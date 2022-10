Noch 1997 bietet Blockbuster Video in seinen rund 8.000 Filialen weltweit VHS-Videos zum Verleih an. Das Unternehmen ist fünf Milliarden US-Dollar wert.

Im gleichen Jahr beginnt Netflix, Videos auf DVDs per Post zu verschicken. 2005 gehen täglich eine Million DVDs zu Kunden. Zwei Jahre später bietet Netflix erstmals Videos über das Internet an und im Dezember 2010 ist der Internet-Pionier zehn Milliarden US-Dollar wert. Drei Monate zuvor hat Blockbuster Insolvenz angemeldet.

Wer heute den Bedarf seines Markts falsch abschätzt, hat kaum mehr so lange Zeit. Disruptive Geschäftsmodelle lassen sich deutlich schneller umsetzen, weil sie auf einer IT-Unterstützung basieren. Und die IT innoviert seit Jahren in einem massiven Tempo.

Wertschöpfung mit Speed-Faktor

Durchbruch erlebt hat. Die Cloud beschleunigt die Time to Market für neue Produkte nochmals enorm.

Um in so einem Umfeld Wertschöpfung sicherzustellen, müssen sich IT- und Business-Strategie eng miteinander verzahnen. Hierbei fällt der IT der Part zu, alles besser, schneller, einfacher oder flexibler zu machen. Auch kann und muss die IT entlang der Cloud geschäftsrelevante Innovationen hervorbringen. Deshalb hat jede IT-Initiative immer einen geschäftlichen Ankerpunkt.

Cloud-Anwender hängen die Konkurrenz ab

Beispielsweise sind Unternehmen, die Cloud-Dienste nutzen, innovativer als ihre Konkurrenten. Das geht aus einer Studie von IW Consult hervor.

Insgesamt beläuft sich in Deutschland die cloud genierte Wertschöpfung von Unternehmen durch AWS in 2021 auf 11,2 mrd Euro. Das allein entspricht bereits der Wertschöpfung der Wirtschaftszweige von Luftfahrt und Schifffahrt zusammen.

Diese Situation spiegelt sich im Markt wider: Heute wollen die Cloud-Kunden ihre Strategien zur digitalen Transformation beschleunigen. Dabei sind die wahren Treiber die Geschäftsvorteile, die sich aus Flexibilität, Skalierbarkeit, aber auch Sicherheit, Compliance und vielen branchenspezifischen Vorteilen ergeben.

An diesem Punkt kommt die Bedeutung einer qualifizierten Beratungsleistung ins Spiel. Unternehmensberater können über relevante cloudbasierte Anwendungsfälle bzw. Szenarien die passenden Geschäftsvorteile definieren und über die richtige Strategie umsetzen.

Cloud-Beratung: Deloitte und AWS im Schulterschluss

Solche Szenarien zu entwickeln und einzuführen, zählt zum Kerngeschäft von Deloitte. Hier hat der Cloud-Boost in Deutschland dazu geführt, dass ein völlig neues Beratungs- und Kompetenzzentrum aufgebaut wurde. In der "AWS Practice" von Deloitte sind heute weit über 200 Cloud-Experten vor Ort mit spezieller AWS-Expertise gebündelt. Diese Practice skaliert über das globalen Deloitte-Netzwerk auf derzeit 10.000 AWS Experten.

"Außergewöhnliches Wachstum erfordert außergewöhnliche Maßnahmen", erläutert Axel Rupp, Practice Leader für die neue AWS Practice. "Wir wollen unsere Kunden ganzheitlich auf ihrer Cloud-Journey beraten". Dabei steht neben den technischen Fragen vor allem der transformatorische Ansatz entlang der kompletten Wertschöpfungskette (Imagine, Deliver, Run) im Mittelpunkt. Diese Herangehensweise erfordert exponentielles Denken im Sinne des 10xDNA, welche die Practice konsequent verfolgt. Darunter versteht Deloitte Szenarien, die das AWS Business Modell disruptiv und differenzierend skaliert.

Ein weiterer Grund für den Aufbau der AWS Practice ist, dass "man in einem Cloud-zentrierten Business andere Mechanismen und Herangehensweise benötigt als in der klassischen Unternehmensberatung, etwa beim Recruiting oder in der Geschwindigkeit, neue Services hervorzubringen", so Rupp.

Dem CIO hilft dieses Angebot, indem seine Themen und Bedenken verstanden werden, da genügend Erfahrung mit ähnlich gelagerten Projekten eingebracht wird. Der CEO muss innovieren, modernisieren und die digitale Transformation im Unternehmen vorantreiben. Das sind genau die Bereiche, in denen Deloitte seine hervorragende Expertise einbringen kann.

Auf AWS kommt in dieser Aufstellung eine wichtige Rolle zu. "Sie bringen einen massiven Cloud-Baukasten mit, mit dem sich praktisch alles zusammenstellen lässt", erläutert Rupp. Das Angebot reicht von AI/ML, Data und Cloud Engineering, Application Modernization und Migration über Autonomous Driving, Smart Manufacturing, ESG, Security and Compliance sowie SAP on AWS. "Diese Bandbreite ermöglicht es uns, in jedem Bereich Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden zu generieren," sagt Rupp.

Dass man sich für AWS als Cloud-Partner entschieden hat, liegt auch daran, dass es eine der führenden Public Cloud ist. Das zeigt sich zum Beispiel an der Beschäftigungsentwicklung, die ein wichtiger Performance-Indikator ist: Laut der IW-Studie wuchs die Beschäftigung der AWS-nutzenden Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren mit 16,9 Prozent deutlich stärker als die Beschäftigung in Unternehmen, die keine Cloud-Technologien einsetzen. Diese konnten lediglich ein Wachstum von 3,9 Prozent realisieren.

Fazit

Deloitte und AWS als "Undisputed Match of Relationship" fokussieren sich auf ein Ziel: die Cloud-Transformation für Kunden schnell, skalierbar und sicher zu ermöglichen. Die Kunden profitieren von dem enormen Erfahrungsschatz beider Unternehmen, die schon viele Herausforderungen im Geschäftsumbau gelöst haben. Und von Methoden, die sich vielfach bewährt haben.