Problematische Mitarbeiter gibt es in jeder Branche, aber das Management von IT-Problembären bringt eine Reihe von besonderen Herausforderungen mit sich. Mangelndes Engagement in IT-Arbeitsumgebungen zeigt sich bei Mitarbeitern, die Termine nicht einhalten, Kollegen vertrösten oder auf andere Weise Reibungen in ihren Teams verursachen. Ein Gallup-Bericht hat gezeigt, dass unzufriedene MitarbeiterMitarbeiter zu einer Reihe von negativen Folgen für das Unternehmen führen. Dazu zählen erhöhte Fehlzeiten und eine höhere Fluktuation sowie der Rückgang der Produktqualität und des Umsatzes, der Kundentreue und -bindung, der Rentabilität sowie des allgemeinen Wohlbefindens.

Typ1: Der Deadline-Dehner

Piyush Tripathi, leitender Entwickler und technischer Leiter bei Square, verweist auf eines der häufigsten Probleme: verpasste Fristen - und wie man Projekte wieder auf Kurs bringen kann. "Ich formuliere klare Erwartungen, führe regelmäßig Besprechungen durch und ermutige die Mitarbeiter, auf Projektrisiken hinzuweisen", sagt er. "Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es uns, Probleme frühzeitig zu erkennen und anzugehen."

In manchen Fällen kann ein Mitarbeiter mit soliden technischen Kenntnissen Schwierigkeiten haben, unerwartete Probleme zu lösen. Das Thema wird noch verschärft, wenn die Beteiligten nicht gut kommunizieren können. Tripathi betont, wie wichtig eine ehrliche Kommunikation ist. Denn Probleme würden sich in der Regel nicht von selbst lösen, wenn der Vorgesetzte nicht eingreift. "Mein bester Tipp im Umgang mit einem problematischen IT-Mitarbeiter ist, die Situation mit Empathie anzugehen und sich auf konstruktive Lösungen zu konzentrieren", sagt der Entwicklungsleiter. "Geben Sie konkretes Feedback, bieten Sie Unterstützung an und überwachen Sie die Fortschritte, während Sie gegebenenfalls alternative Maßnahmen prüfen."

Typ 2: Der IT-Profi mit Anspruch

Unabhängig davon, ob sich dieses Problem in Form mangelnder Energie, als Widerstand gegen Veränderungen oder in Aggressivität äußert, ist es laut Tripathi am besten, den Fall offen anzusprechen und auch die Hilfe von Kollegen in Anspruch zu nehmen. "Um Reibereien zu vermeiden, fördere ich das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit." Dazu ermutige er Teamdiskussionen, in denen jeder Einzelne seine Bedenken äußern kann, und schaffe so eine positive Arbeitskultur. "Indem wir teambildende Aktivitäten organisieren und funktionsübergreifende Projekte starten, erzeugen wir ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und verringern Konflikte."

Wenn die Einbindung ins Team nicht zum Erfolg führt, ist es laut Tripathi womöglich Zeit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Etwa von der Personalabteilung: "In hartnäckigen Konflikten ziehe ich HR hinzu, um eine neutrale Beratung zu gewährleisten und die Konfliktlösung zu erleichtern", sagt er. "So wird sichergestellt, dass die Probleme professionell angegangen werden und die betroffenen Mitarbeiter Unterstützung erhalten."

Tanja Guerra, Personalchefin von Alpha Omega, empfiehlt, positiv zu bleiben und angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz vorzuleben. "Wir ermutigen Manager, zunächst die Verhaltensweisen zu definieren, die sie von ihren Mitarbeitern erwarten", sagt Guerra. "Dann müssen die Manager sicherstellen, dass sie diese auch selbst verkörpern und mit gutem Beispiel vorangehen."

Typ 3: Der toxische Teamkollege

Produkt- und Führungscoach Maura Charles berät Unternehmen bei der digitalen Transformation. Hier trifft sie häufig auf Manager, die nicht bereit sind, sich mit toxischen Mitarbeitern auseinanderzusetzen - und wenn sie nicht eingreifen, breitet sich das Problem aus. "Ich sehe regelmäßig, dass schlechtes Verhalten unter den Teppich gekehrt wird", sagt Charles. "In der Technologiebranche geschieht dies häufig, weil Unternehmen ihre Mitarbeiter ausschließlich auf der Grundlage ihrer technischen Fähigkeiten und Erfahrungen einstellen und die Bedeutung von Kommunikation, emotionaler Intelligenz und Growth Mindset nicht berücksichtigen." Dabei seien es gerade diese so genannten Soft SkillsSkills, die Technologieinitiativen und -produkte erfolgreich machen würden.

Ihr Rat? Eröffnen Sie eine externe Perspektive durch einen anderen Manager oder eine vertrauenswürdige Quelle. "Wenn ich sehe, wie sich all diese Verhaltensweisen auf die Produktivität und die Moral von Teams auswirken, stelle ich oft fest, dass Retrospektiven für Teams oder Führungskräfte helfen können, die Herausforderungen zu erkennen", berichtet Charles. Sobald Führungskräfte diese Probleme jedoch ignorieren, würden sie schlimmer, worunter Teams und Ergebnisse leiden. "Wenn Sie die Probleme angehen, können Sie vermeiden, talentierte Mitarbeiter zu verlieren, indem Sie zeigen, dass die Menschen und ihr Arbeitsumfeld wichtig sind."

Für welchen Ansatz sich Manager auch immer entscheiden - man kann nicht einfach den Schwarzen Peter an die Kollegen weiterreichen. "Lassen Sie schlechtes Verhalten nicht durchgehen", empfiehlt Charles. "Und versetzen Sie die Person nicht in ein anderes Team. Sprechen Sie das Thema direkt an und tolerieren Sie keine toxischen Persönlichkeiten, denn sie können eine positive und produktive Kultur zerstören."

Typ 4: Der strahlende Blender

Fehlbesetzungen wird es immer geben. Eine Führungskraft aus dem technischen Bereich berichtete von Bewerbern, die ihre Fähigkeiten überbewerten. Das werde zum Problem, wenn eine Projektfrist bevorstehe. Amruth Laxman, Gründungspartner von 4Voice, gibt an, dass es manchmal eine Frage des zu großen Selbstbewusstseins ist. "Viele Leute wollen in die IT-Branche einsteigen und wissen etwas über Computer, aber nicht genug für den Job", sagt er. "Entweder denken sie, dass sie die Fähigkeiten haben, oder sie lügen, um den Job zu bekommen. Dann bitten sie immer wieder Kollegen, ihnen zu helfen und für sie einzuspringen, was zu Problemen in laufenden Projekten führt."

Laut Kimberly Baker, Chief Operating Officer bei Evotix, verschärft die Qualifikationslücke das Problem nur noch weiter. "Es gibt Szenarien, in denen Leute sagen, dass sie eine bestimmte Fähigkeit haben, diese aber seit Jahren nicht mehr anwenden", sagt Baker. "Sie sind mit ihren Skills oft weit hinter dem Stand der Technik zurück und sprechen die Lücke während des Bewerbungsprozesses nicht an."

Typ 5: Der eckige Pflock

Selbst erfahrene IT-Profis können in einer Position landen, die einfach nicht passt. CHRO Guerra sagt, dass einige IT-Experten zwar gut Code schreiben können, aber möglicherweise nicht besonders gut darin sind, ihre Fähigkeiten in einem Lebenslauf darzustellen. "Verschiedene Unternehmen entwickeln sich eben auch unterschiedlich, und das kann zu Herausforderungen führen. Wenn Sie aus einem agilen Scrum-Geschäft kommen, das zweiwöchige Sprints durchführt, ist es womöglich schwierig, in einem Unternehmen klarzukommen, das eine nicht-agile Methodik oder eine andere Iterationskadenz anwendet."

Guerra zufolge sind Personalverantwortliche außerhalb der Fortune-100-Firmen angesichts des harten Wettbewerbs um Tech-Talente manchmal nicht in der Lage, die Kandidaten gründlich zu prüfen. Einige der begehrtesten Talente würden sich nicht persönlich vorstellen, sagt sie, oder sie seien nicht bereit, verschiedene technische Herausforderungen anzunehmen. "Wenn talentierte IT-Experten von ihrer eigentlichen Arbeit abgezogen werden, um Bewerber zu prüfen, führt dies zu Verzögerungen in ihrer eigenen Produktivität und kommt das Unternehmen teuer", berichtet Guerra. Zudem könnten Interviewer dazu neigen, die Rekrutierung abzukürzen und schnell zum Ende des Prozesses zu gelangen, was zu einer Fehlbesetzung führen könne.

"Unternehmen brauchen talentierte Fachleute mit einer guten Mischung aus technologischen und menschlichen Fähigkeiten, die über Erfahrungen und einen Ansatz verfügen, der gut zur Organisation passt", ergänzt Nadine Kano, geschäftsführende Gesellschafterin der Arioso Group. Doch wie kann man das wirklich herausfinden? "Viele Vorstellungsgespräche im Technologiebereich konzentrieren sich darauf, zu prüfen, ob die Kandidaten technische Probleme lösen können. Sie gehen nicht darauf ein, ob sie auch menschliche Probleme lösen können." Wichtig ist laut Kano, ein Gleichgewicht zwischen den Träumern und den Machern herzustellen: Wenn das Team zu einseitig auf die Träumer ausgerichtet ist, wird es nie etwas abliefern. Wenn es zu sehr auf die Macher ausgerichtet ist, werden sie nie etwas Innovatives auf den Markt bringen.

Typ 6: Der multitaskingfähige Nebenjobber

Dieser problematische Mitarbeiter ist leicht zu identifizieren, weil er schwer zu erreichen ist, regelmäßig Projektmeilensteine verpasst und immer abtaucht, wenn er am meisten gebraucht wird. Es handelt sich um den scheinbar hart arbeitenden IT-Mitarbeiter mit einem Nebenjob - oder schlimmer noch - mit mehreren Aufträgen in Ihrem Unternehmen, bei denen Ihre Hardware verwendet wird. "Anstatt in Ausrüstung zu investieren, nehmen sie einen Job an, um die dortige Technik zu nutzen", warnt Laxman. "Nebenjobber bleiben vielleicht lange nach der Arbeit oder kommen früh. Sie mögen glauben, dass sie ehrgeizig und produktiv sind, aber in Wirklichkeit wollen sie nur die Hardware benutzen."

Die Probleme, die Laxman beschreibt, sind schwerwiegend, und sie erfordern möglicherweise eine formellere Reaktion, um sie anzugehen. Auch hier liege der Schlüssel in der direkten, offenen Kommunikation. "Die meisten Arbeitgeber folgen dem Prozess einer mündlichen Konsultation, sprechen die Probleme mit dem Arbeitnehmer an und vermerken, dass sie angesprochen wurden und warum", sagt er. "Dies ist ein proaktiverer Ansatz, um eine Lösung zu finden, als eine Abmahnung."

Typ 7: Der Wiederholungstäter

Kano zufolge beginnt der beste Weg, mit einem problematischen Mitarbeiter umzugehen, bereits beim Vorstellungsgespräch. "Die Interviewer müssen detaillierte Fragen stellen, um zu verstehen, was der Kandidat tatsächlich erreicht hat und wie gut er in dem ist, was er tut - sozusagen den Lebenslauf auf Herz und Nieren prüfen. Rufen Sie auf jeden Fall die Referenzen an", empfiehlt sie. Und für diejenigen, die mit einem IT-Mitarbeiter zu tun haben, der sich nicht bessern kann oder will, hat sie einen unverblümten Rat: "Entlassen sie ihn."

"Der Versuch, einen problematischen Mitarbeiter zu bessern, kann nach hinten losgehen", so Kano. "Das zehrt an Ihnen und demoralisiert alle anderen." Warum sollten Sie problematischen Mitarbeitern Ihre ganze Zeit und Aufmerksamkeit widmen, wenn Sie Ihre Energie für Ihre besten Mitarbeiter verwenden könnten? Liegt das Problem darin, dass der Mitarbeiter eine Führungskraft ist, ist es wichtig, ihn schnell zu entlassen. Wenn es sich um einen Mitarbeiter mit Kundenkontakt handelt, sollten Sie ihn noch schneller entlassen. Und wenn Sie glauben, dass es mitfühlend ist, dem Problem eine dritte, vierte oder fünfte Chance zu geben - das zahlt sich nur selten aus. "Ein einziger problematischer Mitarbeiter kann ein toxisches Arbeitsumfeld für alle um ihn herum schaffen - mit gravierenden Auswirkungen auf das Unternehmen."

Typ 8: Der einsame Wolf

Baker beschreibt einen weiteren problematischen Mitarbeiter. Dieser arbeite lieber allein als mit einem Team, was zu einer kulturellen Kluft führe. "Einsame Wölfe wollen nicht an Firmenveranstaltungen teilnehmen oder bestimmte Prozesse befolgen, weil sie nur an ihrer Software arbeiten wollen", sagt Baker. "Ihr Mindset: 'Wenn ihr mich dazu zwingt, gehe ich woanders hin.'"

Für den Umgang mit verärgerten Solokünstlern empfiehlt Baker, die Situation mit regelmäßigen Kontrollbesuchen zu entspannen, in denen die Erwartungen sowie Leistungs- oder Einstellungsprobleme besprochen werden. "Wir empfehlen auch, 360-Grad-Feedback von anderen Mitarbeitern einzuholen", sagt sie. "Arbeiten Sie bei der Lösung von Problemen mit den Mitarbeitern zusammen. Machen Sie sie rechenschaftspflichtig, aber unterstützen Sie sie auch und geben Sie ihnen die Mittel, um erfolgreich zu sein."