Seit Anfang Mai leitet Jasmin Kaiser die IT der Lufthansa Cargo. Sie kommt von der Lufthansa Group. Ihr Vorgänger Jochen Göttelmann wechselte im Februar von der Cargo- zur Airlines-Division des Konzerns. Mehr erfahren

Seit 15. Mai liegen die IT-Geschicke der Universitätsmedizin Mainz in den Händen von Interim-Manager Patrick Wenz. IT-Manager Jan Vitt übernimmt Anfang 2024. Mehr erfahren

Seit Mitte April leitet Christian Metzner die IT der Drogeriemarktkette Rossmann. Er kommt von Volkswagen Financial Services. Nachdem Antje König Anfang 2022 in den Vorstand von Rossmann aufgestiegen war, leitete sie die IT kommissarisch weiter. Mehr erfahren

Sabine Scheunert, die Digitalchefin im Vertrieb von Mercedes Benz, hat den Autobauer im Mai verlassen. Die Nachfolge trat Katrin Lehmann an, derzeit Leiterin Customer Innovation und Maintenance bei SAP SE. Mehr erfahren

Martin Hofmann, vormals CIO von VW, ging nach dreijähriger Zwischenstation bei Salesforce als CTO und CIO zum schwedischen Automobil-Startup Volta Trucks. Seit 1. Mai ist er dort Chief Technology und Information Officer. Mehr erfahren

Ausblick

Zum 1. Juni 2023 übernimmt Holger Peters, bisher Generalbevollmächtigter der Volkswagen Bank, den Vorstandsbereich Finanzen und IT bei Skoda Auto. Sein Mandat als Europcar-Aufsichtsratschef behält er. Mehr erfahren

Mit Petra Finke beruft die Dekra SE erstmals einen Chief Digitalization Officer (CDO). Sie tritt den Posten am 1. Juli an. Peter Laursen wird Chief Operation Officer. Mehr erfahren

Nach rund 16 Jahren verlässt Renato Premezzi die Credit Suisse Bank und kehrt in die Schweizer Versicherungsbranche zurück. Ab 14. August leitet der Manager die IT der Mobiliar Versicherungsgesellschaft. Mehr erfahren

Stefan Lemke, derzeit CIO von Axa Deutschland, wechselt zum 1. Januar 2024 als IT-Vorstand zur Signal Iduna Gruppe. Mehr erfahren

Rückblick

Hier finden Sie alle bisherigen Personalien des Jahres 2023:

