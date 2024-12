Anfang November 2024 hat Rolf Hofmann den CIO-Posten beim Intralogistiker SSI Schäfer angetreten und trägt in dieser Rolle die Gesamtverantwortung für die IT. Er berichtet an den CFO des Unternehmens. Mehr erfahren

Rückblick

Seit Oktober 2024 verantwortet Dennis Gruschka die IT der Zeit Verlagsgruppe. Er folgt auf Jonas Rohwer und berichtet in seiner neuen Rolle an Iris Ostermaier, Geschäftsführerin und CFO des Unternehmens. Mehr erfahren

Der genaue Titel des neuen Postens von Marius Strassberger bei Kurtz Ersa lautet "Zentralbereichsleiter Corporate Information & Organisation". Der CIO trat die Stelle im September 2024 an und berichtet direkt an CEO Thomas Mühleck. Mehr erfahren

