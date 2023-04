Nach CIO-Positionen bei der B. BraunB. Braun Group und der ZF GroupZF Group wechselte Gerd Niehage am 1. März 2023 auf die Anbieterseite. Er wurde Leiter des Bereichs Network & Infrastructure beim Schweizer Telekommunikationsunternehmen Swisscom. Mehr erfahren

Zum 1. März 2023 verabschiedete sich Alena Kretzberg von der CommerzbankCommerzbank und stieg bei VolkswagenVolkswagen Financial Services ein. Die neue IT-Vorständin folgt auf Mario Daberkow. Mehr erfahren

Beim Versicherungsunternehmen Swiss Life Deutschland hat Tobias Herwig zum 1. März 2023 die Position des Chief Technology Officer übernommen. Mehr erfahren

Die weltweite IT von Hugo BossHugo Boss liegt seit März 2023 in den Händen von Eduard Spitz. Sein Vorgänger Jörg Walter geht im Juni in den Ruhestand. Mehr erfahren

Mit Bastian King berief das Modeunternehmen TakkoTakko Fashion zum 1. März 2023 erstmals einen Chief Information Officer. Er soll den digitalen Wandel vorantreiben. Mehr erfahren

Ausblick

Martin Hofmann, vormals CIO von VWVW, geht nach dreijähriger Zwischenstation bei Salesforce als CTO und CIO zum schwedischen Automobil-Startup Volta Trucks. Zum 1. Mai 2023 wird er die Position des Chief Technology und Information Officer übernehmen. Mehr erfahren

Rückblick

Der Bosch-Konzern hat seine IT- und Digitaleinheiten gebündelt und neu ausgerichtet. Ulrike Hetzel leitet seit 1. Januar 2023 die neue Einheit BoschBosch Digital. Mehr erfahren

Der SiemensSiemens-Geschäftsbereich Digital Industries hat mit Frederik Janssen seit Januar 2023 einen neuen IT-Leiter. Er ist bereits seit mehr als 22 Jahren im Unternehmen. Mehr erfahren

