon gar nicht in wirtschaftlich angespannten Zeiten, in denen Unternehmen Kosten priorisieren und Investitionen wieder gezielter steuern müssen.

Die Phase der KI-Inspiration weicht spätestens 2025 einer Phase der KI-Realisierung: Es geht nicht mehr darum, was technologisch möglich ist, sondern wie diese Möglichkeiten konkret in Ergebnis und Wert umgesetzt werden. Parallel dazu steigen die Investitionen in Cybersicherheit, getrieben durch regulatorische Anforderungen, aber vor allem durch die schlichte Notwendigkeit, die eigenen Assets vor immer raffinierteren Angriffen zu schützen. Auch Angreifer setzen inzwischen auf KI, um Schwachstellen zu identifizieren und auszunutzen - ein Wettlauf, den Unternehmen nur mit einer starken Strategie gewinnen können.

Die Herausforderungen für CIOs und CDOs wachsen ebenso schnell wie die digitale Landschaft selbst. Neue digitale Werkzeuge und Technologien sprießen scheinbar täglich wie Pilze aus dem Boden, und die Vielfalt an Möglichkeiten wird zunehmend unübersichtlich. Im Jahr 2025 werden Führungskräfte im digitalen Bereich vor allem daran arbeiten müssen, diese Vielfalt zu meistern.

Doch es fehlt den CIOs und CDOs häufig selbst noch an den Grundlagen: Zwischen Geschäft und IT klaffen in vielen Organisationen weiterhin große Gräben - selbst bei agilen Ansätzen bleiben oft große Unterschiede zwischen "gesagt", "verstanden" und "umgesetzt". Notwendige Planungs- und Steuerungsinstrumente, wie sie in der Produktion längst Standard sind, fehlen in der Softwareentwicklung oft noch. Excel-Lösungen sind manuelle "Krücken" - aber oft weit weg von datengetriebenem Tun. Hier gleicht die Arbeit an digitalen Lösungen mehr der Forschung und Entwicklung als einer etablierten Produktionslinie.

Dieser Beitrag stellt die 7 entscheidenden Trends vor, die CIOs und CDOs im Jahr 2025 maßgeblich beschäftigen werden. Anders als bei den Prognosen großer Marktforscher wie Gartner liegt der Fokus dabei auf den Themen, die wir täglich in IT- und Digitalabteilungen erleben. Manche Punkte mögen in einzelnen Unternehmen bereits adressiert sein, doch in ihrer Gesamtheit zeichnen sie ein ganzheitliches Bild der zentralen Herausforderungen und Leitplanken für eine erfolgreiche digitale Transformation. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, was das Jahr 2025 mit sich bringt.