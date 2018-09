Bei den Generalisten-Jobbörsen liegt StepStone als Testsieger vor dem neuen zweitplazierten Regio-Jobanzeiger. Mit gleicher Punktzahl gab es diesmal ein Novum mit vier Drittplatzierten: XingXing, Stellenanzeigen.de, Jobware und Jobstairs. Jobstairs und Jobware mußten im Gleichschritt ihren letztjährigen gemeinsam eroberten zweiten Platz abgeben. Bei den Spezialisten-Jobbörsen mußte der letztjährige Sieger Jobvector den ersten Platz dieses Jahr abgeben und sich mit dem dritten Platz begnügen. Azubiyo, dem Vorjahreszweiten gelang es, 2018 den ersten Platz zu erringen und Yourfirm auf den zweiten Platz zu verweisen.

Bei den Jobsuchmaschinen teilte sich der Vorjahressieger Indeed diesmal die Testsiegerplatzierung mit Gigajob. Neu unter den ersten drei hat es stellenonline.de geschafft. Im Arbeitgeberranking erzielt der Neueinsteiger sofort die Spitzenposition mit einer Weiterempfehlungsrate von 94 Prozent. Bei den Bewerbern hat es dieses Jahr noch nur zu einem vierten Platz gereicht. Zum vierten Mal wurden in diesem Jahr auch die besten Jobbörsen für einzelne Bewerbergruppen - etwa für Berufsstarter, "Schüler und Azubis", oder Berufsfelder wie IT, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler und Naturwissenschaftler ermittelt.

Tech RecruitingRecruiting ist in der letzten Zeit bei vielen Firmen immer mehr in den Mittelpunkt des Leidensdrucks gerückt. Vielleicht hilft da ein genauer Blick in die beiden Ranglisten der Zielgruppen-Jobbörsen? Wer IT-lerIT-ler sucht, ist bei Jobvector, der Nummer eins in der Kategorie "Beste Jobportale für IT" sehr gut aufgehoben, StepStone mußte den zweiten Platz an Indeed abtreten und e-fellows.net liefert auf dem dritten Platz weiterhin eine sehr gute Leistung. In der Kategorie "Beste Jobportale für Ingenieure" konnte StepStone seinen 2017 errungenen ersten Platz verteidigen. Jobvector bleibt auch dem zweiten Rang. Auf dem dritten Platz zeigt sich Indeed.

In der Kategorie "Beste Jobportale für Wirtschaftswissenschaftler" konnten StepStone und Yourfirm die Führung halten, danach wurde es aber interessant: Zum ersten Mal erreichte mit Glassdoor ein Arbeitgeberbewertungsportal mit hohen Zufriedenheitswerten und einer Top-Weiterempfehlung den dritten Platz. Die Kategorie "Beste Jobportale für Naturwissenschaftler" entschied Stepstone wie bei den Wirtschaftswissenschaftlern ebenfalls für sich. Auf Rang zwei folgt der eigentliche Platzhirsch Jobvector vor Indeed.

Auffällig in diesem Jahr ist auch wieder die Dominanz von StepStone, Testsieger in vier von neun Kategorien. Dies zeugt von einer durchgängigen Qualität über viele Zielgruppen. Die Spezialjobbörsen können aufgrund ihrer Spezialisierung in einigen Kategorien Paroli bieten und auch Indeed schlägt sich sehr gut und ist StepStone auch bei der Nutzung stark auf den Fersen. Die beiden Social Media Business Networks Xing und LinkedinLinkedin, die ja auch Jobbörsen mit einer hohen Anzahl an Jobs ihr eigen nennen, konnten ihren Schwung vom Vorjahr zum Teil ausbauen. Xing zum Beispiel konnte zwei Plätze vom fünften auf den dritten Platz gutmachen. Da kann in Zukunft noch deutlich mehr drin sein.

Organisatoren dieses Preises im Markt der Jobbörsen sind die Kooperationspartner PROFILO mit dem Bewertungssportal Jobboersencheck.de und das Institute for Competitive Recruiting (ICR). Bewertungsgrundlage für alle bewerteten Stellenportale sind Zufriedenheit und Weiterempfehlung - einzigartig ist dabei, dass sowohl Bewertungen von Jobsuchenden als auch von Arbeitgebern ausgewertet werden.

Die Gewinner 2018 (jeweils Platz 1-3) in einigen Jobportal-Gattungen:

GENERALISTEN JOBBÖRSEN

1. StepStone

2. Regio-jobanzeiger

3. XING

3. Stellenanzeigen.de

3. Jobstairs

3. Jobware

JOBSUCHMASCHINEN

1. Indeed

1. Gigajob

2. Stellenonline

IT

1. Jobvector

2. Indeed

3. E-fellows.net

Die vollständigen Ranglisten finden Sie unter www.deutschlandsbestejobportale.de. Dort ist auch alles über Funktionsweise, Methodik und Entstehung des Rankings nachzulesen.